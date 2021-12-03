Шварцман объяснил поражение в квалификации

На совершенно новой и потому не знакомой ни одному гонщику трассе в Джидде российский пилот Формулы 2 Роберт Шварцман был лучшим в пятничной тренировке и показал лучшее время в первой части квалификации.

Затем пилоты поставили свежие шины, чтобы под конец сессии попытаться улучшить собственное время круга. Одним из первых лучшее время показал Оскар Пиастри, но у многих еще оставался шанс превзойти результат австралийца.

Ближе всего к тому, чтобы отобрать у Пиастри поул, был именно Шварцман. Роберт собирал отличный круг, однако в итоге уступил напарнику по команде Prema 0,165 секунды. Вот как он сам объяснил свое поражение.

«Хотя второе место в квалификации – хороший результат, немного грустно потерять поул из-за небольшой ошибки в последнем повороте последнего круга, – заявил Шварцман. – Я чувствовал, что задние шины могли вот-вот потерять сцепление с асфальтом – и поэтому был в этой точке трассы слишком осторожен.

Так или иначе, в воскресной гонке я стартую с первого ряда, и целью себе ставлю как можно лучше стартовать, чтобы иметь шансы оказаться в лидерах. В первой гонке уик-энда при старте с 9-го места важно будет хорошо принять старт, оценить свой темп – и понять, где стоит рисковать в борьбе, а где – нет».