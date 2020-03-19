Шварцман объяснил, почему машинами на 18-дюймовых колесах сложнее управлять
Российский гонщик Формулы 2 рассказал, как отличается управление болидом на 18-дюймовых и 13-дюймовых дисках. А еще признался, что не может попасть на базу своей команды из-за карантина
Петербургский пилот Роберт Шварцман оценил переход гоночных машин с 13-дюймовых дисков на более крупные 18-дюймовые. Если прежде все европейские «формульные» серии выступали на маленьких колесах, то в 2020 году начался переход на другой диаметр.
Первой на 18 дюймов переключилась Формула 2, в которой Шварцман проведет предстоящий сезон. Следующей станет Формула 1: чемпионат мира должен перейти на более крупные колеса в 2021 году. В интервью сайту «Чемпионат.com» российский гонщик рассказал, как отличается управление болидом в зависимости от диаметра дисков.
«С ними [18-дюймовыми] физически труднее, – признался Шварцман. – Эти шины больше и тяжелее. Конечно, надо привыкать. Даже при взгляде из кокпита все по-другому: раньше ты видел только резину, а теперь и часть диска.
Работает такое колесо немного по-другому, ведь у него меньше боковина. Машину с такими колесами можно сорвать сильнее и резче, чем болид с 13-дюймовыми шинами. Это сильно ощущалось — надо ездить аккуратнее. Не скажу, что мы уже полностью разобрались с этими колесами, но уже примерно понятно.
В первый день тестов наша машина не была настроена — просто неуправляемая. Меня обычно никогда не разворачивает, а если это и происходит, то при атаке на пределе. А здесь развернуло во время первого же заезда. Ехал спокойно, но машину сорвало — я сделал разворот на 360 градусов. Так что настройки очень важны».
Как коронавирус повлиял на подготовку к сезону
Отдельной темой оказалось влияние эпидемии коронавируса на гоночную программу Шварцмана. Первый этап сезона Формулы 2 уже отменен: гонки должны были пройти в Бахрейне в конце марта. Перед этим участники Ф2 успели провести тесты, но даже попасть на испытания оказалось нетривиальной задачей.
Тесты также проходили в Бахрейне – а приехать туда Шварцман должен был из Италии. В этой стране базируется команда Prema, за которую Роберт будет выступать в 2020 году. «Я должен был лететь вместе с механиками, но из Италии нас в Бахрейн не пустили, пришлось менять планы. В итоге я летел через Россию, они — через Германию», – рассказал Шварцман.
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Сейчас Роберт находится в России, хотя должен был быть в Италии вместе с командой. «Тренируюсь дома в Санкт-Петербурге. Хотя понятно, что условия для подготовки к сезону здесь не такие, как были бы в Италии. Обстановка более расслабленная. Но, возможно, это и к лучшему: есть шанс спокойно подойти к началу сезона», – заключил гонщик.
Об этой статье
|Серия
|Формула 2
|Пилоты
|Роберт Шварцман
|Команды
|Prema Powerteam
|Автор
|Антон Погорельский
Шварцман объяснил, почему машинами на 18-дюймовых колесах сложнее управлять
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