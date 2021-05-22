Шварцман не набрал очков во второй гонке Формулы 2, разрыв между лидерами серии заметно сократился
Обгон в борьбе за лидерство в исполнении юниора Red Bull стал настояшим украшением заезда, проходившего на подсыхающей трассе
Роберт Шварцман закончил на 11-й позиции вторую гонку очередного этапа Формулы 2, который в эти выходные проходит в рамках Гран При Монако. Россиянин, накануне выбывший из борьбы в самом начале пятничной гонки, начал заезд с последней, 22-й позиции. За 30 кругов заезда петербуржец смог отыграть немало позиций благодаря ошибкам соперников (а также не оправдавшему себя решению пары пилотов поменять шины по ходу заезда), но для попадания в очковую зону этого не хватало.
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Третью гонку уик-энда (она состоится вечером, и по ее итогам пилоты получат больше очков, чем по итогам первой и второй) Шварцман начнет со 2-й позиции, как пилот, показавший 2-й результат в квалификации.
Победу в утренней гонке одержал юниор Red Bull Лаймам Лоусон. Новозеландец начал заезд с поула – после того как его соотечественник Маркус Армстронг не смог вовремя занять место на стартовой решетке и был вынужден стартовать с пит-лейна. На старте в лидеры вышел стартовавший вторым Оскар Пиастри, однако Лоусон чувствовал себя на подсыхавшей после утреннего дождя трассе явно увереннее и на 5-м круге из 30-ти опередил австралийца в последней связке трассы. При этом какое-то время болиды двигались в счтанных сантиметрах друг от друга, но пилоты смогли избежать контакта.
Лоусон быстро нарастил преимущество в 3 секунды – и казалось, что вопрос о победителе гонки был решен. Однако после того как в конце второй трети гонки Пиастри уступил 2-ю позицию Дэну Тиктуму, британец быстро догнал лидера. Впрочем, вскоре Тиктум допустил ошибку, отстал от Лоусона все на те же 3 секунды и больше не предпринимал попыток бороться за первую позицию.
Вторая победа Лоусона в сезоне помогла новозеландцу заметно сократить отставание от сохранившего лидерство в общем зачете Гуаньюя Чжоу – с 26-ти очков до 11-ти. Китайский гонщик после победы накануне начал заезд с 9-й позиции, не смог добиться заметного прогресса на первых кругах, а в конце первой трети рискнул перейти на слики (все пилоты стартовали на дождевых шинах). Риск не оправдал себя: Чжоу и его напарнику Фелипе Друговичу пришлось проводить повторные пит-стопы и вновь обувать дождевые шины. Именно поэтому гонщики команды UNI-Virtuosi, закончившие вчерашнюю гонку на двух первых позициях, на этот раз финишировали одними из последних.
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|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Отрыв
|Отставание
|Очки
|1
|Лайам Лоусон
|Hitech Racing
|2
|Даниэль Тиктум
|Carlin
|8.000
|8.000
|3
|Оскар Пиастри
|Prema Powerteam
|8.800
|0.800
|4
|Юри Випс
|Hitech Racing
|9.200
|0.400
|5
|Тео Пуршер
|ART Grand Prix
|10.100
|0.900
|6
|Ральф Бошунг
|Campos Racing
|14.300
|4.200
|7
|Рихард Версхор
|MP Motorsport
|16.400
|2.100
|8
|Лирим Цендели
|MP Motorsport
|21.400
|5.000
|9
|Джехан Дарувала
|Carlin
|23.900
|2.500
|10
|Джек Эйткен
|HWA Racelab
|24.300
|0.400
|11
|Роберт Шварцман
|Prema Powerteam
|47.200
|22.900
|12
|Бент Вискал
|Trident
|1'11.900
|24.700
|13
|Алессио Деледда
|HWA Racelab
|14
|Гильерме Самайя
|Charouz Racing System
|15
|Фелипе Другович
|UNI-Virtuosi
|16
|Гуаньюй Чжоу
|UNI-Virtuosi
|Давид Бекманн
|Charouz Racing System
|Рой Ниссани
|DAMS
|Кристиан Лундгор
|ART Grand Prix
|Марино Сато
|Trident
|Маркус Армстронг
|DAMS
|Джанлука Петекоф
|Campos Racing
|Полные результаты
Об этой статье
|Серия
|Формула 2
|Этап
|Монако
|Автор
|Кирилл Качнов