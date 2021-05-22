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Формула 2 / Монако Отчет о гонке

Шварцман не набрал очков во второй гонке Формулы 2, разрыв между лидерами серии заметно сократился

Автор:
, Главный редактор

Обгон в борьбе за лидерство в исполнении юниора Red Bull стал настояшим украшением заезда, проходившего на подсыхающей трассе

Шварцман не набрал очков во второй гонке Формулы 2, разрыв между лидерами серии заметно сократился

Роберт Шварцман закончил на 11-й позиции вторую гонку очередного этапа Формулы 2, который в эти выходные проходит в рамках Гран При Монако. Россиянин, накануне выбывший из борьбы в самом начале пятничной гонки, начал заезд с последней, 22-й позиции. За 30 кругов заезда петербуржец смог отыграть немало позиций благодаря ошибкам соперников (а также не оправдавшему себя решению пары пилотов поменять шины по ходу заезда), но для попадания в очковую зону этого не хватало. 

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Третью гонку уик-энда (она состоится вечером, и по ее итогам пилоты получат больше очков, чем по итогам первой и второй) Шварцман начнет со 2-й позиции, как пилот, показавший 2-й результат в квалификации. 

Победу в утренней гонке одержал юниор Red Bull Лаймам Лоусон. Новозеландец начал заезд с поула – после того как его соотечественник Маркус Армстронг не смог вовремя занять место на стартовой решетке и был вынужден стартовать с пит-лейна. На старте в лидеры вышел стартовавший вторым Оскар Пиастри, однако Лоусон чувствовал себя на подсыхавшей после утреннего дождя трассе явно увереннее и на 5-м круге из 30-ти опередил австралийца в последней связке трассы. При этом какое-то время болиды двигались в счтанных сантиметрах друг от друга, но пилоты смогли избежать контакта.

 

Лоусон быстро нарастил преимущество в 3 секунды – и казалось, что вопрос о победителе гонки был решен. Однако после того как в конце второй трети гонки Пиастри уступил 2-ю позицию Дэну Тиктуму, британец быстро догнал лидера. Впрочем, вскоре Тиктум допустил ошибку, отстал от Лоусона все на те же 3 секунды и больше не предпринимал попыток бороться за первую позицию.

Вторая победа Лоусона в сезоне помогла новозеландцу заметно сократить отставание от сохранившего лидерство в общем зачете Гуаньюя Чжоу – с 26-ти очков до 11-ти. Китайский гонщик после победы накануне начал заезд с 9-й позиции, не смог добиться заметного прогресса на первых кругах, а в конце первой трети рискнул перейти на слики (все пилоты стартовали на дождевых шинах). Риск не оправдал себя: Чжоу и его напарнику Фелипе Друговичу пришлось проводить повторные пит-стопы и вновь обувать дождевые шины. Именно поэтому гонщики команды UNI-Virtuosi, закончившие вчерашнюю гонку на двух первых позициях, на этот раз финишировали одними из последних.

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Позиция Гонщик Команда Отрыв Отставание Очки
1 New Zealand Лайам Лоусон United Kingdom Hitech Racing      
2 United Kingdom Даниэль Тиктум United Kingdom Carlin 8.000 8.000  
3 Australia Оскар Пиастри Italy Prema Powerteam 8.800 0.800  
4 Estonia Юри Випс United Kingdom Hitech Racing 9.200 0.400  
5 France Тео Пуршер France ART Grand Prix 10.100 0.900  
6 Switzerland Ральф Бошунг Spain Campos Racing 14.300 4.200  
7 Netherlands Рихард Версхор Netherlands MP Motorsport 16.400 2.100  
8 Germany Лирим Цендели Netherlands MP Motorsport 21.400 5.000  
9 India Джехан Дарувала United Kingdom Carlin 23.900 2.500  
10 United Kingdom Джек Эйткен HWA Racelab 24.300 0.400  
11 Russian Federation Роберт Шварцман Italy Prema Powerteam 47.200 22.900  
12 Netherlands Бент Вискал Italy Trident 1'11.900 24.700  
13 Italy Алессио Деледда HWA Racelab      
14 Brazil Гильерме Самайя Czech Republic Charouz Racing System      
15 Brazil Фелипе Другович United Kingdom UNI-Virtuosi      
16 China Гуаньюй Чжоу United Kingdom UNI-Virtuosi      
  Germany Давид Бекманн Czech Republic Charouz Racing System      
  Israel Рой Ниссани France DAMS      
  Denmark Кристиан Лундгор France ART Grand Prix      
  Japan Марино Сато Italy Trident      
  New Zealand Маркус Армстронг France DAMS      
  Brazil Джанлука Петекоф Spain Campos Racing      
Полные результаты

 

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Теннисисты вдохновили тест-пилота Williams на первый подиум в Формуле 2

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Об этой статье

Серия Формула 2
Этап Монако
Автор Кирилл Качнов

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