Роберт Шварцман закончил на 11-й позиции вторую гонку очередного этапа Формулы 2, который в эти выходные проходит в рамках Гран При Монако. Россиянин, накануне выбывший из борьбы в самом начале пятничной гонки, начал заезд с последней, 22-й позиции. За 30 кругов заезда петербуржец смог отыграть немало позиций благодаря ошибкам соперников (а также не оправдавшему себя решению пары пилотов поменять шины по ходу заезда), но для попадания в очковую зону этого не хватало.

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Третью гонку уик-энда (она состоится вечером, и по ее итогам пилоты получат больше очков, чем по итогам первой и второй) Шварцман начнет со 2-й позиции, как пилот, показавший 2-й результат в квалификации.

Победу в утренней гонке одержал юниор Red Bull Лаймам Лоусон. Новозеландец начал заезд с поула – после того как его соотечественник Маркус Армстронг не смог вовремя занять место на стартовой решетке и был вынужден стартовать с пит-лейна. На старте в лидеры вышел стартовавший вторым Оскар Пиастри, однако Лоусон чувствовал себя на подсыхавшей после утреннего дождя трассе явно увереннее и на 5-м круге из 30-ти опередил австралийца в последней связке трассы. При этом какое-то время болиды двигались в счтанных сантиметрах друг от друга, но пилоты смогли избежать контакта.

Лоусон быстро нарастил преимущество в 3 секунды – и казалось, что вопрос о победителе гонки был решен. Однако после того как в конце второй трети гонки Пиастри уступил 2-ю позицию Дэну Тиктуму, британец быстро догнал лидера. Впрочем, вскоре Тиктум допустил ошибку, отстал от Лоусона все на те же 3 секунды и больше не предпринимал попыток бороться за первую позицию.

Вторая победа Лоусона в сезоне помогла новозеландцу заметно сократить отставание от сохранившего лидерство в общем зачете Гуаньюя Чжоу – с 26-ти очков до 11-ти. Китайский гонщик после победы накануне начал заезд с 9-й позиции, не смог добиться заметного прогресса на первых кругах, а в конце первой трети рискнул перейти на слики (все пилоты стартовали на дождевых шинах). Риск не оправдал себя: Чжоу и его напарнику Фелипе Друговичу пришлось проводить повторные пит-стопы и вновь обувать дождевые шины. Именно поэтому гонщики команды UNI-Virtuosi, закончившие вчерашнюю гонку на двух первых позициях, на этот раз финишировали одними из последних.