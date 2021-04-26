Шварцман назвал свою главную проблему после тестов

Роберт Шварцман считается одним из фаворитов нынешнего сезона Формулы 2 после того, как уже в прошлом сезоне вел борьбу за титул. Однако после трех гонок в Бахрейне россиянин идет в чемпионате восьмым, а тесты в Барселоне он завершил с девятым временем.

Шварцман проиграл полсекунды лидеру тестов Филипе Друговичу, и 0,386 секунды своему партнеру по Prema Оскару Пиастри. Российский пилот признал, что основное беспокойство у него вызывает именно темп на одном круге.

«К сожалению, я не совсем доволен тем, как прошли тесты, – сказал Шварцман. – Главной проблемой стал квалификационный темп, который оказался недостаточно хорош. Надо понять, почему я не могу проехать лучше.

Гоночный темп был хорош, в нем мы достаточно сильны. Гоночная симуляция прошла положительно, со стартами тоже поработали удачно. Так что сосредоточимся на квалификации, надо все проанализировать и разобраться».