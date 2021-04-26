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Предыдущая / Шварцман стал 9-м по итогам тестов Формулы 2 в Барселоне
Формула 2 / Новость

Шварцман назвал свою главную проблему после тестов

Автор:
, News editor

Россиянин остался недоволен девятым временем в Барселоне

Шварцман назвал свою главную проблему после тестов

Роберт Шварцман считается одним из фаворитов нынешнего сезона Формулы 2 после того, как уже в прошлом сезоне вел борьбу за титул. Однако после трех гонок в Бахрейне россиянин идет в чемпионате восьмым, а тесты в Барселоне он завершил с девятым временем.

Шварцман проиграл полсекунды лидеру тестов Филипе Друговичу, и 0,386 секунды своему партнеру по Prema Оскару Пиастри. Российский пилот признал, что основное беспокойство у него вызывает именно темп на одном круге.

«К сожалению, я не совсем доволен тем, как прошли тесты, – сказал Шварцман. – Главной проблемой стал квалификационный темп, который оказался недостаточно хорош. Надо понять, почему я не могу проехать лучше.

Гоночный темп был хорош, в нем мы достаточно сильны. Гоночная симуляция прошла положительно, со стартами тоже поработали удачно. Так что сосредоточимся на квалификации, надо все проанализировать и разобраться».

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Шварцман стал 9-м по итогам тестов Формулы 2 в Барселоне

Предыдущая новость

Шварцман стал 9-м по итогам тестов Формулы 2 в Барселоне
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Об этой статье

Серия Формула 2
Пилоты Роберт Шварцман
Команды Prema Powerteam
Автор Том Ховард

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