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Формула 2 / Новость

Шварцман нацелился взять титул в дебютном сезоне Ф2

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Шварцман нацелился взять титул в дебютном сезоне Ф2
Автор:
28 нояб. 2019 г., 10:18

Российский гонщик заявил, что стремится повторить свое достижение 2019 года и снова побороться за победу в молодежном чемпионате уже в дебютном сезоне.

В первый год выступлений в европейской Формуле 3 Роберт Шварцман проиграл Мику Шумахеру и Дэну Тиктуму и стал бронзовым призером. В 2019-м Шварцман продолжил карьеру в одноименном чемпионате, который существенно обновился после слияния с GP3.

Год сложился для россиянина куда лучше и закончился победой в чемпионате. Следующий сезон Шварцман проведет в Формуле 2, где вновь окажется в одной команде с Шумахером-младшим, которому уже проиграл в 2017-м.

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«Я очень рад перейти в Формулу 2, последнюю и очень важную ступень перед Формулой 1, – цитирует Шварцмана пресс-служба SMP Racing. –  В то же время я рад продолжить выступать за Prema. Следующий год станет для меня третьим подряд, проведенным с этой командой. Мы хорошо друг друга знаем, и между нами отличное взаимопонимание.

Наша цель – выиграть чемпионат, как мы сделали в этом году. Даже с новой машиной, с большим числом незнакомых и сильных конкурентов можно быть в первом ряду. Я уверен, у нас есть всё, чтобы повторить достижение в 2020 году. Я приложу все усилия, чтобы как можно быстрее научиться работать с шинами, чтобы с самого начала мы были впереди. Хочу поблагодарить Ferrari, Академию Феррари и SMP Racing за помощь и поддержку. Надеюсь оправдать их надежды, добившись отличных результатов».

Руководитель команды Prema Рене Розин отметил, что уверен в способностях Шварцмана быстро адаптироваться к новой серии и технике.

Он сказал: «Шварцман переходит в Ф2 после успешного сезона в Ф3. Мы уверены, что его навыки позволят быстро освоиться и сразу достичь результатов. Другой наш пилот Мик Шумахер уже провел год в этом чемпионате и одержал свою первую победу. Кроме того, он обладает выдающимся потенциалом, который обязательно будет реализован.

Мы считаем, что сможем быть сильными соперниками для других команд, и нам не терпится начать подготовку к 2020 году. Мы особенно гордимся тем, что пилоты растут в нашей семье до самых последних шагов перед Формулой 1».

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Об этой статье

Серия Формула 2
Пилоты Роберт Шварцман
Автор Денис Буденков

Формула 2 Следующая сессия

Абу-Даби

Абу-Даби

28 нояб. - 1 дек.
Тренировка Старт через
20 Часов
:
40 Минут
:
50 Секунд

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