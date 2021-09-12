Шансы Роберта Шварцмана попасть в Формулу 1 в следующем году сейчас близки к нулю. В пелотоне-2022 осталось по сути лишь одно вакантное место – в Alfa Romeo. Но сейчас, даже несмотря на связь швейцарской команды с Ferrari, ее босс Фредерик Вассер вправе самостоятельно определять состав – Скудерия потеряла право влиять на выбор пилотов Alfa Romeo.

Это еще больше снизило шансы Шварцмана перейти в Ф1 в ближайшем будущем. Плюс, сам он проводит нынешний сезон в Ф2 не слишком сильно. Сейчас россиянин занимает третью строчку в протоколе личного зачета – и сам признает, что ему пока рано задумываться о переходе в главную серию планеты.

Отвечая в ходе пресс-конференции в Монце на вопрос, не удивлен ли он отсутствием интереса к себе со стороны команд Ф1, Роберт сказал: «Удивлен я или нет, не имеет значения. Мне кажется, на данном этапе у меня нет результатов, которые позволяли бы говорить что-то вроде "парни, смотрите, я побеждаю, у меня огромный отрыв в чемпионате, так почему же вы обо мне не думаете?".

Я считаю, мне все еще есть чему поучиться, еще есть куда расти в Формуле 2. У меня есть вторая половина сезона, чтобы этим заняться. В настоящий момент мне есть над чем работать. О Формуле 1 буду думать потом».

Роберт Шварцман, Prema Racing Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

После Монцы участники Ф2 проведут еще три этапа – в Сочи, Джидде и Абу-Даби. Окончательные итоги сезона станут известны только в декабре.

«Ситуация такова, что в этом году с местами в Формуле 1 сложно, – отметил Шварцман. – Свободно всего одно, но я в любом случае о нем не думаю, потому что будущее – это не только следующий сезон. После него будут и другие сезоны.

Моя цель – полностью выкладываться в Формуле 2, показывать результаты как можно лучше, взять чемпионат – и после этого задумываться о том, что будет дальше».

В чемпионате сейчас лидирует напарник Шварцмана по Prema Оскар Пиастри, который – в отличие от Роберта – лишь в этом году дебютировал в Ф2. По словам петербуржского гонщика, даже несмотря на преимущество в опыте, ему есть чему поучиться у австралийца.

«Оскар очень быстр, – сказал Роберт. – Он очень сильный напарник. Он отлично справляется со своей работой, а я допускаю намного больше ошибок. Особенно в квалификациях, что очень сильно сказывается на моих выступлениях. В гонках, мне кажется, я сильнее. Но он все равно очень близко.

Он очень, очень, очень быстрый парень. Что здорово, потому что я могу учиться у него, наблюдать за его работой. Кто-то может сказать, что у меня больше опыта, но все равно: есть вещи, которые он делает лучше. Так что у Оскара всегда есть чему поучиться.

Вторая половина чемпионата только началась. Еще ничего не потеряно, и я сделаю все, что от меня зависит, для победы в чемпионате».

Перед стартом заключительной гонки уик-энда в Монце Шварцман отстает на 19 очков от от Пиастри и на 11 – от Гуанью Чжоу. При этом воскресную гонку россиянин начнет с 12-го места на решетке, тогда как Пиастри стартует с поула, а Чжоу – с третьей позиции.