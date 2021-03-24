Шварцман: К Ф2 было тяжело привыкнуть

Роберт Шварцман в первый же сезон стал чемпионом Формулы 3, а в Формуле 2 взял подиум в первой же гонке и первое время был лидером чемпионата. Но затем выступления россиянина стали нестабильны и сезон он завершил четвертым.

Перед стартом нового первенства Шварцман признался, что адаптация в Ф2 оказалась тяжелее прежних серий.

«Формула 2 намного сложнее [Формулы 3], – цитирует Шварцман пресс-служба серии. – Уровень конкуренции выше, плотность очень высокая. Честно говоря, когда я впервые сел за руль на тестах, мне было совсем не комфортно. Если ничего не путаю, на первом же круге меня развернуло.

В Ф2 нужно проехать намного больше [Ф3], чтобы набрать темп. Это очень быстрая серия, к скорости надо привыкнуть. Поначалу было тяжело, но я постепенно обвыкся. Мы изменили настройки, я сработался с машиной и стало легче».

Перед новым чемпионатом Шварцман чувствует готовность бороться за победы, но видит, в чем нужно прибавлять:

«Я вижу это так: я очень конкурентоспособен в квалификации и могу быть силен в гонке. В целом у нас есть все, нужное [для побед], но мы допускаем ошибки. Или я сам ошибаюсь. И из-за это мы упускаем возможности.

Одна неудача может разрушить весь этап, так что мне надо учиться дальше. Надо быть лучше готовым к каждому этапу и не терять шансов».