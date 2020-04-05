Шварцман и Шумахер вышли на старт, закрыв глаза

Каждому из гонщиков требовалось проехать полный круг по трассе в Бахрейне. Это оказалось непростой задачей, так как было очень сложно дозировать угол поворота колес, что приводило к постоянным ошибкам. Потому упражнение проходило на фоне реплик «Я же сказал налево» и «Куда ты повернул, я же ничего не говорил».

Множество раз врезавшись в ограждение, Мик решил схитрить и начал подглядывать, откинувшись назад. Роберт раскусил хитрость и в качестве ответной меры направил машину будущего напарника вместо стартовой прямой на пит-лейн.

Любопытно, что в описании к видео Prema указала, что «видеозапись была сделана до вступления в силу мер социального дистанцирования» – два гонщика сидят на диване рядом.

Вот как это было: