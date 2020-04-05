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Формула 2 / Новость

Шварцман и Шумахер вышли на старт, закрыв глаза

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Шварцман и Шумахер вышли на старт, закрыв глаза
Автор:
, Ответственный редактор
5 апр. 2020 г., 09:40

Гонщики Prema в Формуле 2 сразились в необычных виртаульных гонках: один зарывал глаза, другой подсказывал ему, куда направлять машину

Каждому из гонщиков требовалось проехать полный круг по трассе в Бахрейне. Это оказалось непростой задачей, так как было очень сложно дозировать угол поворота колес, что приводило к постоянным ошибкам. Потому упражнение проходило на фоне реплик «Я же сказал налево» и «Куда ты повернул, я же ничего не говорил».

Множество раз врезавшись в ограждение, Мик решил схитрить и начал подглядывать, откинувшись назад. Роберт раскусил хитрость и в качестве ответной меры направил машину будущего напарника вместо стартовой прямой на пит-лейн. 

Любопытно, что в описании к видео Prema указала, что «видеозапись была сделана до вступления в силу мер социального дистанцирования» – два гонщика сидят на диване рядом. 

Вот как это было:

 
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Об этой статье

Серия Формула 2 , eSports
Пилоты Мик Шумахер , Роберт Шварцман
Команды Prema Powerteam
Автор Александр Кабановский

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