Шварцман и Шумахер вышли на старт, закрыв глаза
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Гонщики Prema в Формуле 2 сразились в необычных виртаульных гонках: один зарывал глаза, другой подсказывал ему, куда направлять машину
Каждому из гонщиков требовалось проехать полный круг по трассе в Бахрейне. Это оказалось непростой задачей, так как было очень сложно дозировать угол поворота колес, что приводило к постоянным ошибкам. Потому упражнение проходило на фоне реплик «Я же сказал налево» и «Куда ты повернул, я же ничего не говорил».
Множество раз врезавшись в ограждение, Мик решил схитрить и начал подглядывать, откинувшись назад. Роберт раскусил хитрость и в качестве ответной меры направил машину будущего напарника вместо стартовой прямой на пит-лейн.
Любопытно, что в описании к видео Prema указала, что «видеозапись была сделана до вступления в силу мер социального дистанцирования» – два гонщика сидят на диване рядом.
Вот как это было:
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Об этой статье
|Серия
|Формула 2 , eSports
|Пилоты
|Мик Шумахер , Роберт Шварцман
|Команды
|Prema Powerteam
|Автор
|Александр Кабановский
Шварцман и Шумахер вышли на старт, закрыв глаза
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