Шварцман и Мазепин сделали дубль в Бахрейне и обогнали Цуноду в борьбе за третье место в Формуле 2

Россиянин Роберт Шварцман одержал победу во второй гонке Формулы 2 в Бахрейне. Он стартовал с поула и сумел удержать лидерство до самого финиша.

Другой русский гонщик Никита Мазепин на старте был четвертым. В начале гонки он боролся с Миком Шумахером и дважды обогнал лидера чемпионата. На восьмом круге Мазепин прошел Маркуса Армстронга и вышел на второе место, но навязать борьбу Шварцману не смог.

Это второй дубль россиян в истории Формулы 2. Впервые такое случилось в июле этого года в первой гонке в Венгрии, где Шварцман также победил, а Мазепин стал вторым.

Главный соперник Шумахера в борьбе за титул Каллум Илотт на восьмом круге ошибся на торможении и въехал в болид Джехана Дарувалы. Это привело к режиму виртуального автомобиля безопасности. Дарувала был вынужден закончить гонку, а Илотт откатился в самый конец пелотона, а позже был наказан проездом через пит-лейн.

Неудачно гонка сложилась и для еще одного гонщика, претендовавшего на титул – Юки Цуноды. На старте Цунода прорвался на второе место и начал атаковать Шварцмана. Однако при обгоне Маркуса Армстронга японец задел болид соперника задними колесами и получил медленный прокол. Спустя несколько кругов проблема стала очевидной и Цуноде пришлось совершить внеплановый пит-стоп.

Шумахер после борьбы с Мазепиным потерял темп и смог финишировать только седьмым. Он сохранил лидерство в чемпионате, Илотт остался вторым, Мазепин поднялся на третье место, а Шварцман – на четвертое. За две гонки до конца сезона оба россиянина сохраняют теоретические шансы на титул, правда для этого одному из них нужно собрать абсолютно все возможные очки при условии, что Шумахер не получит и четырех.

На пятом месте в чемпионате опустился Цунода. Для японца это может стать проблемой: в случае, если он не удержится в пятерке, в конце сезоне ему может не хватить балов для получения Суперлицензии и шанса попасть в Формулу 1 на место Даниила Квята.



