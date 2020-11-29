Шварцман и Мазепин сделали дубль в Бахрейне и обогнали Цуноду в борьбе за третье место в Формуле 2
Илотт и Цунода провалили гонку, Шумахер сохранил лидерство в чемпионате
Россиянин Роберт Шварцман одержал победу во второй гонке Формулы 2 в Бахрейне. Он стартовал с поула и сумел удержать лидерство до самого финиша.
Другой русский гонщик Никита Мазепин на старте был четвертым. В начале гонки он боролся с Миком Шумахером и дважды обогнал лидера чемпионата. На восьмом круге Мазепин прошел Маркуса Армстронга и вышел на второе место, но навязать борьбу Шварцману не смог.
Это второй дубль россиян в истории Формулы 2. Впервые такое случилось в июле этого года в первой гонке в Венгрии, где Шварцман также победил, а Мазепин стал вторым.
Главный соперник Шумахера в борьбе за титул Каллум Илотт на восьмом круге ошибся на торможении и въехал в болид Джехана Дарувалы. Это привело к режиму виртуального автомобиля безопасности. Дарувала был вынужден закончить гонку, а Илотт откатился в самый конец пелотона, а позже был наказан проездом через пит-лейн.
Неудачно гонка сложилась и для еще одного гонщика, претендовавшего на титул – Юки Цуноды. На старте Цунода прорвался на второе место и начал атаковать Шварцмана. Однако при обгоне Маркуса Армстронга японец задел болид соперника задними колесами и получил медленный прокол. Спустя несколько кругов проблема стала очевидной и Цуноде пришлось совершить внеплановый пит-стоп.
Шумахер после борьбы с Мазепиным потерял темп и смог финишировать только седьмым. Он сохранил лидерство в чемпионате, Илотт остался вторым, Мазепин поднялся на третье место, а Шварцман – на четвертое. За две гонки до конца сезона оба россиянина сохраняют теоретические шансы на титул, правда для этого одному из них нужно собрать абсолютно все возможные очки при условии, что Шумахер не получит и четырех.
На пятом месте в чемпионате опустился Цунода. Для японца это может стать проблемой: в случае, если он не удержится в пятерке, в конце сезоне ему может не хватить балов для получения Суперлицензии и шанса попасть в Формулу 1 на место Даниила Квята.
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Время
|Отрыв
|Очки
|1
|Роберт Шварцман
|Prema Powerteam
|15
|2
|Никита Мазепин
|Hitech Racing
|5.200
|12
|3
|Луи Делетраз
|Charouz Racing System
|6.400
|10
|4
|Маркус Армстронг
|ART Grand Prix
|10.600
|8
|5
|Гуаньюй Чжоу
|UNI-Virtuosi
|15.100
|6
|6
|Кристиан Лундгор
|ART Grand Prix
|18.500
|4
|7
|Мик Шумахер
|Prema Powerteam
|20.700
|2
|8
|Фелипе Другович
|MP Motorsport
|23.500
|1
|9
|Рой Ниссани
|Trident
|25.300
|10
|Артем Маркелов
|HWA AG
|31.100
|11
|Марино Сато
|Trident
|31.800
|12
|Даниэль Тиктум
|DAMS
|39.800
|13
|Джулиано Алези
|MP Motorsport
|43.900
|14
|Шон Гелаэль
|DAMS
|44.400
|15
|Юки Цунода
|Carlin
|49.100
|16
|Каллум Илотт
|UNI-Virtuosi
|1'03.400
|Джек Эйткен
|Campos Racing
|1 lap
|Гильерме Самайя
|Campos Racing
|1 lap
|Педро Пике
|Charouz Racing System
|2 laps
|Лука Гьотто
|Hitech Racing
|14 laps
|Джехан Дарувала
|Carlin
|16 laps
|Тео Пуршер
|HWA AG
|18 laps
|Полные результаты
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Об этой статье
|Серия
|Формула 2
|Этап
|Бахрейн
|Сессия
|Вторая гонка
|Автор
|Сергей Иванов