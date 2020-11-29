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Формула 2 / Бахрейн / Отчет о гонке

Шварцман и Мазепин сделали дубль в Бахрейне и обогнали Цуноду в борьбе за третье место в Формуле 2

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Шварцман и Мазепин сделали дубль в Бахрейне и обогнали Цуноду в борьбе за третье место в Формуле 2
Автор:
, Редактор

Илотт и Цунода провалили гонку, Шумахер сохранил лидерство в чемпионате

Россиянин Роберт Шварцман одержал победу во второй гонке Формулы 2 в Бахрейне. Он стартовал с поула и сумел удержать лидерство до самого финиша.

Другой русский гонщик Никита Мазепин на старте был четвертым. В начале гонки он боролся с Миком Шумахером и дважды обогнал лидера чемпионата. На восьмом круге Мазепин прошел Маркуса Армстронга и вышел на второе место, но навязать борьбу Шварцману не смог.

 

Это второй дубль россиян в истории Формулы 2. Впервые такое случилось в июле этого года в первой гонке в Венгрии, где Шварцман также победил, а Мазепин стал вторым.

Главный соперник Шумахера в борьбе за титул Каллум Илотт на восьмом круге ошибся на торможении и въехал в болид Джехана Дарувалы. Это привело к режиму виртуального автомобиля безопасности. Дарувала был вынужден закончить гонку, а Илотт откатился в самый конец пелотона, а позже был наказан проездом через пит-лейн.  

Неудачно гонка сложилась и для еще одного гонщика, претендовавшего на титул – Юки Цуноды. На старте Цунода прорвался на второе место и начал атаковать Шварцмана. Однако при обгоне Маркуса Армстронга японец задел болид соперника задними колесами и получил медленный прокол. Спустя несколько кругов проблема стала очевидной и Цуноде пришлось совершить внеплановый пит-стоп.

Шумахер после борьбы с Мазепиным потерял темп и смог финишировать только седьмым. Он сохранил лидерство в чемпионате, Илотт остался вторым, Мазепин поднялся на третье место, а Шварцман – на четвертое. За две гонки до конца сезона оба россиянина сохраняют теоретические шансы на титул, правда для этого одному из них нужно собрать абсолютно все возможные очки при условии, что Шумахер не получит и четырех. 

На пятом месте в чемпионате опустился Цунода. Для японца это может стать проблемой: в случае, если он не удержится в пятерке, в конце сезоне ему может не хватить балов для получения Суперлицензии и шанса попасть в Формулу 1 на место Даниила Квята. 

Позиция Гонщик Команда Время Отрыв Очки
1 Russian Federation Роберт Шварцман Italy Prema Powerteam     15
2 Russian Federation Никита Мазепин United Kingdom Hitech Racing 5.200   12
3 Switzerland Луи Делетраз Czech Republic Charouz Racing System 6.400   10
4 New Zealand Маркус Армстронг France ART Grand Prix 10.600   8
5 China Гуаньюй Чжоу United Kingdom UNI-Virtuosi 15.100   6
6 Denmark Кристиан Лундгор France ART Grand Prix 18.500   4
7 Germany Мик Шумахер Italy Prema Powerteam 20.700   2
8 Brazil Фелипе Другович Netherlands MP Motorsport 23.500   1
9 Israel Рой Ниссани Italy Trident 25.300    
10 Russian Federation Артем Маркелов Germany HWA AG 31.100    
11 Japan Марино Сато Italy Trident 31.800    
12 United Kingdom Даниэль Тиктум France DAMS 39.800    
13 France Джулиано Алези Netherlands MP Motorsport 43.900    
14 Indonesia Шон Гелаэль France DAMS 44.400    
15 Japan Юки Цунода United Kingdom Carlin 49.100    
16 United Kingdom Каллум Илотт United Kingdom UNI-Virtuosi 1'03.400    
  United Kingdom Джек Эйткен Spain Campos Racing 1 lap    
  Brazil Гильерме Самайя Spain Campos Racing 1 lap    
  Brazil Педро Пике Czech Republic Charouz Racing System 2 laps    
  Italy Лука Гьотто United Kingdom Hitech Racing 14 laps    
  India Джехан Дарувала United Kingdom Carlin 16 laps    
  France Тео Пуршер Germany HWA AG 18 laps    
Полные результаты

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Об этой статье

Серия Формула 2
Этап Бахрейн
Сессия Вторая гонка
Автор Сергей Иванов

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