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Формула 2 / Сочи Отчет о гонке

Шварцман финишировал на подиуме первой гонки Ф3 в Сочи

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Победителем стал стартовавший с поула Даниэль Тиктум, Шварцман третий

Шварцман финишировал на подиуме первой гонки Ф3 в Сочи

Оказавшийся на реверсивной стартовой решетке на поуле Даниэль Тиктум выиграл первую гонку Формулы 2 в Сочи, ни разу не упустив лидерства. Он финишировал в 2,5 секундах впереди Юри Випса, третьим стал россиянин Роберт Шварцман.

Шварцман стартовал четвертым и сохранил позицию после старта позади машины безопасности: трасса в Сочи после дождя оставалась влажной, так что старт с места решили не давать. Он вышел на третью позицию благодаря сходу Лайама Лоусона.

На десятом круге Шварцман допустил ошибку и выехал за пределы трассы, потеряв время. Этим тут же воспользовался Джейк Хьюз, который опередил россиянина в борьбе за третье место. Однако Шварцман не сдался и успешно контратаковал в следующем же повороте и вскоре более чем на секунду оторвался от преследователя.

Гонка оказалась богата на инциденты. Еще до старта из борьбы выбыли Гуаньюй Чжоу и Фелипе Другович: на влажной и холодной после дождя трассе они не избежали разворотов по пути на стартовую решетку.

 

Затем на пятом круге в 14-ом повороте в отбойник вылетел Бент Вискал, что вызвало появление виртуальной машины безопасности.

 

Сразу после прекращения режима виртуальной машины безопасности об отбойник задним колесом ударился шедший третьим Лайам Лоусон, после чего для уборки его болида режим виртуальной машины безопасности объявили вновь.

 

Гонка была перенесена с утра на вечер субботы из-за дождя в Сочи. Вторую гонку Формулы 2 отменили, третья состоится в воскресенье в 11:20 по местному (и московскому) времени. 

Позиция Гонщик Команда Время
1 United Kingdom Даниэль Тиктум United Kingdom Carlin -
2 Estonia Юри Випс United Kingdom Hitech Racing 4.400
3 Russian Federation Роберт Шварцман Italy Prema Powerteam 6.600
4 United Kingdom Джейк Хьюз HWA Racelab 8.800
5 France Тео Пуршер France ART Grand Prix 9.800
6 Switzerland Ральф Бошунг Spain Campos Racing 12.900
7 Denmark Кристиан Лундгор France ART Grand Prix 13.600
8 Netherlands Рихард Версхор Netherlands MP Motorsport 14.100
9 Australia Оскар Пиастри Italy Prema Powerteam 14.900
10 Germany Лирим Цендели Netherlands MP Motorsport 17.200
11 New Zealand Маркус Армстронг France DAMS 18.100
12 India Джехан Дарувала United Kingdom Carlin 28.100
13 Brazil Гильерме Самайя Czech Republic Charouz Racing System 28.700
14 Japan Марино Сато Italy Trident 40.600
15 Germany Давид Бекманн Spain Campos Racing 57.600
16 Israel Рой Ниссани France DAMS 1'10.400
17 Brazil Энцо Фиттипальди Czech Republic Charouz Racing System 1'11.600
18 Italy Алессио Деледда HWA Racelab 1'33.300
  New Zealand Лайам Лоусон United Kingdom Hitech Racing 13 laps
  Netherlands Бент Вискал Italy Trident 15 laps
  China Гуаньюй Чжоу United Kingdom UNI-Virtuosi  
  Brazil Фелипе Другович United Kingdom UNI-Virtuosi  
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