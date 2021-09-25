Шварцман финишировал на подиуме первой гонки Ф3 в Сочи

Оказавшийся на реверсивной стартовой решетке на поуле Даниэль Тиктум выиграл первую гонку Формулы 2 в Сочи, ни разу не упустив лидерства. Он финишировал в 2,5 секундах впереди Юри Випса, третьим стал россиянин Роберт Шварцман.

Шварцман стартовал четвертым и сохранил позицию после старта позади машины безопасности: трасса в Сочи после дождя оставалась влажной, так что старт с места решили не давать. Он вышел на третью позицию благодаря сходу Лайама Лоусона.

На десятом круге Шварцман допустил ошибку и выехал за пределы трассы, потеряв время. Этим тут же воспользовался Джейк Хьюз, который опередил россиянина в борьбе за третье место. Однако Шварцман не сдался и успешно контратаковал в следующем же повороте и вскоре более чем на секунду оторвался от преследователя.

Гонка оказалась богата на инциденты. Еще до старта из борьбы выбыли Гуаньюй Чжоу и Фелипе Другович: на влажной и холодной после дождя трассе они не избежали разворотов по пути на стартовую решетку.

Затем на пятом круге в 14-ом повороте в отбойник вылетел Бент Вискал, что вызвало появление виртуальной машины безопасности.

Сразу после прекращения режима виртуальной машины безопасности об отбойник задним колесом ударился шедший третьим Лайам Лоусон, после чего для уборки его болида режим виртуальной машины безопасности объявили вновь.

Гонка была перенесена с утра на вечер субботы из-за дождя в Сочи. Вторую гонку Формулы 2 отменили, третья состоится в воскресенье в 11:20 по местному (и московскому) времени.