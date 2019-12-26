Шварцман: Думаю, сам Ферстаппен не рад появлению Гран При Голландии

В 2020 году в календаре Формулы 1 появится новый Гран При, который пройдет на трассе в Зандфорте в Нидерландах. Так же состоятся этапы младших серий, в частности Формулы 2, в которую переходит чемпион Ф3, россиянин Роберт Шварцман.

Сегодня Шварцман встречается с журналистами и болельщиками в Москве, где, в частности, скептически высказался по поводу трассы в Зандфорте.

«Я еще не ездил по бенкингу в Зандфорте на симуляторе, – сказал Шварцман по поводу проводящейся сейчас реконструкции трассы. – Но никаких особых ожиданий у меня нет – этот участок будет проходиться в полный газ. Но вообще мне не нравится эта трасса. Не совсем мне по душе.

Мне кажется, и Макс Ферстаппен не особо этому рад. Раньше у него там было собственное мероприятие, на котором он был героем. А теперь туда приедет вся Формула 1, и потом на отдельную встречу с Ферстаппеном никто не поедет.

Однако решение о проведении Гран При Голландии уже принято, так что надо просто с этим работать».

При этом сам Шварцман, который является участником программы поддержки SMP Racing, признался в том, что трасса в Сочи, где в этом году он выиграл титул в Формуле 3, нравится ему значительно больше.

Дополнительная информация: Кирилл Качнов