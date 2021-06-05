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Формула 2 / Баку Отчет о гонке

Шварцман закончил 5-м вторую гонку Ф2 в Баку. Выиграл Випс

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, Главный редактор

В сумбурной вечерней гонке россиянин завоевал приличную порцию очков – в то время как пилоты из первой тройки чемпионата смогли набрать лишь два балла на всех

Шварцман закончил 5-м вторую гонку Ф2 в Баку. Выиграл Випс

Роберт Шварцман закончил на 5-м месте вторую гонку Формулы 2 на трассе в Баку. Набранные очки не позволили пилоту команды Prema отыграть позиции в общем зачете, однако петербуржец сократил до 3-х очков отставание от Даниэля Тиктума в борьбе за 4-ю строчку турнирной таблицы. Впрочем, 5-е место Шварцману теперь приходится делить с финишировавшим на подиуме Джеханом Дарувалой.

Россиянин, стартовавший с 10-й позиции, отлично воспользовался суматохой на старте и разом отыграл 4 позиции. В этом Шварцману серьезно помог лидирующий в чемпионате Гуаньюй Чжоу: жестко заблокировав колеса на подходе к первому повороту, пилот из Китая уехал по прямой в «карман» безопасности, зацепив находившегося на внешней стороне трассы Даниэля Тиктума. Чжоу на трассу уже не вернулся, а Тиктум в результате инцидента оказался в глубине второго десятка (откуда к финишу прорвался на 6-ю позицию).

 

Рестарт после выезда автомобиля безопасности подарил Шварцману еще одну позицию: ввязавшись в плотную борьбу в конце первой пятерки, на трассе не смог удержаться Маркус Армстронг – пилот, знакомый Роберту по Формуле 3, где оба выступали за одну команду (Prema) и сражались друг с другом за титул.

Победу в заезде одержал Юри Випс, стартовавший с 3-й позиции и в борьбе опередивший обоих пилотов, начавших гонку с первого ряда. Для эстонского пилота, дебютировавшего в Формуле 2 прошлым летом, этот успех стал первым за время выступлений в серии. Компанию Випсу на подиуме составили Давид Бекманн и Джехан Дарувала.

В общем зачете на первых двух позициях остались Гуаньюй Чжоу и Тео Пуршер, которых по-прежнему разделяют 23 очка. Впрочем, наибольшее количество баллов будет распределено по итогам воскресной гонки, чья стартовая решетка формируется по результатам квалификации.

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Шварцман впервые в сезоне выиграл гонку Формулы 2
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Серия Формула 2
Этап Баку
Автор Кирилл Качнов

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