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Формула 2 / Сочи / Новость

Шумахера могут лишить победы в Сочи

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Шумахера могут лишить победы в Сочи
Автор:
, Редактор

Судьи начали расследование касательно устройства системы DRS на его машине

Победитель первой гонки уик-энда Формулы 2 в Сочи Мик Шумахер может быть дисквалифицирован решением судей, которые начали расследование по результатам проверки его болида. Команда Prema, за которую выступает Шумахер, подозревается в использовании некой «особой» версии системы DRS, которая открывает заднее антикрыло и снижает сопротивление воздуха для облегчения обгонов.

Не совсем понятно, о каком нарушении может идти речь, так как в Формуле 2 используются одинаковые болиды. В правилах по поводу DRS сказано в пункте 2.7, который запрещает использование в системе шайб в случае, если они влияют на настройки машины.

Благодаря сегодняшней победе в Сочи Шумахер заработал 25 очков и укрепил свое лидерство в общем зачете чемпионата. В случае его дисквалификации в лидеры общего зачета выйдет Каллум Илотт, который финишировал третьим.

Дополнительная информация: Адам Купер

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Об этой статье

Серия Формула 2
Этап Сочи
Пилоты Мик Шумахер
Автор Сергей Иванов

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