Шумахер выиграл первую гонку в сезоне Формулы 2, Илотт догнал Шварцмана по очкам

Мик Шумахер выиграл субботнюю гонку Формулы 2 в Монце. Сын семикратного чемпиона Ф1 сумел отлично стартовать, чуть позже возглавил гонку благодаря проблемам у Каллума Илотта и удержал лидерство до самого финиша.

Шумахер стал героем старта. Он разом обошел пятерых соперников и вышел на второе место. В начале гонки он пытался атаковать стартовавшего с поула (и являющегося одним из главных претендентов на титул )Илотта, однако вскоре немного отстал и оказался вне зоны DRS.

Илотт лидировал до 12-го круга, после чего отправился на плановый пит-стоп – и неожиданно заглох. Механикам удалось завести его мотор, но на этом инциденте гонщика потерял много времени и откатился в конец пелотона.

Тем не менее, к финишу британец смог прорваться с предпоследнего места на шестое. Благодаря этому он заработал 8 очков и смог сравняться по набранным баллам с лидирующим в чемпионате Робертом Шварцманом. Вдобавок благодаря реверсивной решетке в воскресной гонке Илотт будет стартовать на целых 6 позиций выше россиянина.

Шварцман, накануне квалифицировавшийся только 15-м, финишировал 9-м. Петербуржец не смог отыграть много позиций на старте, после чего совершил ранний пит-стоп с целью выбраться из толпы соперников. Это потребовало от пилота очень тщательно следить за состоянием шин. Это сказалось на темпе Шварцмана – в частности, когда по ходу прорыва через пелотон россиянина догнал Илотт, петербуржец пропустил главного соперника без борьбы.

Не слишком удачная гонка в исполнении лидеров позволила Шумахеру приблизиться к ним в общем зачете: теперь немец уступает Илотту и Шварцману 3 очка.

Еще один россиянин, Никита Мазепин, единственным в первой десятке стартовал на шинах Medium. Он держался невдалеке от лидеров, однако на 17-м круге внезапно потерял скорость. Совершив пит-стоп, пилот команды Hitech вернулся на трассу последним, а спустя несколько кругов сошел.

Третий участник из России, Артем Маркелов, закончил гонку 17-м.