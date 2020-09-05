Шумахер выиграл первую гонку в сезоне Формулы 2, Илотт догнал Шварцмана по очкам
Лидер чемпионата Роберт Шварцман прорвался с 15-го на 9-е место
Мик Шумахер выиграл субботнюю гонку Формулы 2 в Монце. Сын семикратного чемпиона Ф1 сумел отлично стартовать, чуть позже возглавил гонку благодаря проблемам у Каллума Илотта и удержал лидерство до самого финиша.
Шумахер стал героем старта. Он разом обошел пятерых соперников и вышел на второе место. В начале гонки он пытался атаковать стартовавшего с поула (и являющегося одним из главных претендентов на титул )Илотта, однако вскоре немного отстал и оказался вне зоны DRS.
Илотт лидировал до 12-го круга, после чего отправился на плановый пит-стоп – и неожиданно заглох. Механикам удалось завести его мотор, но на этом инциденте гонщика потерял много времени и откатился в конец пелотона.
Тем не менее, к финишу британец смог прорваться с предпоследнего места на шестое. Благодаря этому он заработал 8 очков и смог сравняться по набранным баллам с лидирующим в чемпионате Робертом Шварцманом. Вдобавок благодаря реверсивной решетке в воскресной гонке Илотт будет стартовать на целых 6 позиций выше россиянина.
Шварцман, накануне квалифицировавшийся только 15-м, финишировал 9-м. Петербуржец не смог отыграть много позиций на старте, после чего совершил ранний пит-стоп с целью выбраться из толпы соперников. Это потребовало от пилота очень тщательно следить за состоянием шин. Это сказалось на темпе Шварцмана – в частности, когда по ходу прорыва через пелотон россиянина догнал Илотт, петербуржец пропустил главного соперника без борьбы.
Не слишком удачная гонка в исполнении лидеров позволила Шумахеру приблизиться к ним в общем зачете: теперь немец уступает Илотту и Шварцману 3 очка.
Еще один россиянин, Никита Мазепин, единственным в первой десятке стартовал на шинах Medium. Он держался невдалеке от лидеров, однако на 17-м круге внезапно потерял скорость. Совершив пит-стоп, пилот команды Hitech вернулся на трассу последним, а спустя несколько кругов сошел.
Третий участник из России, Артем Маркелов, закончил гонку 17-м.
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Время
|Очки
|1
|Мик Шумахер
|Prema Powerteam
|25
|2
|Лука Гьотто
|Hitech Racing
|3.100
|18
|3
|Кристиан Лундгор
|ART Grand Prix
|7.300
|15
|4
|Юки Цунода
|Carlin
|9.200
|12
|5
|Гуаньюй Чжоу
|UNI-Virtuosi
|12.500
|10
|6
|Каллум Илотт
|UNI-Virtuosi
|15.100
|8
|7
|Даниэль Тиктум
|DAMS
|15.200
|6
|8
|Луи Делетраз
|Charouz Racing System
|17.500
|4
|9
|Роберт Шварцман
|Prema Powerteam
|18.200
|2
|10
|Джехан Дарувала
|Carlin
|21.100
|1
|11
|Юри Випс
|DAMS
|23.900
|12
|Педро Пике
|Charouz Racing System
|25.000
|13
|Джек Эйткен
|Campos Racing
|27.800
|14
|Маркус Армстронг
|ART Grand Prix
|28.300
|15
|Нобухару Мацушита
|MP Motorsport
|28.600
|16
|Фелипе Другович
|MP Motorsport
|29.200
|17
|Артем Маркелов
|HWA AG
|29.900
|18
|Джулиано Алези
|HWA AG
|30.300
|19
|Рой Ниссани
|Trident
|33.000
|20
|Марино Сато
|Trident
|51.400
|21
|Гильерме Самайя
|Campos Racing
|52.400
|Никита Мазепин
|Hitech Racing
|6 laps
|Полные результаты
Читайте также:
Предыдущая новость
Бинотто: Для Шварцмана многое будет зависеть от второй половины сезона
Следующая новость
Положение в общем зачете Формулы 2 после субботней гонки в Монце
Об этой статье
|Серия
|Формула 2
|Этап
|Монца
|Сессия
|Первая гонка
|Пилоты
|Мик Шумахер , Роберт Шварцман