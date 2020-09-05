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Формула 2 / Монца / Отчет о гонке

Шумахер выиграл первую гонку в сезоне Формулы 2, Илотт догнал Шварцмана по очкам

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Шумахер выиграл первую гонку в сезоне Формулы 2, Илотт догнал Шварцмана по очкам

Лидер чемпионата Роберт Шварцман прорвался с 15-го на 9-е место

Мик Шумахер выиграл субботнюю гонку Формулы 2 в Монце. Сын семикратного чемпиона Ф1 сумел отлично стартовать, чуть позже возглавил гонку благодаря проблемам у Каллума Илотта и удержал лидерство до самого финиша.

Шумахер стал героем старта. Он разом обошел пятерых соперников и вышел на второе место. В начале гонки он пытался атаковать стартовавшего с поула (и являющегося одним из главных претендентов на титул )Илотта, однако вскоре немного отстал и оказался вне зоны DRS.

 

Илотт лидировал до 12-го круга, после чего отправился на плановый пит-стоп – и неожиданно заглох. Механикам удалось завести его мотор, но на этом инциденте гонщика потерял много времени и откатился в конец пелотона.

Тем не менее, к финишу британец смог прорваться с предпоследнего места на шестое. Благодаря этому он заработал 8 очков и смог сравняться по набранным баллам с лидирующим в чемпионате Робертом Шварцманом. Вдобавок благодаря реверсивной решетке в воскресной гонке Илотт будет стартовать на целых 6 позиций выше россиянина.

Шварцман, накануне квалифицировавшийся только 15-м, финишировал 9-м. Петербуржец не смог отыграть много позиций на старте, после чего совершил ранний пит-стоп с целью выбраться из толпы соперников. Это потребовало от пилота очень тщательно следить за состоянием шин. Это сказалось на темпе Шварцмана – в частности, когда по ходу прорыва через пелотон россиянина догнал Илотт, петербуржец пропустил главного соперника без борьбы.

Не слишком удачная гонка в исполнении лидеров позволила Шумахеру приблизиться к ним в общем зачете: теперь немец уступает Илотту и Шварцману 3 очка.

Еще один россиянин, Никита Мазепин, единственным в первой десятке стартовал на шинах Medium. Он держался невдалеке от лидеров, однако на 17-м круге внезапно потерял скорость. Совершив пит-стоп, пилот команды Hitech вернулся на трассу последним, а спустя несколько кругов сошел.

Третий участник из России, Артем Маркелов, закончил гонку 17-м.

Позиция Гонщик Команда Время Очки
1 Germany Мик Шумахер Italy Prema Powerteam   25
2 Italy Лука Гьотто United Kingdom Hitech Racing 3.100 18
3 Denmark Кристиан Лундгор France ART Grand Prix 7.300 15
4 Japan Юки Цунода United Kingdom Carlin 9.200 12
5 China Гуаньюй Чжоу United Kingdom UNI-Virtuosi 12.500 10
6 United Kingdom Каллум Илотт United Kingdom UNI-Virtuosi 15.100 8
7 United Kingdom Даниэль Тиктум France DAMS 15.200 6
8 Switzerland Луи Делетраз Czech Republic Charouz Racing System 17.500 4
9 Russian Federation Роберт Шварцман Italy Prema Powerteam 18.200 2
10 India Джехан Дарувала United Kingdom Carlin 21.100 1
11 Estonia Юри Випс France DAMS 23.900  
12 Brazil Педро Пике Czech Republic Charouz Racing System 25.000  
13 United Kingdom Джек Эйткен Spain Campos Racing 27.800  
14 New Zealand Маркус Армстронг France ART Grand Prix 28.300  
15 Japan Нобухару Мацушита Netherlands MP Motorsport 28.600  
16 Brazil Фелипе Другович Netherlands MP Motorsport 29.200  
17 Russian Federation Артем Маркелов Germany HWA AG 29.900  
18 France Джулиано Алези Germany HWA AG 30.300  
19 Israel Рой Ниссани Italy Trident 33.000  
20 Japan Марино Сато Italy Trident 51.400  
21 Brazil Гильерме Самайя Spain Campos Racing 52.400  
  Russian Federation Никита Мазепин United Kingdom Hitech Racing 6 laps  
Полные результаты

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Об этой статье

Серия Формула 2
Этап Монца
Сессия Первая гонка
Пилоты Мик Шумахер , Роберт Шварцман

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