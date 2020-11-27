Шумахер уже чемпион? Мазепина возьмут в Haas? Оцениваем расклады на финише Формулы 2

Сезон Формулы 2 подошел к двойному финалу: чемпионат завершится четырьмя гонками в Бахрейне в течение девяти дней. И это наверняка будут огого какие гонки.

Менее, чем за две недели до конца сезона, ни один пилот главной молодежной серии еще не повышен до Формулы 1, хотя пятеро сохраняют как минимум теоретические шансы. А в турнирной борьбе расклады еще сложнее!

За один этап пилот Ф2 может набрать максимум 48 очков (победа в квалификации, две выигранные гонки, два лучших круга), а значит из Бахрейна можно уехать аж с 96 очками. То есть шансы на титул, в теории, сохраняет даже идущий девятым Лука Гьотто.

Что уж говорить о борьбе за топ-3, если третье место от шестого отделяют всего семь очков. И прямо в центре этой борьбы находятся сразу два российских гонщика, у которых есть шансы и на титул, и на Ф1. Давайте разберемся, насколько они велики.

Роберт Шварцман, Scuderia Ferrari Фото: Ferrari Media Center

Шумахер уже чемпион?

В последних девяти гонках Мик Шумахер взял семь подиумов и, на фоне нестабильности конкурентов, создал значительный отрыв в чемпионате. Сейчас Мика от ближайшего преследователя отделяют 22 очка – запас приличный, но гарантирует ли он титул?

Пока нет, однако чтобы упустить победу в чемпионате, Мику придется ошибиться самому. Единственный, кто сейчас реально угрожает первенству Шумахера, это Каллум Илотт. Чтобы взобраться на первую строчку, британцу нужно стабильно опережать Мика в Бахрейне. Причем желательно выигрывать.

Мик Шумахер, Prema Racing Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

Но за десять предыдущих этапов Илотт победил лишь трижды, и маловероятно, что в Бахрейне его прорвет сразу на четыре победы.

Что до Цуноды, Лундгора, Шварцмана и Мазепина, то им для победы в чемпионате надо ждать провалов сразу и от Шумахера, и от Илотта. Да вдобавок самим не плошать!

Так что на 70% титул все же в руках сына Красного барона. 20% можно отдать Илотту, а оставшиеся 10 разделять между остальными поровну.

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Как могут закончить Шварцман и Мазепин?

Сейчас и у Роберта, и у Никиты по 140 очков и они ведут прямую борьбу за третье место, с небольшими надеждами забраться выше. Шварцман откровенно провалил два последних этапа, из-за чего и отстал от пары Шумахера-Илотта, с которыми до этого вел равный бой.

Никита Мазепин, Hitech Grand Prix Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

Пока лучшей связкой в сезоне Шварцмана были два этапа в Австрии, на которых он в сумме набрал 48 очков – половину от возможного максимума. Повторения этого достижения не хватит, чтобы догнать Шумахера, даже если тот вообще останется без очков. Зато в борьбе за тройку 48 очков были бы очень мощным ударом.

Что касается Мазепина, то завалив старт сезона Никита раскатился, и на последних этапах выглядел явно предпочтительнее Шварцмана. Вот только пауза длиной в два месяца вполне могла перевернуть все с ног на голову.

Прямо сейчас я бы предположил, что оба россиянина, не допустив глупых ошибок, в итоговой таблице обойдут Лундгора и попадут в топ-5. Но их борьба с Цунодой выглядит максимально непредсказуемой.

В мощный провал самого стабильного гонщика сезона Илотта пока не верится, а Шумахер оторвался далеко вперед, так что прыгнуть выше третьего места Шварцману и Мазепину будет малореально. Что до угрозы сзади, то не стоит забывать о Гуанью Чжоу, который при частых провалах также бывает и чертовски быстр.

Каллум Илотт, Haas F1 Фото: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Так кто попадет в Ф1?

В Большом цирке сохраняется три места для потенциальных новичков: два в Haas и одно в AlphaTauri. Со вторым все просто: его либо получит Цунода, либо не получит никто. Судя по риторике доктора Марко, вопрос решен на 90%, помешать японцу может только отсутствие суперлицензии.

Получить ее в рамках регламента Цунода сможет, если завершит сезон в топ-5. То есть у Мазепина и Шварцмана есть шансы помочь Даниилу Квяту (или Алексу Элбону), если они смогут подвинуть японца в зачете.

Юки Цунода Фото: Andy Hone / Motorsport Images

Что до мест в Haas, то там все посложнее. Ferrari, вроде бы, договорилась лишь об одной позиции для своего юниора. Это место уже практически отдано Мику Шумахеру, но о переходе до сих пор не объявлено. Молчание намекает, что перемены еще возможны. То есть Скудерия сохраняет за собой право переиграть ситуацию.

Понятно, что сейчас все зависит от самого Мика. Ему надо лишь не перегореть на оставшихся этапах, не ошибиться лишнего и взять титул. Тогда и кокпит Haas будет его. Формально, гарантировать себе победу в чемпионате Шумахер может уже на первом из двух бахрейнских этапов.

Отобрать место в Haas у Мика могли бы лишь его коллеги по академии Ferrari Илотт и Шварцман. Но для этого им надо завершить сезон выше немца. Как мы уже говорили, у Роберта такой возможности почти не осталось. Каллуму же надо буквально прыгнуть выше головы и провести два лучших этапа в сезоне. Правда, и тогда ситуация останется сомнительной: станет ли Ferrari двигать Шумахера из-за досадного поражения в концовке? Думаю, в Маранелло очень надеятся, что ничего такого не произойдет и Мик спокойно возьмет титул.

Роберт Шварцман. Каллум Илотт и Мик Шумахер, гонщики Академии Ferrari Фото: Ferrari

Наконец, второе место в Haas вроде бы обещано Мазепину, но тут тоже нет объявления. Причина та же, что у Цуноды – Никита еще не обзавелся Cуперлицензией. Теоретически, мы можем даже увидеть дуэль россиянина и японца за выход в Ф1, но только при соответствующем турнирном раскладе.

Что будет, если Мазепин не попадет в топ-5? Формально FIA дала пилотам возможность получить суперлицензию в обход регламента в связи с чрезвычайными обстоятельствами и выдающимися талантами. Непонятно только, кто будет оценивать обстоятельства и таланты. Однако возможность решить вопрос в кабинете, а не на трассе, у Мазепина (как и у Цуноды) остается.