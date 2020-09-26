Шумахер укрепил лидерство в чемпионате Формулы 2, Шварцман остался без очков

Мик Шумахер одержал победу в первой гонке Формулы 2 в Сочи и укрепил свое лидерство в чемпионате. Вторым к финишу приехал Юки Цунода, третьим стал Каллум Илотт.

Шумахер стартовал третьим и к первому повороту прорвался на вторую позицию, позади обладателя поула Юки Цуноды. На 19-ом круге сын Михаэля Шумахера совершил обгон и вышел в лидеры гонки.

Цунода также пропустил Каллума Илотта, но на последнем круге вернул себе позицию. Более того, Илотта почти обогнал Лука Гьотто: на финише их разделили 25 тысячных секунды!

Благодаря поулу, и месту на подиуме Цунода заработал 22 очка и поднялся на четвертую строчку в зачете пилотов, сместив россиянина Роберта Шварцмана на пятое место.

Шварцман стартовал седьмым, но сразу потерял две позиции. Ему также не повезло потерять время из-за заминки на пит-стопе и в итоге он финишировал вне очковой зоны.

Лучшим из российских пилотов стал Никита Мазепин. Он выбрал альтернативную стратегию, стартовав на жестких шинах и в конце гонки, сменив их на мягкие, прорвался на седьмое место.

На первом круге произошел завал в конце пелотона, в результате которого сошли Кристиан Лундгор и Юри Випс. На трассу выезжал автомобиль безопасности.