Шумахер укрепил лидерство в чемпионате Формулы 2, Шварцман остался без очков
Роберт Шварцман опустился на пятую строчку в зачете пилотов
Мик Шумахер одержал победу в первой гонке Формулы 2 в Сочи и укрепил свое лидерство в чемпионате. Вторым к финишу приехал Юки Цунода, третьим стал Каллум Илотт.
Шумахер стартовал третьим и к первому повороту прорвался на вторую позицию, позади обладателя поула Юки Цуноды. На 19-ом круге сын Михаэля Шумахера совершил обгон и вышел в лидеры гонки.
Цунода также пропустил Каллума Илотта, но на последнем круге вернул себе позицию. Более того, Илотта почти обогнал Лука Гьотто: на финише их разделили 25 тысячных секунды!
Благодаря поулу, и месту на подиуме Цунода заработал 22 очка и поднялся на четвертую строчку в зачете пилотов, сместив россиянина Роберта Шварцмана на пятое место.
Шварцман стартовал седьмым, но сразу потерял две позиции. Ему также не повезло потерять время из-за заминки на пит-стопе и в итоге он финишировал вне очковой зоны.
Лучшим из российских пилотов стал Никита Мазепин. Он выбрал альтернативную стратегию, стартовав на жестких шинах и в конце гонки, сменив их на мягкие, прорвался на седьмое место.
На первом круге произошел завал в конце пелотона, в результате которого сошли Кристиан Лундгор и Юри Випс. На трассу выезжал автомобиль безопасности.
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|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Время
|Очки
|1
|Мик Шумахер
|Prema Powerteam
|-
|2
|Юки Цунода
|Carlin
|6.300
|3
|Каллум Илотт
|UNI-Virtuosi
|9.400
|4
|Лука Гьотто
|Hitech Racing
|9.500
|5
|Джехан Дарувала
|Carlin
|15.200
|6
|Джек Эйткен
|Campos Racing
|22.100
|7
|Никита Мазепин
|Hitech Racing
|23.100
|8
|Гуаньюй Чжоу
|UNI-Virtuosi
|25.300
|9
|Маркус Армстронг
|ART Grand Prix
|26.900
|10
|Даниэль Тиктум
|DAMS
|29.500
|11
|Роберт Шварцман
|Prema Powerteam
|35.500
|12
|Джейк Хьюз
|HWA AG
|37.500
|13
|Марино Сато
|Trident
|46.300
|14
|Джулиано Алези
|MP Motorsport
|48.000
|15
|Артем Маркелов
|HWA AG
|52.100
|16
|Гильерме Самайя
|Campos Racing
|1'07.000
|17
|Педро Пике
|Charouz Racing System
|1'08.700
|18
|Луи Делетраз
|Charouz Racing System
|1'19.300
|Рой Ниссани
|Trident
|27 laps
|Фелипе Другович
|MP Motorsport
|27 laps
|Кристиан Лундгор
|ART Grand Prix
|28 laps
|Юри Випс
|DAMS
|28 laps
|Полные результаты
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Об этой статье
|Серия
|Формула 2
|Этап
|Сочи
|Пилоты
|Мик Шумахер
|Автор
|Сергей Иванов