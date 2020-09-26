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Формула 2 / Сочи / Отчет о гонке

Шумахер укрепил лидерство в чемпионате Формулы 2, Шварцман остался без очков

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Шумахер укрепил лидерство в чемпионате Формулы 2, Шварцман остался без очков
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Роберт Шварцман опустился на пятую строчку в зачете пилотов

Мик Шумахер одержал победу в первой гонке Формулы 2 в Сочи и укрепил свое лидерство в чемпионате. Вторым к финишу приехал Юки Цунода, третьим стал Каллум Илотт.

Шумахер стартовал третьим и к первому повороту прорвался на вторую позицию, позади обладателя поула Юки Цуноды. На 19-ом круге сын Михаэля Шумахера совершил обгон и вышел в лидеры гонки.

Цунода также пропустил Каллума Илотта, но на последнем круге вернул себе позицию. Более того, Илотта почти обогнал Лука Гьотто: на финише их разделили 25 тысячных секунды!

Благодаря поулу, и месту на подиуме Цунода заработал 22 очка и поднялся на четвертую строчку в зачете пилотов, сместив россиянина Роберта Шварцмана на пятое место.

Шварцман стартовал седьмым, но сразу потерял две позиции. Ему также не повезло потерять время из-за заминки на пит-стопе и в итоге он финишировал вне очковой зоны.

Лучшим из российских пилотов стал Никита Мазепин. Он выбрал альтернативную стратегию, стартовав на жестких шинах и в конце гонки, сменив их на мягкие, прорвался на седьмое место.

На первом круге произошел завал в конце пелотона, в результате которого сошли Кристиан Лундгор и Юри Випс. На трассу выезжал  автомобиль безопасности.

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Позиция Гонщик Команда Время Очки
1 Germany Мик Шумахер Italy Prema Powerteam -  
2 Japan Юки Цунода United Kingdom Carlin 6.300  
3 United Kingdom Каллум Илотт United Kingdom UNI-Virtuosi 9.400  
4 Italy Лука Гьотто United Kingdom Hitech Racing 9.500  
5 India Джехан Дарувала United Kingdom Carlin 15.200  
6 United Kingdom Джек Эйткен Spain Campos Racing 22.100  
7 Russian Federation Никита Мазепин United Kingdom Hitech Racing 23.100  
8 China Гуаньюй Чжоу United Kingdom UNI-Virtuosi 25.300  
9 New Zealand Маркус Армстронг France ART Grand Prix 26.900  
10 United Kingdom Даниэль Тиктум France DAMS 29.500  
11 Russian Federation Роберт Шварцман Italy Prema Powerteam 35.500  
12 United Kingdom Джейк Хьюз Germany HWA AG 37.500  
13 Japan Марино Сато Italy Trident 46.300  
14 France Джулиано Алези Netherlands MP Motorsport 48.000  
15 Russian Federation Артем Маркелов Germany HWA AG 52.100  
16 Brazil Гильерме Самайя Spain Campos Racing 1'07.000  
17 Brazil Педро Пике Czech Republic Charouz Racing System 1'08.700  
18 Switzerland Луи Делетраз Czech Republic Charouz Racing System 1'19.300  
  Israel Рой Ниссани Italy Trident 27 laps  
  Brazil Фелипе Другович Netherlands MP Motorsport 27 laps  
  Denmark Кристиан Лундгор France ART Grand Prix 28 laps  
  Estonia Юри Випс France DAMS 28 laps  
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Об этой статье

Серия Формула 2
Этап Сочи
Пилоты Мик Шумахер
Автор Сергей Иванов

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