Шумахер стал чемпионом Формулы 2, не взяв очков в последней гонке

Мик Шумахер не набрал очков во второй гонке второго этапа Формулы 2 в Бахрейне, но все равно стал чемпионом серии. Шумахер шел в тройке лидеров, ведя борьбу с Джеханом Дарувалой за второе место, однако убил шины к середине гонки.

На 19-м круге Мик потерял сразу три позиции, пропустив Каллума Илотта, Роберта Шварцмана и Гуанью Чжоу. После этого Шумахер поехал в боксы, откатившись на 20-е место и на финише был лишь 18-м.

Однако, ближайший преследователь Шумахер в чемпионате Илотт не смог воспользоваться неудачей соперника. В какой-то момент британец шел в тройке лидеров, но во второй половине гонки потерял темп и финишировал вне очковой зоны. В итоге, Шумахер выиграл у Илотта в чемпионате 14 очков.

Победа в гонке досталась Джехану Дарувале. Он долгое время боролся с Шумахером, но затем догнал лидировавшего со старта Дэна Тиктума и на 25-м круге прошел его.

Второе место занял Юки Цунода, который стартовал лишь восьмым, но всю гонку прорывался и отобрал второе место у Тиктума в последнем повороте. Тиктум финишировал третьим.

Лучшим из россиян стал Роберт Шварцман, который финишировал пятым. Никита Мазепин занял девятое место, а Артем Маркелов 19-е.

В чемпионате Шварцман сохранил четвертую позицию, а Мазепин пятую. Маркелов завершил чемпионат 18-м.