Шумахер стал чемпионом Формулы 2, не взяв очков в последней гонке
Два претендента на титул неудачно провели последний заезд сезона
Мик Шумахер не набрал очков во второй гонке второго этапа Формулы 2 в Бахрейне, но все равно стал чемпионом серии. Шумахер шел в тройке лидеров, ведя борьбу с Джеханом Дарувалой за второе место, однако убил шины к середине гонки.
На 19-м круге Мик потерял сразу три позиции, пропустив Каллума Илотта, Роберта Шварцмана и Гуанью Чжоу. После этого Шумахер поехал в боксы, откатившись на 20-е место и на финише был лишь 18-м.
Однако, ближайший преследователь Шумахер в чемпионате Илотт не смог воспользоваться неудачей соперника. В какой-то момент британец шел в тройке лидеров, но во второй половине гонки потерял темп и финишировал вне очковой зоны. В итоге, Шумахер выиграл у Илотта в чемпионате 14 очков.
Победа в гонке досталась Джехану Дарувале. Он долгое время боролся с Шумахером, но затем догнал лидировавшего со старта Дэна Тиктума и на 25-м круге прошел его.
Второе место занял Юки Цунода, который стартовал лишь восьмым, но всю гонку прорывался и отобрал второе место у Тиктума в последнем повороте. Тиктум финишировал третьим.
Лучшим из россиян стал Роберт Шварцман, который финишировал пятым. Никита Мазепин занял девятое место, а Артем Маркелов 19-е.
В чемпионате Шварцман сохранил четвертую позицию, а Мазепин пятую. Маркелов завершил чемпионат 18-м.
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|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Круги
|Время
|Отрыв
|Отставание
|Mph
|Очки
|1
|Джехан Дарувала
|Carlin
|34
|15
|2
|Юки Цунода
|Carlin
|34
|3.500
|12
|3
|Даниэль Тиктум
|DAMS
|33
|1.700
|10
|4
|Гуаньюй Чжоу
|UNI-Virtuosi
|33
|5.600
|8
|5
|Роберт Шварцман
|Prema Powerteam
|33
|7.500
|6
|6
|Лука Гьотто
|Hitech Racing
|33
|11.000
|4
|7
|Фелипе Другович
|MP Motorsport
|33
|13.800
|2
|8
|Никита Мазепин
|Hitech Racing
|33
|14.500
|1
|9
|Каллум Илотт
|UNI-Virtuosi
|33
|16.000
|10
|Педро Пике
|Charouz Racing System
|33
|16.100
|11
|Кристиан Лундгор
|ART Grand Prix
|33
|17.000
|12
|Луи Делетраз
|Charouz Racing System
|33
|20.100
|13
|Маркус Армстронг
|ART Grand Prix
|33
|21.800
|14
|Рой Ниссани
|Trident
|33
|23.200
|15
|Марино Сато
|Trident
|33
|26.000
|16
|Шон Гелаэль
|DAMS
|33
|26.500
|17
|Гильерме Самайя
|Campos Racing
|33
|35.900
|18
|Мик Шумахер
|Prema Powerteam
|33
|28.500
|19
|Артем Маркелов
|HWA AG
|33
|59.700
|20
|Тео Пуршер
|HWA AG
|33
|30.500
|Ральф Бошунг
|Campos Racing
|9
|25 laps
|Полные результаты
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Об этой статье
|Серия
|Формула 2
|Этап
|Бахрейн II
|Пилоты
|Мик Шумахер , Никита Мазепин , Роберт Шварцман
|Автор
|Иван Матушкин