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Формула 2 / Бахрейн II / Отчет о гонке

Шумахер стал чемпионом Формулы 2, не взяв очков в последней гонке

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Шумахер стал чемпионом Формулы 2, не взяв очков в последней гонке
Автор:
, редактор

Два претендента на титул неудачно провели последний заезд сезона

Мик Шумахер не набрал очков во второй гонке второго этапа Формулы 2 в Бахрейне, но все равно стал чемпионом серии. Шумахер шел в тройке лидеров, ведя борьбу с Джеханом Дарувалой за второе место, однако убил шины к середине гонки.  

На 19-м круге Мик потерял сразу три позиции, пропустив Каллума Илотта, Роберта Шварцмана и Гуанью Чжоу. После этого Шумахер поехал в боксы, откатившись на 20-е место и на финише был лишь 18-м.

Однако, ближайший преследователь Шумахер в чемпионате Илотт не смог воспользоваться неудачей соперника. В какой-то момент британец шел в тройке лидеров, но во второй половине гонки потерял темп и финишировал вне очковой зоны. В итоге, Шумахер выиграл у Илотта в чемпионате 14 очков.

 

Победа в гонке досталась Джехану Дарувале. Он долгое время боролся с Шумахером, но затем догнал лидировавшего со старта Дэна Тиктума и на 25-м круге прошел его. 

Второе место занял Юки Цунода, который стартовал лишь восьмым, но всю гонку прорывался и отобрал второе место у Тиктума в последнем повороте. Тиктум финишировал третьим.

Лучшим из россиян стал Роберт Шварцман, который финишировал пятым. Никита Мазепин занял девятое место, а Артем Маркелов 19-е.

В чемпионате Шварцман сохранил четвертую позицию, а Мазепин пятую. Маркелов завершил чемпионат 18-м.

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Позиция Гонщик Команда Круги Время Отрыв Отставание Mph Очки
1 India Джехан Дарувала United Kingdom Carlin 34         15
2 Japan Юки Цунода United Kingdom Carlin 34 3.500       12
3 United Kingdom Даниэль Тиктум France DAMS 33 1.700       10
4 China Гуаньюй Чжоу United Kingdom UNI-Virtuosi 33 5.600       8
5 Russian Federation Роберт Шварцман Italy Prema Powerteam 33 7.500       6
6 Italy Лука Гьотто United Kingdom Hitech Racing 33 11.000       4
7 Brazil Фелипе Другович Netherlands MP Motorsport 33 13.800       2
8 Russian Federation Никита Мазепин United Kingdom Hitech Racing 33 14.500       1
9 United Kingdom Каллум Илотт United Kingdom UNI-Virtuosi 33 16.000        
10 Brazil Педро Пике Czech Republic Charouz Racing System 33 16.100        
11 Denmark Кристиан Лундгор France ART Grand Prix 33 17.000        
12 Switzerland Луи Делетраз Czech Republic Charouz Racing System 33 20.100        
13 New Zealand Маркус Армстронг France ART Grand Prix 33 21.800        
14 Israel Рой Ниссани Italy Trident 33 23.200        
15 Japan Марино Сато Italy Trident 33 26.000        
16 Indonesia Шон Гелаэль France DAMS 33 26.500        
17 Brazil Гильерме Самайя Spain Campos Racing 33 35.900        
18 Germany Мик Шумахер Italy Prema Powerteam 33 28.500        
19 Russian Federation Артем Маркелов Germany HWA AG 33 59.700        
20 France Тео Пуршер Germany HWA AG 33 30.500        
  Switzerland Ральф Бошунг Spain Campos Racing 9 25 laps        
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Об этой статье

Серия Формула 2
Этап Бахрейн II
Пилоты Мик Шумахер , Никита Мазепин , Роберт Шварцман
Автор Иван Матушкин

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