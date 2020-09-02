Шумахер поверил в победу над Шварцманом

После семи этапов Формулы 2 Мик Шумахер занимает четвертое место в турнирной таблице, на 26 очков отставая от лидера сезона – Роберта Шварцмана. Однако перед гонками в Монце немец уверен, что еще не утратил шансы на титул.

«Борьба за победу в чемпионате еще совсем не закончилась», – цитирует Шумахера Auto Bild.

В 2020 году Шумахер уже шесть раз побывал на подиуме, но пока не одержал ни одной победы. Сам гонщик не видит в этом проблемы: «Я полностью сосредоточен на наборе очков. Самое главное это стабильность от этапа к этапу. Если я буду ее поддерживать, то победа рано или поздно придет».