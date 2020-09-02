Шумахер поверил в победу над Шварцманом
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Мик пока не готов отдать Роберту победу в чемпионате Формулы 2
После семи этапов Формулы 2 Мик Шумахер занимает четвертое место в турнирной таблице, на 26 очков отставая от лидера сезона – Роберта Шварцмана. Однако перед гонками в Монце немец уверен, что еще не утратил шансы на титул.
«Борьба за победу в чемпионате еще совсем не закончилась», – цитирует Шумахера Auto Bild.
В 2020 году Шумахер уже шесть раз побывал на подиуме, но пока не одержал ни одной победы. Сам гонщик не видит в этом проблемы: «Я полностью сосредоточен на наборе очков. Самое главное это стабильность от этапа к этапу. Если я буду ее поддерживать, то победа рано или поздно придет».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 2
|Пилоты
|Мик Шумахер , Роберт Шварцман
|Автор
|Иван Матушкин
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Шумахер поверил в победу над Шварцманом
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