Шумахер избежал штрафа в Сочи, но команду Prema наказали за обиду Шварцмана
Руководитель Prema получил штраф в 10 тысяч евро за действия, нанесшие ущерб соревнованиям
Судьи Формулы 2 не стали лишать Мика Шумахера победы в первой гонке уик-энда в Сочи. Об этом в своем твиттере пишет журналист Филип Хортон. Напомним, что судьи проверяли систему DRS на болиде Шумахера на предмет соответствия техническим правилам.
Вместе с тем судьи оштрафовали лично главу команды Prema Рене Росина на 10 тысяч евро за действия, которые испортили гонку россиянину Роберту Шварцману.
Шварцман и Шумахер в этом сезоне оба выступают за Prema, но при этом являются соперниками в личном зачете пилотов. Во время гонки в Сочи команда одновременно зазвала их на пит-стоп, хотя очевидной необходимости в этом не было, гонка не останавливалась и не прерывалась выездом автомобиля безопасности.
В итоге Шумахер, который ехал впереди Шварцмана, попал в боксы первым и совершил нормальный пит-стоп. А Шварцман, который отставал не так сильно, был вынужден сначала ожидать окончания пит-стопа напарника, а затем потерял еще несколько секунд из-за заминки механиков, оказавшихся не готовыми обслужить вторую машину так же быстро, как и первую.
Эти действия были расценены судьями как наносящие ущерб соревнованиям. В итоге Шварцман, стартовавший седьмым, финишировал только 11-м и не заработал ни одного очка.
Интересно, что формально Росин не входит в ограниченное число сотрудников команды, которые допущены к непосредственному руководству в гонке. Таким образом, свой штраф он получил из-за действий своих подчиненных.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 2
|Этап
|Сочи
|Пилоты
|Мик Шумахер , Роберт Шварцман
|Автор
|Сергей Иванов