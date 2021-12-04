Штраф лишил Шварцмана второго места в общем зачете Ф2

Роберт Шварцман стал шестым в первой гонке Формулы 2 в Джидде. Победу одержал Маркус Армстронг – для новозеландского гонщика, стартовавшего вторым и опередившего на старте начинавшего гонку с поула Лайама Лоусона, это первый успех за два годы выступлений в серии.

Шварцман также поставил лучший круг в гонке и в итоге заработал 6 очков, сократив отставание в личном зачете в борьбе за второе место от Гуаньюя Чжоу до одного очка. Однако российский пилот мог бы заработать и больше и сразу подняться на 2-е место – если бы не штраф в 5 секунд, полученный в середине гонки.

Первый круг гонки обернулся первой аварией – столкнулись Марино Сато и Гильерме Самайя. Чтобы дать возможность убрать их машины, на трассу выехал автомобиль безопасности – а когда судьи дали рестарт, в борьбе развернуло Гуаньюя Чжоу. Благодаря этому стартовавший 9-м Шварцман отыграл сразу 2 позиции.

После того как судьи разрешили пилотам использовать DRS, Шварцман успешно атаковал Тео Пуршера в борьбе за 6-е место. Оба пилота в этот момент выехали за пределы трассы – и вскоре судьи объявили, что за этот маневр после финиша к результату россиянина будут прибавлены 5 штрафных секунд.

Шварцман к моменту объявления о штрафе прорвался на 5-е место и постепенно увеличивал отрыв от ехавших сзади соперников. Однако в этот момент Пуршер разбил свой болид, на трассу вновь выехал автомобиль безопасности – и отрыв россиянина от соперников резко сократился. К счастью, за 3 круга после возобновления гонки Роберт смог вновь оторваться от преследователей и после начисления штрафа потерял лишь одну позицию.

Вторая гонка состоится сегодня вечером. Стартовая решетка будет сформирована по результатам сегодняшней гонки – при этом первая десятка будет перевернута. Таким образом Шварцман стартует 5-м, лидер чемпионата Оскар Пиастри – 2-м, а Гуаньюй Чжоу – 17-м.