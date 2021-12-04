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Формула 2 / Джидда Отчет о гонке

Штраф лишил Шварцмана второго места в общем зачете Ф2

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В первой гонке в Джидде российский гонщик мог финишировать 5-м и заработать 8 очков, обогнав Гуаньюя Чжоу в общем зачете – но потерял позицию из-за штрафа

Штраф лишил Шварцмана второго места в общем зачете Ф2

Роберт Шварцман стал шестым в первой гонке Формулы 2 в Джидде. Победу одержал Маркус Армстронг  для новозеландского гонщика, стартовавшего вторым и опередившего на старте начинавшего гонку с поула Лайама Лоусона, это первый успех за два годы выступлений в серии.

Шварцман также поставил лучший круг в гонке и в итоге заработал 6 очков, сократив отставание в личном зачете в борьбе за второе место от Гуаньюя Чжоу до одного очка. Однако российский пилот мог бы заработать и больше и сразу подняться на 2-е место – если бы не штраф в 5 секунд, полученный в середине гонки. 

Первый круг гонки обернулся первой аварией – столкнулись Марино Сато и Гильерме Самайя. Чтобы дать возможность убрать их машины, на трассу выехал автомобиль безопасности – а когда судьи дали рестарт, в борьбе развернуло Гуаньюя Чжоу. Благодаря этому стартовавший 9-м Шварцман отыграл сразу 2 позиции.

После того как судьи разрешили пилотам использовать DRS, Шварцман успешно атаковал Тео Пуршера в борьбе за 6-е место. Оба пилота в этот момент выехали за пределы трассы – и вскоре судьи объявили, что за этот маневр после финиша к результату россиянина будут прибавлены 5 штрафных секунд.

 

Шварцман к моменту объявления о штрафе прорвался на 5-е место и постепенно увеличивал отрыв от ехавших сзади соперников. Однако в этот момент Пуршер разбил свой болид, на трассу вновь выехал автомобиль безопасности –  и отрыв россиянина от соперников резко сократился. К счастью, за 3 круга после возобновления гонки Роберт смог вновь оторваться от преследователей и после начисления штрафа потерял лишь одну позицию.

Вторая гонка состоится сегодня вечером. Стартовая решетка будет сформирована по результатам сегодняшней гонки – при этом первая десятка будет перевернута. Таким образом Шварцман стартует 5-м, лидер чемпионата Оскар Пиастри – 2-м, а Гуаньюй Чжоу – 17-м.

 

Позиция Гонщик Круги Время Отрыв
1 New Zealand Маркус Армстронг 20 -  
2 New Zealand Лайам Лоусон 20 0.500 0.500
3 Estonia Юри Випс 20 2.000 2.000
4 Brazil Фелипе Другович 20 2.800 2.800
5 India Джехан Дарувала 20 5.400 5.400
6 Russian Federation Роберт Шварцман 20 8.200 8.200
7 Denmark Кристиан Лундгор 20 8.300 8.300
8 United Kingdom Даниэль Тиктум 20 8.400 8.400
9 Australia Оскар Пиастри 20 8.600 8.600
10 Netherlands Бент Вискал 20 10.400 10.400
11 Australia Джек Дуэн 20 10.500 10.500
12 Brazil Энцо Фиттипальди 20 10.900 10.900
13 Israel Рой Ниссани 20 12.900 12.900
14 Switzerland Клемент Новалак 20 13.100 13.100
15 Switzerland Ральф Бошунг 20 14.300 14.300
16 United States Логан Сарджент 20 15.300 15.300
17 China Гуаньюй Чжоу 20 17.300 17.300
18 United Kingdom Оливер Калдуэлл 20 24.600 24.600
19 France Тео Пуршер 13 7 laps  
20 Italy Алессио Деледда 13 7 laps  
21 Japan Марино Сато 19    
22 Brazil Гильерме Самайя 19    
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