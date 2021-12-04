Штраф лишил Шварцмана второго места в общем зачете Ф2
В первой гонке в Джидде российский гонщик мог финишировать 5-м и заработать 8 очков, обогнав Гуаньюя Чжоу в общем зачете – но потерял позицию из-за штрафа
Роберт Шварцман стал шестым в первой гонке Формулы 2 в Джидде. Победу одержал Маркус Армстронг – для новозеландского гонщика, стартовавшего вторым и опередившего на старте начинавшего гонку с поула Лайама Лоусона, это первый успех за два годы выступлений в серии.
Шварцман также поставил лучший круг в гонке и в итоге заработал 6 очков, сократив отставание в личном зачете в борьбе за второе место от Гуаньюя Чжоу до одного очка. Однако российский пилот мог бы заработать и больше и сразу подняться на 2-е место – если бы не штраф в 5 секунд, полученный в середине гонки.
Первый круг гонки обернулся первой аварией – столкнулись Марино Сато и Гильерме Самайя. Чтобы дать возможность убрать их машины, на трассу выехал автомобиль безопасности – а когда судьи дали рестарт, в борьбе развернуло Гуаньюя Чжоу. Благодаря этому стартовавший 9-м Шварцман отыграл сразу 2 позиции.
После того как судьи разрешили пилотам использовать DRS, Шварцман успешно атаковал Тео Пуршера в борьбе за 6-е место. Оба пилота в этот момент выехали за пределы трассы – и вскоре судьи объявили, что за этот маневр после финиша к результату россиянина будут прибавлены 5 штрафных секунд.
Шварцман к моменту объявления о штрафе прорвался на 5-е место и постепенно увеличивал отрыв от ехавших сзади соперников. Однако в этот момент Пуршер разбил свой болид, на трассу вновь выехал автомобиль безопасности – и отрыв россиянина от соперников резко сократился. К счастью, за 3 круга после возобновления гонки Роберт смог вновь оторваться от преследователей и после начисления штрафа потерял лишь одну позицию.
Вторая гонка состоится сегодня вечером. Стартовая решетка будет сформирована по результатам сегодняшней гонки – при этом первая десятка будет перевернута. Таким образом Шварцман стартует 5-м, лидер чемпионата Оскар Пиастри – 2-м, а Гуаньюй Чжоу – 17-м.
|Позиция
|Гонщик
|Круги
|Время
|Отрыв
|1
|Маркус Армстронг
|20
|-
|2
|Лайам Лоусон
|20
|0.500
|0.500
|3
|Юри Випс
|20
|2.000
|2.000
|4
|Фелипе Другович
|20
|2.800
|2.800
|5
|Джехан Дарувала
|20
|5.400
|5.400
|6
|Роберт Шварцман
|20
|8.200
|8.200
|7
|Кристиан Лундгор
|20
|8.300
|8.300
|8
|Даниэль Тиктум
|20
|8.400
|8.400
|9
|Оскар Пиастри
|20
|8.600
|8.600
|10
|Бент Вискал
|20
|10.400
|10.400
|11
|Джек Дуэн
|20
|10.500
|10.500
|12
|Энцо Фиттипальди
|20
|10.900
|10.900
|13
|Рой Ниссани
|20
|12.900
|12.900
|14
|Клемент Новалак
|20
|13.100
|13.100
|15
|Ральф Бошунг
|20
|14.300
|14.300
|16
|Логан Сарджент
|20
|15.300
|15.300
|17
|Гуаньюй Чжоу
|20
|17.300
|17.300
|18
|Оливер Калдуэлл
|20
|24.600
|24.600
|19
|Тео Пуршер
|13
|7 laps
|20
|Алессио Деледда
|13
|7 laps
|21
|Марино Сато
|19
|22
|Гильерме Самайя
|19
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