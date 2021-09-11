Штраф лишил Шварцмана подиума в первой гонке Ф2 в Монце

Дебютант нынешнего сезона Пуршер уже стал сильнейшим в Монако, а на этот раз, стартовав четвертым, пробился ко второй победе в карьере.

После того, как уже в дебюте попал в аварию занимавший на решетке третью позицию Даниэль Тиктум, Пуршеру удалось по ходу дистанции сломить сопротивление Ральфа Бошунга и Юри Випса.

Он вышел в лидеры на 14-м круге и к финишу оторвался от преследователей на четыре с лишним секунды. Гонка вообще получилась богатой на прорывы. Вторым линию финиша пересек Гуанью Чжоу, который был на решетке восьмым, а третьим – Роберт Шварцман.

После неудачной квалификации россиянин отыграл девять позиций – однако судьи решили, что на старте гонщик Prema выехал за белую линию на разгоне к первому повороту – и добавили к его результату пять секунд.

Это стоило Роберту возможности подняться на подиум: в итоговом протоколе он остался шестым, а призовой кубок достался Кристиану Лундгору, который стартовал 19-м.

Лидер сезона Оскар Пиастри, победивший в квалификации и начинавший гонку десятым, стал на финише четвертым и сохранил первую строчку в таблице.

Результаты первой гонки Ф2 в Монце