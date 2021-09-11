Штраф лишил Шварцмана подиума в первой гонке Ф2 в Монце
Российский гонщик прорвался с 12-го места на третье, но пересек белую линию на стартовом разгоне. Победу одержал кандидат в Alfa Romeo Тео Пуршер
Дебютант нынешнего сезона Пуршер уже стал сильнейшим в Монако, а на этот раз, стартовав четвертым, пробился ко второй победе в карьере.
После того, как уже в дебюте попал в аварию занимавший на решетке третью позицию Даниэль Тиктум, Пуршеру удалось по ходу дистанции сломить сопротивление Ральфа Бошунга и Юри Випса.
Он вышел в лидеры на 14-м круге и к финишу оторвался от преследователей на четыре с лишним секунды. Гонка вообще получилась богатой на прорывы. Вторым линию финиша пересек Гуанью Чжоу, который был на решетке восьмым, а третьим – Роберт Шварцман.
После неудачной квалификации россиянин отыграл девять позиций – однако судьи решили, что на старте гонщик Prema выехал за белую линию на разгоне к первому повороту – и добавили к его результату пять секунд.
Это стоило Роберту возможности подняться на подиум: в итоговом протоколе он остался шестым, а призовой кубок достался Кристиану Лундгору, который стартовал 19-м.
Лидер сезона Оскар Пиастри, победивший в квалификации и начинавший гонку десятым, стал на финише четвертым и сохранил первую строчку в таблице.
Результаты первой гонки Ф2 в Монце
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Отрыв
|1
|Тео Пуршер
|ART Grand Prix
|2
|Гуанью Чжоу
|UNI-Virtuosi
|4.360
|3
|Кристиан Лундгор
|ART Grand Prix
|6.929
|4
|Оскар Пиастри
|Prema Powerteam
|7.694
|5
|Лайам Лоусон
|Hitech Racing
|9.767
|6
|Роберт Шварцман
|Prema Powerteam
|10.747
|7
|Бент Вискал
|Trident
|11.504
|8
|Юри Випс
|Hitech Racing
|12.789
|9
|Джехан Дарувала
|Carlin
|13.168
|10
|Давид Бекманн
|Campos Racing
|15.232
|11
|Маркус Армстронг
|DAMS
|15.646
|12
|Джейк Хьюз
|HWA Racelab
|18.840
|13
|Алессио Деледда
|HWA Racelab
|20.397
|14
|Ральф Бошунг
|Campos Racing
|1 Lap
|15
|Лирим Цендели
|MP Motorsport
|3 Laps
|Марино Сато
|Trident
|Рихард Версхор
|MP Motorsport
|Рой Ниссани
|DAMS
|Гильерме Самайя
|Charouz Racing System
|Фелипе Другович
|UNI-Virtuosi
|Энцо Фиттипальди
|Charouz Racing System
|Даниэль Тиктум
|Carlin
|Полные результаты
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