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Формула 2 / Монца Отчет о гонке

Штраф лишил Шварцмана подиума в первой гонке Ф2 в Монце

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, Ответственный редактор

Российский гонщик прорвался с 12-го места на третье, но пересек белую линию на стартовом разгоне. Победу одержал кандидат в Alfa Romeo Тео Пуршер

Штраф лишил Шварцмана подиума в первой гонке Ф2 в Монце

Дебютант нынешнего сезона Пуршер уже стал сильнейшим в Монако, а на этот раз, стартовав четвертым, пробился ко второй победе в карьере. 

После того, как уже в дебюте попал в аварию занимавший на решетке третью позицию Даниэль Тиктум, Пуршеру удалось по ходу дистанции сломить сопротивление Ральфа Бошунга и Юри Випса.

Он вышел в лидеры на 14-м круге и к финишу оторвался от преследователей на четыре с лишним секунды. Гонка вообще получилась богатой на прорывы. Вторым линию финиша пересек Гуанью Чжоу, который был на решетке восьмым, а третьим – Роберт Шварцман. 

После неудачной квалификации россиянин отыграл девять позиций – однако судьи решили, что на старте гонщик Prema выехал за белую линию на разгоне к первому повороту – и добавили к его результату пять секунд.

Это стоило Роберту возможности подняться на подиум: в итоговом протоколе он остался шестым, а призовой кубок достался Кристиану Лундгору, который стартовал 19-м.

Лидер сезона Оскар Пиастри, победивший в квалификации и начинавший гонку десятым, стал на финише четвертым и сохранил первую строчку в таблице.

Результаты первой гонки Ф2 в Монце 

Позиция Гонщик Команда Отрыв
1 France Тео Пуршер France ART Grand Prix  
2 China Гуанью Чжоу United Kingdom UNI-Virtuosi 4.360
3 Denmark Кристиан Лундгор France ART Grand Prix 6.929
4 Australia Оскар Пиастри Italy Prema Powerteam 7.694
5 New Zealand Лайам Лоусон United Kingdom Hitech Racing 9.767
6 Russian Federation Роберт Шварцман Italy Prema Powerteam 10.747
7 Netherlands Бент Вискал Italy Trident 11.504
8 Estonia Юри Випс United Kingdom Hitech Racing 12.789
9 India Джехан Дарувала United Kingdom Carlin 13.168
10 Germany Давид Бекманн Spain Campos Racing 15.232
11 New Zealand Маркус Армстронг France DAMS 15.646
12 United Kingdom Джейк Хьюз HWA Racelab 18.840
13 Italy Алессио Деледда HWA Racelab 20.397
14 Switzerland Ральф Бошунг Spain Campos Racing 1 Lap
15 Germany Лирим Цендели Netherlands MP Motorsport 3 Laps
  Japan Марино Сато Italy Trident  
  Netherlands Рихард Версхор Netherlands MP Motorsport  
  Israel Рой Ниссани France DAMS  
  Brazil Гильерме Самайя Czech Republic Charouz Racing System  
  Brazil Фелипе Другович United Kingdom UNI-Virtuosi  
  Brazil Энцо Фиттипальди Czech Republic Charouz Racing System  
  United Kingdom Даниэль Тиктум United Kingdom Carlin  
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