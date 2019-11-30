Сетте Камара выиграл субботнюю гонку Ф2 благодаря обгону за три круга до финиша

Сержиу Сетте Камара, выступающий в составе команды DAMS, стал победителем субботней гонки в рамках проходящего в Абу-Даби завершающего этапа Формулы 2. Бразилец смог не потерять слишком много времени, из-за выбранной тактической схемы вскоре после старта оказавшись в конце первой десятки – а в финале гонки смог догнать и обогнать своего главного соперника в борьбе за победу.

На старте гонки главным событием стал прорыв Луи Делетраза с третьей стартовой позиции в лидеры – однако буквально через пару-тройку кругов маневр гонщика из Швейцарии был отодвинут на второй план резким падением темпа у пилотов, которые вышли на старт на сверхмягких шинах. Такой выбор сделали две трети участников заезда (включая обладателей трех первых позиций на старте) – однако быстро начало казаться, что это решение нельзя назвать выигрышным.

Гонщики, которые предпочли на первом отрезке гонки использовать мягкие покрышки, оказались впереди еще до начала волны пит-стопов. И если возглавившие пелотон Нобухару Мацушита и Гуанью Чжоу отыграли благодаря правильному выбору резины по 3 позиции, прорвавшийся на третье место Джулиано Алези отвоевал у соперников сразу 9 мест, а добравшийся до первой пятерки Никита Мазепин – и вовсе 15. В то же самое время уже ставший чемпионом Ник де Врис продемонстрировал, насколько сильно сверхмягкие шины могли испортить гонку: начав заезд с 6-й позиции, голландец откатился за пределы первой десятки еще до того, как смог заехать в боксы и поменять резину на более «цепкую».

Однако в лидерах оказались не самые быстрые пилоты – что позволяло гонщикам, переобувшимся вскоре после старта, рассчитывать на продолжение борьбы за победу ближе к финишу, в момент, когда лидерам придется выполнять обязательные пит-стопы для замены мягких шин на сверхмягкие. Высокая скорость и пара вовремя совершенных обгонов позволили Луи Делетразу и стартовавшему с поула Сержиу Сетте Камаре остаться теневыми лидерами гонки – и стать реальными лидерами, когда возглавлявшие пелотон Мацушита и Чжоу отправились в боксы.

Незадолго до того Сетте Камара смог опередить Делетраза – и именно этот маневр в итоге решил судьбу гонки. В то время как бразилец за несколько кругов оторвался от соперника на безопасное расстояние, швейцарец попал под атаки ехавших на свежей резине Мацушиты и Чжоу и не смог сохранить место в первой тройке.

Никита Мазепин не смог удержаться в лидирующей группе, однако после старта с последней позиции все-таки заработал один балл, финишировав 10-м (отстав примерно на 7 секунд от разместившегося на одну позицию выше Мика Шумахера). Для остальных российских участников гонка сложилась не слишком успешно: и Артем Маркелов, и Матевос Исаакян получили от судей штрафы за мелкие нарушения (превышение скорости на пит-лейне и выезд за пределы трассы с получением преимущества соответственно). Артем вскоре после этого сошел, а Матевос добрался до финиша – но только на 17-й позиции.

Результаты гонки