Сетте Камара выиграл субботнюю гонку Ф2 благодаря обгону за три круга до финиша
Бразилец, завоевавший в пятницу поул, сначала не слишком удачно стартовал, а потом прилично отстал от лидеров в силу выбранной командой тактики. Однако хороший темп и совершенные вовремя обгоны помогли пилоту DAMS стать победителем даже в условиях, выглядевших не слишком благоприятными.
Сержиу Сетте Камара, выступающий в составе команды DAMS, стал победителем субботней гонки в рамках проходящего в Абу-Даби завершающего этапа Формулы 2. Бразилец смог не потерять слишком много времени, из-за выбранной тактической схемы вскоре после старта оказавшись в конце первой десятки – а в финале гонки смог догнать и обогнать своего главного соперника в борьбе за победу.
На старте гонки главным событием стал прорыв Луи Делетраза с третьей стартовой позиции в лидеры – однако буквально через пару-тройку кругов маневр гонщика из Швейцарии был отодвинут на второй план резким падением темпа у пилотов, которые вышли на старт на сверхмягких шинах. Такой выбор сделали две трети участников заезда (включая обладателей трех первых позиций на старте) – однако быстро начало казаться, что это решение нельзя назвать выигрышным.
Гонщики, которые предпочли на первом отрезке гонки использовать мягкие покрышки, оказались впереди еще до начала волны пит-стопов. И если возглавившие пелотон Нобухару Мацушита и Гуанью Чжоу отыграли благодаря правильному выбору резины по 3 позиции, прорвавшийся на третье место Джулиано Алези отвоевал у соперников сразу 9 мест, а добравшийся до первой пятерки Никита Мазепин – и вовсе 15. В то же самое время уже ставший чемпионом Ник де Врис продемонстрировал, насколько сильно сверхмягкие шины могли испортить гонку: начав заезд с 6-й позиции, голландец откатился за пределы первой десятки еще до того, как смог заехать в боксы и поменять резину на более «цепкую».
Однако в лидерах оказались не самые быстрые пилоты – что позволяло гонщикам, переобувшимся вскоре после старта, рассчитывать на продолжение борьбы за победу ближе к финишу, в момент, когда лидерам придется выполнять обязательные пит-стопы для замены мягких шин на сверхмягкие. Высокая скорость и пара вовремя совершенных обгонов позволили Луи Делетразу и стартовавшему с поула Сержиу Сетте Камаре остаться теневыми лидерами гонки – и стать реальными лидерами, когда возглавлявшие пелотон Мацушита и Чжоу отправились в боксы.
Незадолго до того Сетте Камара смог опередить Делетраза – и именно этот маневр в итоге решил судьбу гонки. В то время как бразилец за несколько кругов оторвался от соперника на безопасное расстояние, швейцарец попал под атаки ехавших на свежей резине Мацушиты и Чжоу и не смог сохранить место в первой тройке.
Никита Мазепин не смог удержаться в лидирующей группе, однако после старта с последней позиции все-таки заработал один балл, финишировав 10-м (отстав примерно на 7 секунд от разместившегося на одну позицию выше Мика Шумахера). Для остальных российских участников гонка сложилась не слишком успешно: и Артем Маркелов, и Матевос Исаакян получили от судей штрафы за мелкие нарушения (превышение скорости на пит-лейне и выезд за пределы трассы с получением преимущества соответственно). Артем вскоре после этого сошел, а Матевос добрался до финиша – но только на 17-й позиции.
Результаты гонки
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Отрыв
|Отставание
|Очки
|1
|Сержиу Сетте Камара
|DAMS
|25
|2
|Нобухару Мацушита
|Carlin
|5.149
|5.149
|18
|3
|Гуанью Чжоу
|UNI-Virtuosi
|7.765
|2.616
|15
|4
|Луи Делетраз
|Carlin
|10.919
|3.154
|12
|5
|Каллум Илотт
|Charouz Racing System
|15.981
|5.062
|10
|6
|Лука Гьотто
|UNI-Virtuosi
|20.385
|4.404
|8
|7
|Николя Латифи
|DAMS
|25.785
|5.400
|6
|8
|Джулиано Алези
|Trident
|32.249
|6.464
|4
|9
|Мик Шумахер
|Prema Powerteam
|41.902
|9.653
|2
|10
|Никита Мазепин
|ART Grand Prix
|48.680
|6.778
|1
|11
|Джек Эйткен
|Campos Racing
|49.560
|0.880
|12
|Джордан Кинг
|MP Motorsport
|50.479
|0.919
|13
|Ник де Врис
|ART Grand Prix
|53.455
|2.976
|14
|Кристиан Лундгор
|Trident
|53.963
|0.508
|15
|Матевос Исаакян
|Charouz Racing System
|56.593
|2.630
|16
|Татьяна Кальдерон
|Arden International
|58.602
|2.009
|17
|Шон Гелаэль
|Prema Powerteam
|1'02.900
|4.298
|18
|Марино Сато
|Campos Racing
|1'37.470
|34.570
|Артем Маркелов
|Arden International
|22 Laps
|22 Laps
|Махавир Рагунатан
|MP Motorsport
|24 Laps
|2 Laps
|Полные результаты
Читайте также:
Об этой статье
|Серия
|Формула 2
|Этап
|Абу-Даби
|Сессия
|Первая гонка
|Автор
|Кирилл Качнов
Сетте Камара выиграл субботнюю гонку Ф2 благодаря обгону за три круга до финиша
Формула 2 Следующая сессия
Самое читаемое
Расписание
Партнер проекта