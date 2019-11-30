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Формула 2 / Абу-Даби / Отчет о гонке

Сетте Камара выиграл субботнюю гонку Ф2 благодаря обгону за три круга до финиша

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Сетте Камара выиграл субботнюю гонку Ф2 благодаря обгону за три круга до финиша
Автор:
, Главный редактор
30 нояб. 2019 г., 16:10

Бразилец, завоевавший в пятницу поул, сначала не слишком удачно стартовал, а потом прилично отстал от лидеров в силу выбранной командой тактики. Однако хороший темп и совершенные вовремя обгоны помогли пилоту DAMS стать победителем даже в условиях, выглядевших не слишком благоприятными.

Сержиу Сетте Камара, выступающий в составе команды DAMS, стал победителем субботней гонки в рамках проходящего в Абу-Даби завершающего этапа Формулы 2. Бразилец смог не потерять слишком много времени, из-за выбранной тактической схемы вскоре после старта оказавшись в конце первой десятки – а в финале гонки смог догнать и обогнать своего главного соперника в борьбе за победу.

На старте гонки главным событием стал прорыв Луи Делетраза с третьей стартовой позиции в лидеры – однако буквально через пару-тройку кругов маневр гонщика из Швейцарии был отодвинут на второй план резким падением темпа у пилотов, которые вышли на старт на сверхмягких шинах. Такой выбор сделали две трети участников заезда (включая обладателей трех первых позиций на старте) – однако быстро начало казаться, что это решение нельзя назвать выигрышным.

Гонщики, которые предпочли на первом отрезке гонки использовать мягкие покрышки, оказались впереди еще до начала волны пит-стопов. И если возглавившие пелотон Нобухару Мацушита и Гуанью Чжоу отыграли благодаря правильному выбору резины по 3 позиции, прорвавшийся на третье место Джулиано Алези отвоевал у соперников сразу 9 мест, а добравшийся до первой пятерки Никита Мазепин – и вовсе 15. В то же самое время уже ставший чемпионом Ник де Врис продемонстрировал, насколько сильно сверхмягкие шины могли испортить гонку: начав заезд с 6-й позиции, голландец откатился за пределы первой десятки еще до того, как смог заехать в боксы и поменять резину на более «цепкую».

Однако в лидерах оказались не самые быстрые пилоты – что позволяло гонщикам, переобувшимся вскоре после старта, рассчитывать на продолжение борьбы за победу ближе к финишу, в момент, когда лидерам придется выполнять обязательные пит-стопы для замены мягких шин на сверхмягкие. Высокая скорость и пара вовремя совершенных обгонов позволили Луи Делетразу и стартовавшему с поула Сержиу Сетте Камаре остаться теневыми лидерами гонки – и стать реальными лидерами, когда возглавлявшие пелотон Мацушита и Чжоу отправились в боксы.

Незадолго до того Сетте Камара смог опередить Делетраза – и именно этот маневр в итоге решил судьбу гонки. В то время как бразилец за несколько кругов оторвался от соперника на безопасное расстояние, швейцарец попал под атаки ехавших на свежей резине Мацушиты и Чжоу и не смог сохранить место в первой тройке.

Никита Мазепин не смог удержаться в лидирующей группе, однако после старта с последней позиции все-таки заработал один балл, финишировав 10-м (отстав примерно на 7 секунд от разместившегося на одну позицию выше Мика Шумахера). Для остальных российских участников гонка сложилась не слишком успешно: и Артем Маркелов, и Матевос Исаакян получили от судей штрафы за мелкие нарушения (превышение скорости на пит-лейне и выезд за пределы трассы с получением преимущества соответственно). Артем вскоре после этого сошел, а Матевос добрался до финиша – но только на 17-й позиции.

Результаты гонки

Позиция Гонщик Команда Отрыв Отставание Очки
1 Brazil Сержиу Сетте Камара France DAMS     25
2 Japan Нобухару Мацушита United Kingdom Carlin 5.149 5.149 18
3 China Гуанью Чжоу United Kingdom UNI-Virtuosi 7.765 2.616 15
4 Switzerland Луи Делетраз United Kingdom Carlin 10.919 3.154 12
5 United Kingdom Каллум Илотт Czech Republic Charouz Racing System 15.981 5.062 10
6 Italy Лука Гьотто United Kingdom UNI-Virtuosi 20.385 4.404 8
7 Canada Николя Латифи France DAMS 25.785 5.400 6
8 France Джулиано Алези Italy Trident 32.249 6.464 4
9 Germany Мик Шумахер Italy Prema Powerteam 41.902 9.653 2
10 Russian Federation Никита Мазепин France ART Grand Prix 48.680 6.778 1
11 United Kingdom Джек Эйткен Spain Campos Racing 49.560 0.880  
12 United Kingdom Джордан Кинг Netherlands MP Motorsport 50.479 0.919  
13 Netherlands Ник де Врис France ART Grand Prix 53.455 2.976  
14 Denmark Кристиан Лундгор Italy Trident 53.963 0.508  
15 Russian Federation Матевос Исаакян Czech Republic Charouz Racing System 56.593 2.630  
16 Colombia Татьяна Кальдерон United Kingdom Arden International 58.602 2.009  
17 Indonesia Шон Гелаэль Italy Prema Powerteam 1'02.900 4.298  
18 Japan Марино Сато Spain Campos Racing 1'37.470 34.570  
  Russian Federation Артем Маркелов United Kingdom Arden International 22 Laps 22 Laps  
  India Махавир Рагунатан Netherlands MP Motorsport 24 Laps 2 Laps  
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Об этой статье

Серия Формула 2
Этап Абу-Даби
Сессия Первая гонка
Автор Кирилл Качнов

Формула 2 Следующая сессия

Абу-Даби

Абу-Даби

28 нояб. - 1 дек.
Вторая гонка Старт через
15 Часов
:
59 Минут
:
15 Секунд

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