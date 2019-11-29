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Формула 2 / Абу-Даби / Отчет о квалификации

Сетте Камара выиграл финальную квалификацию сезона Формулы 2

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Сетте Камара выиграл финальную квалификацию сезона Формулы 2
Автор:
29 нояб. 2019 г., 15:52

Бразильский пилот DAMS завоевал третий поул в Ф2, опередив в последней квалификации сезона-2019 Каллума Илотта и Луи Делетраза. Лучшим из россиян стал Никита Мазепин.

По итогам первых быстрых кругов на верхней строчке закрепился Каллум Илотт. Однако ближе к концу сессии Сержиу Сетте Камара снял со своего результата четыре десятых секунды, переместившись с третьей позиции на первую, и сохранил лидерство после клетчатого флага.

За поул-позицию Камара заработал четыре очка в зачете и довел их количество до 169-ти. Бразилец немного подобрался к Луке Гьотто, с которым борется за третье место в чемпионате. Теперь перед двумя финальными гонками разрыв между ними составляет 15 баллов.

В самом конце квалификации в предпоследнем повороте закрутило машину Шона Гелаэля, из-за чего на третьем секторе появились желтые флаги, которые помешали некоторыми пилотам улучшить результат.

Илотт проиграл лидеру меньше десятой секунды и стал вторым, а третье место досталось Луи Делетразу. 

Сражающийся за второе место в зачете Николя Латифи показал только седьмое время, проиграв лидеру полсекунды. Стартовать будущий пилот Williams будет позади нового чемпиона Ника де Вриса.

Среди трех россиян быстрейшим оказался Никита Мазепин. Начало квалификации он провел в боксах, а по итогам единственной попытки на трассе занял девятое место, опередив Мика Шумахера.

Артем Маркелов и Матевос Исаакян заняли 14-е и 15-е место соответственно.

Результаты квалификации вормулы 2  Абу-Даби

Позиция Гонщик Команда Круги Время Отрыв
1 Brazil Сержиу Сетте Камара France DAMS 10 1'49.751  
2 United Kingdom Каллум Илотт Czech Republic Charouz Racing System 10 1'49.840 0.089
3 Switzerland Луи Делетраз United Kingdom Carlin 9 1'49.931 0.180
4 Japan Нобухару Мацушита United Kingdom Carlin 10 1'50.157 0.406
5 China Гуанью Чжоу United Kingdom UNI-Virtuosi 9 1'50.190 0.439
6 Netherlands Ник де Врис France ART Grand Prix 8 1'50.288 0.537
7 Canada Николя Латифи France DAMS 9 1'50.303 0.552
8 United Kingdom Джек Эйткен Spain Campos Racing 8 1'50.520 0.769
9 Russian Federation Никита Мазепин France ART Grand Prix 5 1'50.618 0.867
10 Germany Мик Шумахер Italy Prema Powerteam 7 1'50.652 0.901
11 Italy Лука Гьотто United Kingdom UNI-Virtuosi 10 1'50.858 1.107
12 France Джулиано Алези Italy Trident 10 1'50.920 1.169
13 United Kingdom Джордан Кинг Netherlands MP Motorsport 10 1'51.174 1.423
14 Russian Federation Артем Маркелов United Kingdom Arden International 10 1'51.412 1.661
15 Russian Federation Матевос Исаакян Czech Republic Charouz Racing System 10 1'51.522 1.771
16 Japan Марино Сато Spain Campos Racing 10 1'51.829 2.078
17 Indonesia Шон Гелаэль Italy Prema Powerteam 8 1'51.884 2.133
18 Denmark Кристиан Лундгор Italy Trident 10 1'52.140 2.389
19 Colombia Татьяна Кальдерон United Kingdom Arden International 10 1'52.412 2.661
20 India Махавир Рагунатан Netherlands MP Motorsport 6 1'53.363 3.612
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Об этой статье

Серия Формула 2
Этап Абу-Даби
Сессия Квалификация
Пилоты Сержиу Сетте Камара
Автор Денис Буденков

Формула 2 Следующая сессия

Абу-Даби

Абу-Даби

28 нояб. - 1 дек.
Первая гонка Старт через
21 Часов
:
25 Минут
:
56 Секунд

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