Сетте Камара выиграл финальную квалификацию сезона Формулы 2

По итогам первых быстрых кругов на верхней строчке закрепился Каллум Илотт. Однако ближе к концу сессии Сержиу Сетте Камара снял со своего результата четыре десятых секунды, переместившись с третьей позиции на первую, и сохранил лидерство после клетчатого флага.

За поул-позицию Камара заработал четыре очка в зачете и довел их количество до 169-ти. Бразилец немного подобрался к Луке Гьотто, с которым борется за третье место в чемпионате. Теперь перед двумя финальными гонками разрыв между ними составляет 15 баллов.

В самом конце квалификации в предпоследнем повороте закрутило машину Шона Гелаэля, из-за чего на третьем секторе появились желтые флаги, которые помешали некоторыми пилотам улучшить результат.

Илотт проиграл лидеру меньше десятой секунды и стал вторым, а третье место досталось Луи Делетразу.

Сражающийся за второе место в зачете Николя Латифи показал только седьмое время, проиграв лидеру полсекунды. Стартовать будущий пилот Williams будет позади нового чемпиона Ника де Вриса.

Среди трех россиян быстрейшим оказался Никита Мазепин. Начало квалификации он провел в боксах, а по итогам единственной попытки на трассе занял девятое место, опередив Мика Шумахера.

Артем Маркелов и Матевос Исаакян заняли 14-е и 15-е место соответственно.

Результаты квалификации вормулы 2 Абу-Даби