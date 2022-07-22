Сарджент выиграл квалификацию Ф2 с разницей в 0,006 секунды

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Остановка Денниса Хаугера за семь минут до конца пятничной сессии привела к появлению красных флагов и напряженной концовке с большим количеством трафика.

Возглавлявший протокол Аюму Иваса потерял время, проезжая мимо соперников – и не успел отправиться на финальную быструю попытку. А вот Логан Сарджент все сделал правильно и под клетчатым флагом опередил японца на неуловимую долю секунды.

Для Сарждента, который после череды дисквалификаций в Шпильберге вышел на второе место в общем зачете, это второй квалификационный успех за три последних этапа: в начале месяца в Сильверстоуне он уже стал первым американцем на поуле Ф2.

Фредерик Вести завершил сессию третьим, лидер сезона Фелипе Другович показал четвертое время, опередив всего на 0,003 Джека Дуэна. Таким образом, в первую пятерку вошли гонщики пяти разных команд.

Тео Пуршер, который на одно очко отстает от Сарджента в таблице, будет на решетке главной гонки шестым, на одну позицию впереди Юри Випса – эстонец стал лучшим в утренней тренировке, но в квалификации не смог повторить этот результат.

Джехан Дарувала обеспечил себе поул субботней гонки с реверсивным стартом, а вот Энцо Фиттипальди не смог показать свою настоящую скорость из-за поломки машины, на момент которой занимал седьмое место.

Результаты квалификации Формулы 2 в Ле-Кастелле