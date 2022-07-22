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Формула 2 Отчет о квалификации

Сарджент выиграл квалификацию Ф2 с разницей в 0,006 секунды

Американский пилот Carlin завоевал второй поул в сезоне, опередив протеже Red Bull Аюму Ивасу

Меган Уайт
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Сарджент выиграл квалификацию Ф2 с разницей в 0,006 секунды
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Остановка Денниса Хаугера за семь минут до конца пятничной сессии привела к появлению красных флагов и напряженной концовке с большим количеством трафика. 

Возглавлявший протокол Аюму Иваса потерял время, проезжая мимо соперников – и не успел отправиться на финальную быструю попытку. А вот Логан Сарджент все сделал правильно и под клетчатым флагом опередил японца на неуловимую долю секунды. 

Для Сарждента, который после череды дисквалификаций в Шпильберге вышел на второе место в общем зачете, это второй квалификационный успех за три последних этапа: в начале месяца в Сильверстоуне он уже стал первым американцем на поуле Ф2.

Фредерик Вести завершил сессию третьим, лидер сезона Фелипе Другович показал четвертое время, опередив всего на 0,003 Джека Дуэна. Таким образом, в первую пятерку вошли гонщики пяти разных команд.

Тео Пуршер, который на одно очко отстает от Сарджента в таблице, будет на решетке главной гонки шестым, на одну позицию впереди Юри Випса – эстонец стал лучшим в утренней тренировке, но в квалификации не смог повторить этот результат. 

Джехан Дарувала обеспечил себе поул субботней гонки с реверсивным стартом, а вот Энцо Фиттипальди не смог показать свою настоящую скорость из-за поломки машины, на момент которой занимал седьмое место. 

Результаты квалификации Формулы 2 в Ле-Кастелле

Позиция Гонщик Команда Время Отрыв
1 United States Логан Сарджент United Kingdom Carlin 1'43.871  
2 Japan Аюму Иваса France DAMS 1'43.877 0.006
3 Denmark Фредерик Вести France ART Grand Prix 1'43.900 0.029
4 Brazil Фелипе Другович Netherlands MP Motorsport 1'44.031 0.160
5 Australia Джек Дуэн United Kingdom UNI-Virtuosi 1'44.034 0.163
6 France Тео Пуршер France ART Grand Prix 1'44.161 0.290
7 Estonia Юри Випс United Kingdom Hitech Racing 1'44.308 0.437
8 New Zealand Маркус Армстронг United Kingdom Hitech Racing 1'44.377 0.506
9 New Zealand Лайам Лоусон United Kingdom Carlin 1'44.483 0.612
10 India Джехан Дарувала Italy Prema Powerteam 1'44.626 0.755
11 Netherlands Рихард Версхор Italy Trident 1'44.758 0.887
12 Japan Марино Сато United Kingdom UNI-Virtuosi 1'44.839 0.968
13 Australia Калан Уильямс Italy Trident 1'44.918 1.047
14 Brazil Энцо Фиттипальди Czech Republic Charouz Racing System 1'45.035 1.164
15 Spain Роберто Мери Spain Campos Racing 1'45.101 1.230
16 France Клемент Новалак Netherlands MP Motorsport 1'45.117 1.246
17 Germany Давид Бекманн Netherlands Van Amersfoort Racing 1'45.303 1.432
18 Norway Деннис Хаугер Italy Prema Powerteam 1'45.397 1.526
19 Belgium Амори Кордил Netherlands Van Amersfoort Racing 1'45.505 1.634
20 Israel Рой Ниссани France DAMS 1'45.742 1.871
21 United Kingdom Оливер Калдуэлл Spain Campos Racing 1'45.743 1.872
22 Turkey Джем Болукбаси Czech Republic Charouz Racing System 1'45.773 1.902
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