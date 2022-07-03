Сарджент стал первым американцем, победившим в Формуле 2

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Завоевав в пятницу первый в карьере поул, Логан Сарджент на сто процентов использовал свой шанс: в главной гонке британского этапа он выиграл старт, после чего уступал лидерство только на время пит-стопов.

Юниор Williams поначалу сдерживал прессинг гонщиков ART Фредерика Вести и Тео Пуршера, но затем смог оторваться от них – к седьмому кругу преимущество 21-летнего американца достигло 1,5 секунд.

Они сменили шины на одном круге с Пуршером, после чего до финиша продолжали сражение. В какой-то момент француз подъехал вплотную к сопернику, но тот не допустил ошибок и стал первым представителем США, победившим в Ф2.

Тройку призеров замкнул еще одby гонщик Carlin Лиам Лоусон, лидер общего зачета Фелипе Другович на последнем круге обогнал Вести и стал четвертым. Для Друговича гонка получилась непростой – он трижды получал предупреждения за нарушение пределов трассы и был в шаге от штрафа, но избежал нового нарушения.

Уволенный из Red Bull Юри Випс упустил возможность побороться за подиум из-за заминки в боксах. Две-три потерянные секунды отбросили эстонца на шестое место.

Борьба началась с выезда машины безопасности после столкновения Денниса Хаугера с Роем Ниссани на первом круге, но в дальнейшем гонка прошла без происшествий.

По итогам семи из 14 этапов сезона Другович продолжает уверенно лидировать в общем зачете (148 очков). Пуршеру удалось чуть сократить отставание в Сильверстоуне, но он по-прежнему далеко (106), Сарджент вышел на третье место (88).

Сезон Ф2 продолжится через неделю в Шпильберге.

Результаты воскресной гонки Формулы 2 в Сильверстоуне