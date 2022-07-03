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Формула 2 / Сильверстоун Отчет о гонке

Сарджент стал первым американцем, победившим в Формуле 2

Гонщик Carlin стал сильнейшим в воскресной гонке на «Сильверстоуне» и поднялся на третью строчку в общем зачете молодежной серии

Меган Уайт
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Сарджент стал первым американцем, победившим в Формуле 2
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Завоевав в пятницу первый в карьере поул, Логан Сарджент на сто процентов использовал свой шанс: в главной гонке британского этапа он выиграл старт, после чего уступал лидерство только на время пит-стопов.

Юниор Williams поначалу сдерживал прессинг гонщиков ART Фредерика Вести и Тео Пуршера, но затем смог оторваться от них – к седьмому кругу преимущество 21-летнего американца достигло 1,5 секунд.

Они сменили шины на одном круге с Пуршером, после чего до финиша продолжали сражение. В какой-то момент француз подъехал вплотную к сопернику, но тот не допустил ошибок и стал первым представителем США, победившим в Ф2.

Тройку призеров замкнул еще одby гонщик Carlin Лиам Лоусон, лидер общего зачета Фелипе Другович на последнем круге обогнал Вести и стал четвертым. Для Друговича гонка получилась непростой – он трижды получал предупреждения за нарушение пределов трассы и был в шаге от штрафа, но избежал нового нарушения.

Уволенный из Red Bull Юри Випс упустил возможность побороться за подиум из-за заминки в боксах. Две-три потерянные секунды отбросили эстонца на шестое место.   

Борьба началась с выезда машины безопасности после столкновения Денниса Хаугера с Роем Ниссани на первом круге, но в дальнейшем гонка прошла без происшествий.

По итогам семи из 14 этапов сезона Другович продолжает уверенно лидировать в общем зачете (148 очков). Пуршеру удалось чуть сократить отставание в Сильверстоуне, но он по-прежнему далеко (106), Сарджент вышел на третье место (88).

Сезон Ф2 продолжится через неделю в Шпильберге.

Результаты воскресной гонки Формулы 2 в Сильверстоуне 

Позиция Гонщик Команда Время Отрыв
1 United States Логан Сарджент United Kingdom Carlin 53'50.586  
2 France Тео Пуршер France ART Grand Prix 53'52.267 1.681
3 New Zealand Лайам Лоусон United Kingdom Carlin 53'59.580 8.994
4 Brazil Фелипе Другович Netherlands MP Motorsport 54'01.898 11.312
5 Denmark Фредерик Вести France ART Grand Prix 54'02.547 11.961
6 Estonia Юри Випс United Kingdom Hitech Racing 54'02.862 12.276
7 India Джехан Дарувала Italy Prema Powerteam 54'04.485 13.899
8 New Zealand Маркус Армстронг United Kingdom Hitech Racing 54'07.906 17.320
9 Australia Джек Дуэн United Kingdom UNI-Virtuosi 54'11.619 21.033
10 United Kingdom Джейк Хьюз Netherlands Van Amersfoort Racing 54'18.883 28.297
11 Brazil Энцо Фиттипальди Czech Republic Charouz Racing System 54'19.703 29.117
12 Japan Аюму Иваса France DAMS 54'21.172 30.586
13 France Клемент Новалак Netherlands MP Motorsport 54'24.747 34.161
14 Netherlands Рихард Версхор Italy Trident 54'25.590 35.004
15 Japan Марино Сато United Kingdom UNI-Virtuosi 54'26.012 35.426
16 Australia Калан Уильямс Italy Trident 54'26.977 36.391
17 United Kingdom Оливер Калдуэлл Spain Campos Racing 54'41.752 51.166
18 Turkey Джем Болукбаси Czech Republic Charouz Racing System 54'51.664 1'01.078
19 Germany Давид Бекманн Netherlands Van Amersfoort Racing 54'53.793 1'03.207
  Israel Рой Ниссани France DAMS 29 laps  
  Norway Деннис Хаугер Italy Prema Powerteam 29 laps  
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