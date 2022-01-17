Самый старший пилот Ф2 остался в ней еще на год

С этого года организаторы Формулы 2 включили в список участвующих команд голландскую Van Amersfoort Racing – она заняла место никак не проявившей себя HWA.

В понедельник стало известно, что в дебютном сезоне Van Amersfoort решила сделать ставку на опыт гонщиков и пригласила в свой состав 27-летнего Джейка Хьюза – в минувшем году он был самым старшим в пелотоне Ф2.

Прежде гонщик также стартовал в GP3, «старой» Формуле 3, азиатской Ф3 и нынешней Ф3.

В последней он дважды, в 2019 и 2020 годах, занимал по итогам сезона седьмое место, одержав в общей сложности две победы. В Ф2 лучшим выступлением Джека пока остается спринтерская гонка прошлой осенью в Сочи, где он стал четвертым.

«Я очень раз возможности выступать за Van Amersfoort Racing, – цитирует пресс-служба Хьюза, который уже имел возможность поработать с командой на недавних тестах в Абу-Даби. – Для меня интересно быть частью этого многообещающего проекта. Мы с командой одинаково смотрим на то, как надо двигаться к успеху, и готовы упорно трудиться ради этой цели».

Формула 2 в нынешнем сезоне проведет рекордные 14 этапов, первый из которых пройдет 18-20 марта в Бахрейне.