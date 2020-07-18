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Формула 2 / Хунгароринг / Отчет о гонке

Россияне впервые сделали дубль в гонке Формулы 2

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Россияне впервые сделали дубль в гонке Формулы 2
Автор:
, Редактор
18 июл. 2020 г., 15:50

Первое место в Венгрии досталось Роберту Шварцману, Никита Мазепин второй

Россиянин Роберт Шварцман одержал блестящую победу в первой гонке уик-энда Формулы 2 в Венгрии. Он стартовал с 11 места и прорвался на первое, финишировав с отрывом от ближайшего преследователя в 15,5 секунд.

После провала в квалификации Шварцман смог стартовать на шинах Medium. Он блестяще стартовал, сразу вырвавшись на шестую позицию. После того, как лидеры отправились в боксы, Шварцман возглавил гонку, а за десять кругов до финиша отправился за свежей резиной Soft.

Вернувшись на свежих шинах, Шварцман быстро прошел Луку Гьотто и Каллума Илотта, а затем буквально а один круг ликвидировал 4-секундное отставание от лидера Мика Шумахера, после чего прошел и его.

 

Другой россиянин Никита Мазепин применил ту же стратегию, что и Шварцман. Стартовав 16-м, он оттянул пит-стоп, а затем прорвался на второе место. На свежих шинах он повторил путь Шварцмана, опередив последовательно Гьотто, Илотта, а за пару кругов до финиша и Шумахера, ставшего третьим. Мазепин также установил лучший круг в гонке.

Третий участник из России Артем Маркелов стал жертвой разборок между Кристианом Лундгором и Лукой Гьотто. Лундгор атаковал Гьотто, но в результате контакта разбортировал себе переднее колесо. Оставаясь на трассе на поврежденной машине, Лундгор подрезал Маркуса Армстронга, который выбил с трассы Маркелова. Артем вылетел на гравий и врезался в барьер.

 

 

Для Шварцмана это вторая победа в его дебютном сезоне в Формуле 2. Благодаря победе в Венгрии, он укрепил свое лидерство в чемпионате, оторвавшись еще на 21 очко от своего ближайшего преследователя Каллума Илотта.

Позиция Гонщик Отставание Очки
1 Russian Federation Роберт Шварцман   25
2 Russian Federation Никита Мазепин 15.500 18
3 Germany Мик Шумахер 7.500 15
4 Italy Лука Гьотто 9.700 12
5 Brazil Фелипе Другович 3.500 10
6 India Джехан Дарувала 3.900 8
7 Switzerland Луи Делетраз 6.000 6
8 United Kingdom Каллум Илотт 2.600 4
9 United Kingdom Даниэль Тиктум 0.900 2
10 China Гуанью Чжоу 2.500 1
11 France Джулиано Алези 9.600  
12 Japan Нобухару Мацушита 19.600  
13 United Kingdom Джек Эйткен 10.400  
14 Brazil Педро Пике 14.000  
15 Brazil Гильерме Самайя    
16 Japan Юки Цунода    
17 Indonesia Шон Гелаэль    
  Denmark Кристиан Лундгор    
  New Zealand Маркус Армстронг    
  Russian Federation Артем Маркелов    
  Japan Марино Сато    
  Israel Рой Ниссани    
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Об этой статье

Серия Формула 2
Этап Хунгароринг
Сессия Гонка 1
Автор Сергей Иванов

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