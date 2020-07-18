Россияне впервые сделали дубль в гонке Формулы 2
Первое место в Венгрии досталось Роберту Шварцману, Никита Мазепин второй
Россиянин Роберт Шварцман одержал блестящую победу в первой гонке уик-энда Формулы 2 в Венгрии. Он стартовал с 11 места и прорвался на первое, финишировав с отрывом от ближайшего преследователя в 15,5 секунд.
После провала в квалификации Шварцман смог стартовать на шинах Medium. Он блестяще стартовал, сразу вырвавшись на шестую позицию. После того, как лидеры отправились в боксы, Шварцман возглавил гонку, а за десять кругов до финиша отправился за свежей резиной Soft.
Вернувшись на свежих шинах, Шварцман быстро прошел Луку Гьотто и Каллума Илотта, а затем буквально а один круг ликвидировал 4-секундное отставание от лидера Мика Шумахера, после чего прошел и его.
Другой россиянин Никита Мазепин применил ту же стратегию, что и Шварцман. Стартовав 16-м, он оттянул пит-стоп, а затем прорвался на второе место. На свежих шинах он повторил путь Шварцмана, опередив последовательно Гьотто, Илотта, а за пару кругов до финиша и Шумахера, ставшего третьим. Мазепин также установил лучший круг в гонке.
Третий участник из России Артем Маркелов стал жертвой разборок между Кристианом Лундгором и Лукой Гьотто. Лундгор атаковал Гьотто, но в результате контакта разбортировал себе переднее колесо. Оставаясь на трассе на поврежденной машине, Лундгор подрезал Маркуса Армстронга, который выбил с трассы Маркелова. Артем вылетел на гравий и врезался в барьер.
Для Шварцмана это вторая победа в его дебютном сезоне в Формуле 2. Благодаря победе в Венгрии, он укрепил свое лидерство в чемпионате, оторвавшись еще на 21 очко от своего ближайшего преследователя Каллума Илотта.
|Позиция
|Гонщик
|Отставание
|Очки
|1
|Роберт Шварцман
|25
|2
|Никита Мазепин
|15.500
|18
|3
|Мик Шумахер
|7.500
|15
|4
|Лука Гьотто
|9.700
|12
|5
|Фелипе Другович
|3.500
|10
|6
|Джехан Дарувала
|3.900
|8
|7
|Луи Делетраз
|6.000
|6
|8
|Каллум Илотт
|2.600
|4
|9
|Даниэль Тиктум
|0.900
|2
|10
|Гуанью Чжоу
|2.500
|1
|11
|Джулиано Алези
|9.600
|12
|Нобухару Мацушита
|19.600
|13
|Джек Эйткен
|10.400
|14
|Педро Пике
|14.000
|15
|Гильерме Самайя
|16
|Юки Цунода
|17
|Шон Гелаэль
|Кристиан Лундгор
|Маркус Армстронг
|Артем Маркелов
|Марино Сато
|Рой Ниссани
|Полные результаты
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Об этой статье
|Серия
|Формула 2
|Этап
|Хунгароринг
|Сессия
|Гонка 1
|Автор
|Сергей Иванов