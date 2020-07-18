Россияне впервые сделали дубль в гонке Формулы 2

Россиянин Роберт Шварцман одержал блестящую победу в первой гонке уик-энда Формулы 2 в Венгрии. Он стартовал с 11 места и прорвался на первое, финишировав с отрывом от ближайшего преследователя в 15,5 секунд.

После провала в квалификации Шварцман смог стартовать на шинах Medium. Он блестяще стартовал, сразу вырвавшись на шестую позицию. После того, как лидеры отправились в боксы, Шварцман возглавил гонку, а за десять кругов до финиша отправился за свежей резиной Soft.

Вернувшись на свежих шинах, Шварцман быстро прошел Луку Гьотто и Каллума Илотта, а затем буквально а один круг ликвидировал 4-секундное отставание от лидера Мика Шумахера, после чего прошел и его.

Другой россиянин Никита Мазепин применил ту же стратегию, что и Шварцман. Стартовав 16-м, он оттянул пит-стоп, а затем прорвался на второе место. На свежих шинах он повторил путь Шварцмана, опередив последовательно Гьотто, Илотта, а за пару кругов до финиша и Шумахера, ставшего третьим. Мазепин также установил лучший круг в гонке.

Третий участник из России Артем Маркелов стал жертвой разборок между Кристианом Лундгором и Лукой Гьотто. Лундгор атаковал Гьотто, но в результате контакта разбортировал себе переднее колесо. Оставаясь на трассе на поврежденной машине, Лундгор подрезал Маркуса Армстронга, который выбил с трассы Маркелова. Артем вылетел на гравий и врезался в барьер.

Для Шварцмана это вторая победа в его дебютном сезоне в Формуле 2. Благодаря победе в Венгрии, он укрепил свое лидерство в чемпионате, оторвавшись еще на 21 очко от своего ближайшего преследователя Каллума Илотта.