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Формула 2 / Бахрейн II / Новость

Риккардо не понравились маневры Мазепина в гонке Ф2

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Риккардо не понравились маневры Мазепина в гонке Ф2
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Пилот Renault считает, что россиянин переборщил, обороняясь от соперников в субботней гонке Формулы 2

Никита Мазепин потерял третье место по итогам первой гонки уик-энда Ф2 в Бахрейне. Судьи посчитали, что он чересчур агрессивно оборонялся на стартовой прямой от атак Юки Цуноды и Фелипе Друговича, выписав россиянину два штрафа по пять секунд каждый. При этом они оставили без внимание эпизод на последнем круге, когда Никита выдавил того же Друговича с трассы на прямой между третьим и четвертым поворотами. Бразилец в том эпизоде даже сбил пенопластовую табличку на обочине трассы, а затем прокричал по радио: «Он должен быть за это наказан!»

Судьи посчитали, что в данном случае Мазепин действовал в рамках правил, но этот эпизод затем широко обсуждался в социальных сетях, и даже во время пресс-брифингов пилотов Формулы 1. В частности свою точку зрения об оборонительных действиях Никиты высказал Даниэль Риккардо.

«Я смотрел гонку Формулы 2, она была дикой, – сказал он. – Последний круг в Ф2 был очень интересным. Я не знаю, получил ли Мазепин штраф, но это точно было за гранью. Это было… Парень, как у тебя дела вообще? Он смещался больше, чем один раз. Так что я смотрел с замиранием… Это было очень напряженно».

В ходе пресс-конференции после гонки самого Мазепина, который финишировал третьим, спросили, не боится ли он испортить себе репутацию подобными маневрами перед переходом в Формулу 1.

«Вы, наверное, не гонщик, – ответил россиянин журналисту. – С той позиции, где находился я, все происходило быстро, на скорости под 300 км/ч, и, к сожалению, в такие моменты нет времени думать о репутации. Я думал о том, чтобы сохранить свою позицию на трассе. Думал о правилах и о том, что должен закончить гонку. Это единственное, о чем я думал».

Прокомментировал пилотаж Никиты и будущий босс россиянина в Haas Гюнтер Штайнер.

«Да, он получил штраф, – сказал он. – Я думаю, это часть процесса обучения, и мы будем над этим работать. Нам надо извлечь из этого уроки и убедиться, что в будущем такого не будет. Он боролся жестко и хотел получить свое. Такие вещи случаются».

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Об этой статье

Серия Формула 1 , Формула 2
Этап Бахрейн II
Сессия Первая гонка
Пилоты Даниэль Риккардо , Никита Мазепин
Команды Haas F1 Team , Hitech Racing
Автор Олег Карпов

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