Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Отдельные объявления уже прозвучали прежде, а в среду чемпионская команда Ф1 официально озвучила имена тех пилотов, кто будет в новом сезоне выступать в молодежных сериях при ее поддержке.

Главный резервист «Быков» Лиам Лоусон после двух сезонов в Ф2 покинет серию и проведет предстоящий чемпионат в японской Суперформуле. Но и без этого Red Bull получит серьезное представительство в Формуле 2.

Там поедут новобранцы программы Энцо Фиттипальди и Зейн Мэлони, для уже входивших в Red Bull Junior прежде Денниса Хаугера и Аюму Ивасы сезон станет вторым по счету, а Исак Хаджар с Джеком Кроуфордом получили повышение из Ф3.

В самой Формуле 3 у Red Bull останется только Себастьян Монтойя, сын популярного пилота Ф1 начала 2000-х Хуана-Пабло Монтойи.

Остальные участники будут выступать в юниорских сериях и картинге. Всего в списке представители десяти стран (по два гонщика лишь у Франции и Японии). Самому старшему из них – 21 год, самому младшему – 14.

Без поддержки Red Bull на сезон-2023 остался выступавший прежде в Ф2 Джехан Дарувала.

Состав Red Bull Junior Team на 2023 год

Пилот Чемпионат Команда Лиам Лоусон (20 лет) Суперформула Mugen Энцо Фиттипальди (21 год) Ф2 Carlin Зейн Мэлони (19 лет) Ф2 Carlin Исак Хаджар (18 лет) Ф2 Hitech Джек Кроуфорд (17 лет) Ф2 Hitech Деннис Хаугер (19 лет) Ф2 MP Motorsport Аюму Иваса (21 год) Ф2 DAMS Себастьян Монтойя (17 лет) Ф3 Hitech Соута Арао (17 лет) GB3 Hitech Арвин Линдблад (15 лет) итальянская Ф4, Ф4 ОАЭ Prema, Hitech Энцо Делиньи (14 лет) испанская Ф4 Campos Энцо Тарнваничкул (14 лет) картинг Prema