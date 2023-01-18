Red Bull выбрала пилотов молодежной программы. В Ф2 поедут шестеро
В общей сложности в 2023 году состав Red Bull Junior Team будет состоять из 12 гонщиков
Отдельные объявления уже прозвучали прежде, а в среду чемпионская команда Ф1 официально озвучила имена тех пилотов, кто будет в новом сезоне выступать в молодежных сериях при ее поддержке.
Главный резервист «Быков» Лиам Лоусон после двух сезонов в Ф2 покинет серию и проведет предстоящий чемпионат в японской Суперформуле. Но и без этого Red Bull получит серьезное представительство в Формуле 2.
Там поедут новобранцы программы Энцо Фиттипальди и Зейн Мэлони, для уже входивших в Red Bull Junior прежде Денниса Хаугера и Аюму Ивасы сезон станет вторым по счету, а Исак Хаджар с Джеком Кроуфордом получили повышение из Ф3.
В самой Формуле 3 у Red Bull останется только Себастьян Монтойя, сын популярного пилота Ф1 начала 2000-х Хуана-Пабло Монтойи.
Остальные участники будут выступать в юниорских сериях и картинге. Всего в списке представители десяти стран (по два гонщика лишь у Франции и Японии). Самому старшему из них – 21 год, самому младшему – 14.
Без поддержки Red Bull на сезон-2023 остался выступавший прежде в Ф2 Джехан Дарувала.
Состав Red Bull Junior Team на 2023 год
|Пилот
|Чемпионат
|Команда
|Лиам Лоусон (20 лет)
|Суперформула
|Mugen
|Энцо Фиттипальди (21 год)
|Ф2
|Carlin
|Зейн Мэлони (19 лет)
|Ф2
|Carlin
|Исак Хаджар (18 лет)
|Ф2
|Hitech
|Джек Кроуфорд (17 лет)
|Ф2
|Hitech
|Деннис Хаугер (19 лет)
|Ф2
|MP Motorsport
|Аюму Иваса (21 год)
|Ф2
|DAMS
|Себастьян Монтойя (17 лет)
|Ф3
|Hitech
|Соута Арао (17 лет)
|GB3
|Hitech
|Арвин Линдблад (15 лет)
|итальянская Ф4, Ф4 ОАЭ
|Prema, Hitech
|Энцо Делиньи (14 лет)
|испанская Ф4
|Campos
|Энцо Тарнваничкул (14 лет)
|картинг
|Prema
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