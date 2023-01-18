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Red Bull выбрала пилотов молодежной программы. В Ф2 поедут шестеро

В общей сложности в 2023 году состав Red Bull Junior Team будет состоять из 12 гонщиков

Меган Уайт
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Red Bull выбрала пилотов молодежной программы. В Ф2 поедут шестеро
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Отдельные объявления уже прозвучали прежде, а в среду чемпионская команда Ф1 официально озвучила имена тех пилотов, кто будет в новом сезоне выступать в молодежных сериях при ее поддержке. 

Главный резервист «Быков» Лиам Лоусон после двух сезонов в Ф2 покинет серию и проведет предстоящий чемпионат в японской Суперформуле. Но и без этого Red Bull получит серьезное представительство в Формуле 2.

Там поедут новобранцы программы Энцо Фиттипальди и Зейн Мэлони, для уже входивших в Red Bull Junior прежде Денниса Хаугера и Аюму Ивасы сезон станет вторым по счету, а Исак Хаджар с Джеком Кроуфордом получили повышение из Ф3.  

В самой Формуле 3 у Red Bull останется только Себастьян Монтойя, сын популярного пилота Ф1 начала 2000-х Хуана-Пабло Монтойи. 

Остальные участники будут выступать в юниорских сериях и картинге. Всего в списке представители десяти стран (по два гонщика лишь у Франции и Японии). Самому старшему из них – 21 год, самому младшему – 14.

Без поддержки Red Bull на сезон-2023 остался выступавший прежде в Ф2 Джехан Дарувала. 

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Состав Red Bull Junior Team на 2023 год

Пилот Чемпионат Команда
New Zealand Лиам Лоусон (20 лет) Суперформула Mugen
Brazil Энцо Фиттипальди (21 год) Ф2 Carlin
Barbados Зейн Мэлони (19 лет) Ф2 Carlin
France Исак Хаджар (18 лет) Ф2 Hitech
United States Джек Кроуфорд (17 лет) Ф2 Hitech
Norway Деннис Хаугер (19 лет) Ф2 MP Motorsport
Japan Аюму Иваса (21 год) Ф2 DAMS
Colombia Себастьян Монтойя (17 лет) Ф3 Hitech
Japan Соута Арао (17 лет) GB3 Hitech
United Kingdom Арвин Линдблад (15 лет) итальянская Ф4, Ф4 ОАЭ Prema, Hitech
France Энцо Делиньи (14 лет) испанская Ф4 Campos
Thailand Энцо Тарнваничкул (14 лет) картинг Prema
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