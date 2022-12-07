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Формула 2 Новость

Red Bull включила в молодежную программу гонщика с Барбадоса

Зейн Малони, который готовится к дебюту в Формуле 2, получил поддержку чемпионов мира

Меган Уайт
Автор:
Red Bull включила в молодежную программу гонщика с Барбадоса
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В прошедшем сезоне Малони стартовал в Формуле 3, где выиграл три гонки и стал бронзовым призером. В среду он анонсировал в социальных сетях, что был включен в программу Red Bull Junior и стал запасным гонщиком «одной из команд Ф1».

В новом сезоне гонщика с Барбадоса ждут выступления в Формуле 2, однако пока неясно, за какую команду. Он уже объявил, что не останется в Trident, за которую гонялся прежде, а на ноябрьском финале в Абу-Даби попробовал силы в Ф2.

Малони не смог заработать очков, финишировав в гонках 15-м и 16-м, а несколько дней спустя на официальных тестах Ф2 уже работал в составе Carlin. 

Ранее Зейн выигрывал в европейской Формуле Regional и был чемпионом британской Ф4 в первом же сезоне после перехода из картинга.

Вместе с 19-летним Малони в предстоящем сезоне Ф2 соберется многочисленная компания гонщиков Red Bull Junior: это Энцо Фиттипальди, Аюму Иваса, чемпион Ф3 Деннис Хаугер и Джехан Дарувала.

Кроме того, хотя об этом пока не объявлено официально, на старт почти наверняка выйдут еще два протеже «Быков», Исак Хаджар и Джек Кроуфорд. Это в общей сложности семь пилотов из 24, выступающих в чемпионате.

Лиам Лоусон покинет Ф2 и попробует силы в японской Суперформуле, где уже провел первые тесты. 

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