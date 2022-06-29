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Формула 2 Новости

Red Bull разорвала контракт с обвиненным в расизме гонщиком

Юри Випс был юниором «Быков» в течение четырех лет

Соавтор:
Сергей Иванов
, Редактор
Red Bull разорвала контракт с обвиненным в расизме гонщиком
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Пока вся Формула 1 обсуждает расистский скандал вокруг Нельсона Пике, в Red Bull поспешили разорвать контракт и объявить о прекращении любых отношений с эстонским гонщиком Формулы 2 Юри Випсом. Последнего также обвиняют в расизме. В сообщении Red Bull сказано, что для их команды любое проявление расизма неприемлемо.

Випс обвиняется в том, что во время компьютерного стрима употребил слово на букву «н», схожее с тем, что произнес Пике. При этом эстонец тут же признал вину, раскаялся в содеянном и объяснил, что слово вырвалось у него случайно, что это не отражает его мировоззрения и что ему предельно жаль, что так произошло.

В Red Bull тут же приостановили сотрудничество с Випсом, однако заявили, что подождут результатов расследования FIA. Теперь, в независимости от этих результатов, контракт с пилотом разорван. Випс был юниором «Быков» с 2018 года.

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