Red Bull призналась, что уволила Випса не за поступок, а за шум в прессе

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Эстонец Юри Випс четыре года был участником юниорской программы Red Bull, но несколько недель назад его оттуда выгнали.

Причиной стало расистское слово в адрес чернокожего человека, которое Випс произнес, когда участвовал в компьютерной игре с другими пользователями. Эта игра транслировалась в интернете, и слова Випса сразу стали всем известны.

Гонщик тут же принес извинения и заявил, что слово вырвалось у него случайно и не отражает его мировоззрения.

В Red Bull немедленно приостановила сотрудничество с Випсом, но уволила пилота спустя некоторое время. Теперь советник команды Хельмут Марко признался, что сделано это было под давлением прессы.

«В британской прессе разразился такой шторм, что у нас просто не осталось шансов сохранить его, – сказал Марко в разговоре с немецкой редакцией Motorsport.com. – Ему всего 21 год, он извинился. Что лично меня раздражает, так это то, что он произнес свои слова во время глупой видеоигры. Мог бы найти себе и другое занятие в свободное время.

Я вообще не понимаю, как можно играть в такие игры более двух минут, я бы не смог. Но молодежь это любит, вот Макс Ферстаппен тоже участвует в виртуальных гонках.

Сейчас самым перспективным нашим юниором оказался Дэннис Хаугер. Он был очень успешен в Формуле 3, но в Формуле 2 пока выступает нестабильно. Иногда он показывает очень высокую скорость, и это определенно является решающим фактором, ему нужно стать стабильнее. Впрочем, тут сложно предсказывать на будущее».

Дополнительная информация: Кристиан Ниммерволь

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