Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
Билеты TV Jobs Watch Shop
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
Билеты TV Jobs Watch Shop
Предыдущая / Пуршер заявил об уходе из Формулы 2 Следующая / Формула 2 и Формула 3 приедут в Австралию
Формула 2 Новости

Red Bull призналась, что уволила Випса не за поступок, а за шум в прессе

Хельмут Марко назвал расистское высказывание Випса глупым и поверил в искренние извинения гонщика

Автор:
, Редактор
Red Bull призналась, что уволила Випса не за поступок, а за шум в прессе
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Эстонец Юри Випс четыре года был участником юниорской программы Red Bull, но несколько недель назад его оттуда выгнали.

Причиной стало расистское слово в адрес чернокожего человека, которое Випс произнес, когда участвовал в компьютерной игре с другими пользователями. Эта игра транслировалась в интернете, и слова Випса сразу стали всем известны.

Гонщик тут же принес извинения и заявил, что слово вырвалось у него случайно и не отражает его мировоззрения.

В Red Bull немедленно приостановила сотрудничество с Випсом, но уволила пилота спустя некоторое время. Теперь советник команды Хельмут Марко признался, что сделано это было под давлением прессы.

«В британской прессе разразился такой шторм, что у нас просто не осталось шансов сохранить его, – сказал Марко в разговоре с немецкой редакцией Motorsport.com. – Ему всего 21 год, он извинился. Что лично меня раздражает, так это то, что он произнес свои слова во время глупой видеоигры. Мог бы найти себе и другое занятие в свободное время.

Я вообще не понимаю, как можно играть в такие игры более двух минут, я бы не смог. Но молодежь это любит, вот Макс Ферстаппен тоже участвует в виртуальных гонках.

Сейчас самым перспективным нашим юниором оказался Дэннис Хаугер. Он был очень успешен в Формуле 3, но в Формуле 2 пока выступает нестабильно. Иногда он показывает очень высокую скорость, и это определенно является решающим фактором, ему нужно стать стабильнее. Впрочем, тут сложно предсказывать на будущее».

Дополнительная информация: Кристиан Ниммерволь

Видели, как подорожали автомобили? Пришло время продавать! Рассказываем о НОВОМ способе быстро, безопасно и, главное, дорого продать свою машину. И не спрашиваем, зачем вам эти деньги. Ссылка здесь
Читайте также:
Поделились
Комментарии
Пуршер заявил об уходе из Формулы 2
Предыдущая новость

Пуршер заявил об уходе из Формулы 2
Следующая новость

Формула 2 и Формула 3 приедут в Австралию

Формула 2 и Формула 3 приедут в Австралию
Больше от
Сергей Иванов
Норрис рассказал, когда намерен выиграть титул
Формула 1

Норрис рассказал, когда намерен выиграть титул

Сайнс понадеялся, что Феттель останется полезным для автоспорта
Формула 1

Сайнс понадеялся, что Феттель останется полезным для автоспорта

Почему изменение правил 2023 года выгодно топ-командам? Версия Alpine
Формула 1

Почему изменение правил 2023 года выгодно топ-командам? Версия Alpine

Red Bull Racing Больше от
Red Bull Racing
Элбон рассказал, чего ему не хватило для успеха в Red Bull
Формула 1

Элбон рассказал, чего ему не хватило для успеха в Red Bull

Марко отказался признать отставание Red Bull от Ferrari по скорости
Формула 1

Марко отказался признать отставание Red Bull от Ferrari по скорости

Red Bull и Porsche вновь отложили объявление о партнерстве. И вот почему
Формула 1

Red Bull и Porsche вновь отложили объявление о партнерстве. И вот почему

Самое важное:

Формула 2 и Формула 3 приедут в Австралию
Формула 2 Формула 2

Формула 2 и Формула 3 приедут в Австралию

Гран При в 2023 году состоится 2 апреля

Red Bull призналась, что уволила Випса не за поступок, а за шум в прессе
Формула 2 Формула 2

Red Bull призналась, что уволила Випса не за поступок, а за шум в прессе

Хельмут Марко назвал расистское высказывание Випса глупым и поверил в искренние извинения гонщика

Пуршер заявил об уходе из Формулы 2
Формула 2 Формула 2

Пуршер заявил об уходе из Формулы 2

У французского гонщика нет средств на выступление в следующем сезоне

Победа Пуршера обострила интригу в Формуле 2
Формула 2 Формула 2

Победа Пуршера обострила интригу в Формуле 2

Француз из ART Grand Prix стал сильнейшим в воскресной гонке на «Хунгароринге» и ощутимо подобрался в общем зачете к Фелипе Друговичу

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.