«Растерялся, куда ехать». Шварцман объяснил стартовую аварию в Бахрейне

Роберта Шварцмана называли едва ли не главным фаворитом перед началом нового сезона Ф2 – но ни в одной из гонок первого этапа петербуржец не попал даже на подиум.

В длинной воскресном заезде он на первом же круге ударил сзади на торможении машину Роя Ниссани. Судьи наказали гонщика Prema штрафным проездом через боксы. однако последующий выезд машины безопасности позволил ему вернуться в борьбу и финишировать седьмым.

«Я очень огорчен тем, как обернулся этот уик-энд, хотя машина и ее баланс были весьма хорошими, – приводит слова Шварцмана пресс-служба SMP Racing. – Думаю, у нас было достаточно шансов побороться за подиум во всех трех гонках.

Сегодня у меня получился неплохой старт, но места на трассе было мало, и я немного растерялся, куда ехать. Затем в третьем повороте Маркус Армстронг выдавил меня на поребрик и в гравий, что могло быть опасным. Я потерял позиции и в четвертом повороте оказался уже с грязными шинами.

Я заблокировал оба передних колеса и ударил Роя Ниссани. Это моя вина, я полностью это признаю, в тот момент я не мог ничего контролировать. Меня наказали проездом по пит-лейну, что вполне справедливо, а затем я постарался сделать всё возможное, чтобы отыграться».

Заработав 16 очков, Роберт по итогам этапа в Бахрейне занимает только восьмое место в личном зачете. Сезон Формулы 2 продолжится в конце мая в Монако.

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