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Формула 2 Новости

Пуршер заявил об уходе из Формулы 2

У французского гонщика нет средств на выступление в следующем сезоне

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Пуршер заявил об уходе из Формулы 2
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Протеже команды Sauber Тео Пуршер второй год выступает в Формуле 2 и сейчас занимает второе место в общем зачете, уступая 21 очко бразильцу Фелипе Друговичу. Однако в следующем году он не останется в Ф2 даже, если сейчас ему не удастся выиграть титул.

Причина простая – отсутствие денег. Об этом сам Пуршер признался в интервью France Racing.

«Это мой последний год в Формуле 2, я не останусь на следующей, – сказал Пуршер. – У меня нет ни возможности, ни желания. Двух лет в Формуле 2 для всех достаточно.

Не знаю, чем я займусь, если не попадут в Формулу 1. Мы пока об этом даже не думали. Посмотрим, всегда есть разные возможности. Пока у меня остается еще несколько гонок в Формуле 2, посмотрим на каком месте я закончу сезон.

Честно сказать, о Формуле 1 я даже не думаю, хотя продолжаю мечтать. Честно скажу, что для меня и выступление в Формуле 2 является успехом. Что до Формулы 1, то посмотрим. Может, стану хотя бы тест-пилотом. Если будет такая возможность, то я ее приму».

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