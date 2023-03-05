Пуршер выиграл воскресную гонку Ф2 после большой аварии в дебюте

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Главная гонка первого этапа Формулы 2 прошла при доминировании Тео Пуршера. Серебряный призер прошлого сезона лишь ненадолго упустил инициативу по ходу дистанции, но в итоге подтвердил статус фаворита.

Француз провел обязательный пит-стоп на 12-м круге, а еще через три внезапно оказался на трассе позади Ральфа Бошунга. Победитель субботы на этот раз стартовал только десятым, но явно поймал кураж и смог переиграть Пуршера. Впрочем, вскоре Тео догнал и обогнал швейцарца (на фото ниже), а затеи м уехал от него на 20 секунд.

Итоговое распределение позиций во многом определил первый круг гонки, когда в шестом повороте в группе лидеров не смогли разъехаться Рихард Версхор и Фредерик Вести. В них врезались еще и Виктор Мартен с Романом Станеком, а остальным пришлось уворачиваться от перегородивших трассу машин.

Именно такое развитие событий вывело Бошунга на третье место позади партнера по Campos Куша Майни.

Тео Пуршер, ART Grand Prix, Ральф Бошунг, Campos Racing Фото: Formula Motorsport Ltd

После выезда автомобиля безопасности и рестарта дебютант-индиец пропустил опытного напарника, а затем на предпоследнем круге уступил позицию и протеже Red Bull Зейну Мэлони, который пробился на подиум с 18-й стартовой позиции.

Версхор – один из немногих участников аварии в дебюте, кто смог поехать дальше – финишировал пятым, опередив Артура Леклера.

По сумме очков Пуршер благодаря победе вышел в лидеры сезона (31), опережая Бошуноа (28) и Мэлони (15). Участники Формулы 2 продолжат сезон через две недели в Джидде.

Результаты воскресной гонки Ф2 в Бахрейне (32 круга)