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Формула 2 / Бахрейн Отчет о гонке

Пуршер выиграл воскресную гонку Ф2 после большой аварии в дебюте

Протеже Sauber стартовал с поула и опередил соперников на 20 секунд, Ральф Бошунг во второй раз подряд поднялся на подиум

Меган Уайт
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Пуршер выиграл воскресную гонку Ф2 после большой аварии в дебюте
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Главная гонка первого этапа Формулы 2 прошла при доминировании Тео Пуршера. Серебряный призер прошлого сезона лишь ненадолго упустил инициативу по ходу дистанции, но в итоге подтвердил статус фаворита. 

Француз провел обязательный пит-стоп на 12-м круге, а еще через три внезапно оказался на трассе позади Ральфа Бошунга. Победитель субботы на этот раз стартовал только десятым, но явно поймал кураж и смог переиграть Пуршера. Впрочем, вскоре Тео догнал и обогнал швейцарца (на фото ниже), а затеи м уехал от него на 20 секунд. 

Итоговое распределение позиций во многом определил первый круг гонки, когда в шестом повороте в группе лидеров не смогли разъехаться Рихард Версхор и Фредерик Вести. В них врезались еще и Виктор Мартен с Романом Станеком, а остальным пришлось уворачиваться от перегородивших трассу машин. 

Именно такое развитие событий вывело Бошунга на третье место позади партнера по Campos Куша Майни.

Тео Пуршер, ART Grand Prix, Ральф Бошунг, Campos Racing

Тео Пуршер, ART Grand Prix, Ральф Бошунг, Campos Racing

Фото: Formula Motorsport Ltd

После выезда автомобиля безопасности и рестарта дебютант-индиец пропустил опытного напарника, а затем на предпоследнем круге уступил позицию и протеже Red Bull Зейну Мэлони, который пробился на подиум с 18-й стартовой позиции. 

Версхор – один из немногих участников аварии в дебюте, кто смог поехать дальше – финишировал пятым, опередив Артура Леклера.

По сумме очков Пуршер благодаря победе вышел в лидеры сезона (31), опережая Бошуноа (28) и Мэлони (15). Участники Формулы 2 продолжат сезон через две недели в Джидде.

Результаты воскресной гонки Ф2 в Бахрейне (32 круга)

Позиция Гонщик Команда Время Отрыв
1 France Тео Пуршер France ART Grand Prix 1:01'10.926  
2 Switzerland Ральф Бошунг Spain Campos Racing 1:01'30.592 19.666
3 Barbados Зейн Мэлони Rodin Carlin 1:01'42.513 31.587
4 India Куш Майни Spain Campos Racing 1:01'49.715 38.789
5 Netherlands Рихард Версхор Netherlands Van Amersfoort Racing 1:01'54.008 43.082
6 Monaco Артур Леклер France DAMS 1:01'55.268 44.342
7 France Исак Хаджар Hitech Pulse-Eight 1:01'57.382 46.456
8 Japan Аюму Иваса France DAMS 1:02'01.741 50.815
9 Brazil Энцо Фиттипальди Rodin Carlin 1:02'02.322 51.396
10 United States Хуан Мануэль Корреа Netherlands Van Amersfoort Racing 1:02'02.763 51.837
11 Israel Рой Ниссани PHM Racing by Charouz 1:02'03.865 52.939
12 United States Джек Кроуфорд Hitech Pulse-Eight 1:02'04.255 53.329
13 France Клемент Новалак Italy Trident 1:02'04.879 53.953
14 United Kingdom Оливер Бирман Italy Prema Powerteam 1:02'10.665 59.739
15 Belgium Амори Кордил Invicta Virtuosi Racing 1:02'11.894 1'00.968
16 Australia Джек Дуэн Invicta Virtuosi Racing 1:02'16.130 1'05.204
17 India Джехан Дарувала Netherlands MP Motorsport 1:02'17.389 1'06.463
18 United States Брэд Бенавидес PHM Racing by Charouz 1:02'44.161 1'33.235
  Norway Деннис Хаугер Netherlands MP Motorsport 16 laps  
  France Виктор Мартен France ART Grand Prix 31 laps  
  Denmark Фредерик Вести Italy Prema Powerteam 31 laps  
  Czech Republic Роман Станек Italy Trident    
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