Пуршер выиграл воскресную гонку Ф2 после большой аварии в дебюте
Протеже Sauber стартовал с поула и опередил соперников на 20 секунд, Ральф Бошунг во второй раз подряд поднялся на подиум
Главная гонка первого этапа Формулы 2 прошла при доминировании Тео Пуршера. Серебряный призер прошлого сезона лишь ненадолго упустил инициативу по ходу дистанции, но в итоге подтвердил статус фаворита.
Француз провел обязательный пит-стоп на 12-м круге, а еще через три внезапно оказался на трассе позади Ральфа Бошунга. Победитель субботы на этот раз стартовал только десятым, но явно поймал кураж и смог переиграть Пуршера. Впрочем, вскоре Тео догнал и обогнал швейцарца (на фото ниже), а затеи м уехал от него на 20 секунд.
Итоговое распределение позиций во многом определил первый круг гонки, когда в шестом повороте в группе лидеров не смогли разъехаться Рихард Версхор и Фредерик Вести. В них врезались еще и Виктор Мартен с Романом Станеком, а остальным пришлось уворачиваться от перегородивших трассу машин.
Именно такое развитие событий вывело Бошунга на третье место позади партнера по Campos Куша Майни.
Тео Пуршер, ART Grand Prix, Ральф Бошунг, Campos Racing
Фото: Formula Motorsport Ltd
После выезда автомобиля безопасности и рестарта дебютант-индиец пропустил опытного напарника, а затем на предпоследнем круге уступил позицию и протеже Red Bull Зейну Мэлони, который пробился на подиум с 18-й стартовой позиции.
Версхор – один из немногих участников аварии в дебюте, кто смог поехать дальше – финишировал пятым, опередив Артура Леклера.
По сумме очков Пуршер благодаря победе вышел в лидеры сезона (31), опережая Бошуноа (28) и Мэлони (15). Участники Формулы 2 продолжат сезон через две недели в Джидде.
Результаты воскресной гонки Ф2 в Бахрейне (32 круга)
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Время
|Отрыв
|1
|Тео Пуршер
|ART Grand Prix
|1:01'10.926
|2
|Ральф Бошунг
|Campos Racing
|1:01'30.592
|19.666
|3
|Зейн Мэлони
|Rodin Carlin
|1:01'42.513
|31.587
|4
|Куш Майни
|Campos Racing
|1:01'49.715
|38.789
|5
|Рихард Версхор
|Van Amersfoort Racing
|1:01'54.008
|43.082
|6
|Артур Леклер
|DAMS
|1:01'55.268
|44.342
|7
|Исак Хаджар
|Hitech Pulse-Eight
|1:01'57.382
|46.456
|8
|Аюму Иваса
|DAMS
|1:02'01.741
|50.815
|9
|Энцо Фиттипальди
|Rodin Carlin
|1:02'02.322
|51.396
|10
|Хуан Мануэль Корреа
|Van Amersfoort Racing
|1:02'02.763
|51.837
|11
|Рой Ниссани
|PHM Racing by Charouz
|1:02'03.865
|52.939
|12
|Джек Кроуфорд
|Hitech Pulse-Eight
|1:02'04.255
|53.329
|13
|Клемент Новалак
|Trident
|1:02'04.879
|53.953
|14
|Оливер Бирман
|Prema Powerteam
|1:02'10.665
|59.739
|15
|Амори Кордил
|Invicta Virtuosi Racing
|1:02'11.894
|1'00.968
|16
|Джек Дуэн
|Invicta Virtuosi Racing
|1:02'16.130
|1'05.204
|17
|Джехан Дарувала
|MP Motorsport
|1:02'17.389
|1'06.463
|18
|Брэд Бенавидес
|PHM Racing by Charouz
|1:02'44.161
|1'33.235
|Деннис Хаугер
|MP Motorsport
|16 laps
|Виктор Мартен
|ART Grand Prix
|31 laps
|Фредерик Вести
|Prema Powerteam
|31 laps
|Роман Станек
|Trident
|Полные результаты
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