Предыдущая / Гоночный апперитив. Что нужно знать о новом сезоне Ф2 и Ф3
Формула 2 / Бахрейн Отчет о квалификации

Пуршер выиграл первую квалификацию сезона Ф2 с перевесом в 0,75 секунды

Протеже Sauber стал сильнейшим по итогам пятничной квалификации в Бахрейне, его партнер по ART Виктор Мартен стал вторым

Меган Уайт
Автор:
Пуршер выиграл первую квалификацию сезона Ф2 с перевесом в 0,75 секунды
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Вице чемпион прошлого сезона Формулы 2 Тео Пуршел наголову разгромил соперников в споре за стартовые позиции на трассе в Сахире. Ранее по ходу дня француз стал лучшим в тренировке, а вечером с результатом 1.40.903 получил два бонусных балла за первый с сезоне и второй в карьере поул. 

Второй результат остался за новичком класса, действующим победителем Ф3 Виктором Мартеном, также представляющим команду ART – однако уступил он сразу 0,751 секунды. Примерно таким же оказалось преимущество самого Мартена над пилотом, замкнувшим протокол.

Квартет лидеров дополнили Рихард Версхор из Van Amersfoort Racing и Деннис Хаугер из MP Motorsport, тогда как запасной пилот Alpine Джек Дуэн неожиданно остался только 17-м – австралиец рискнул и выехал на трассу раньше соперников, чтобы не попасть в трафик. В результате условия во время его быстрой попытки были далеки от оптимальных, что отразилось на результате.

Реверсивный поул субботней гонки достался старожилу Ф2 Ральфу Бошунгу – швейцарец выступает в главной серии поддержки Ф1 с 2017 года. 

Читайте также:

Результаты квалификации Формулы 2 в Бахрейне

Позиция Гонщик Команда Время Отрыв
1 France Тео Пуршер France ART Grand Prix 1'40.903  
2 France Виктор Мартен France ART Grand Prix 1'41.654 0.751
3 Netherlands Рихард Версхор Netherlands Van Amersfoort Racing 1'41.803 0.900
4 Norway Деннис Хаугер Netherlands MP Motorsport 1'41.831 0.928
5 Denmark Фредерик Вести Italy Prema Powerteam 1'41.897 0.994
6 India Куш Майни Spain Campos Racing 1'41.927 1.024
7 Japan Аюму Иваса France DAMS 1'41.934 1.031
8 Monaco Артур Леклер France DAMS 1'41.973 1.070
9 Czech Republic Роман Станек Italy Trident 1'41.988 1.085
10 Switzerland Ральф Бошунг Spain Campos Racing 1'42.010 1.107
11 India Джехан Дарувала Netherlands MP Motorsport 1'42.017 1.114
12 United Kingdom Оливер Бирман Italy Prema Powerteam 1'42.026 1.123
13 Brazil Энцо Фиттипальди Rodin Carlin 1'42.049 1.146
14 France Исак Хаджар Hitech Pulse-Eight 1'42.092 1.189
15 Belgium Амори Кордил Invicta Virtuosi Racing 1'42.092 1.189
16 United States Хуан Мануэль Корреа Netherlands Van Amersfoort Racing 1'42.109 1.206
17 Australia Джек Дуэн Invicta Virtuosi Racing 1'42.112 1.209
18 Barbados Зейн Мэлони Rodin Carlin 1'42.185 1.282
19 United States Джек Кроуфорд Hitech Pulse-Eight 1'42.234 1.331
20 United States Брэд Бенавидес PHM Racing by Charouz 1'42.493 1.590
21 Israel Рой Ниссани PHM Racing by Charouz 1'42.502 1.599
22 France Клемент Новалак Italy Trident 1'42.570 1.667
Полные результаты
Поделились
Комментарии

Гоночный апперитив. Что нужно знать о новом сезоне Ф2 и Ф3
Меган Уайт Больше от
Меган Уайт
Протеже Алонсо выиграл первую гонку сезона в Формуле 3

Протеже Алонсо выиграл первую гонку сезона в Формуле 3

Формула 3
Бахрейн

Протеже Алонсо выиграл первую гонку сезона в Формуле 3 Протеже Алонсо выиграл первую гонку сезона в Формуле 3

Новозеландский автопроизводитель выкупил команду Carlin

Новозеландский автопроизводитель выкупил команду Carlin

Формула 2

Новозеландский автопроизводитель выкупил команду Carlin Новозеландский автопроизводитель выкупил команду Carlin

Чемпион Ф3 Мартен продолжит выступать за ART – теперь в Ф2

Чемпион Ф3 Мартен продолжит выступать за ART – теперь в Ф2

Формула 2

Чемпион Ф3 Мартен продолжит выступать за ART – теперь в Ф2 Чемпион Ф3 Мартен продолжит выступать за ART – теперь в Ф2

Самое важное:

«Все хуже, чем год назад». Хэмилтон оценил силу Mercedes в новом сезоне

«Все хуже, чем год назад». Хэмилтон оценил силу Mercedes в новом сезоне

Формула 1

«Все хуже, чем год назад». Хэмилтон оценил силу Mercedes в новом сезоне «Все хуже, чем год назад». Хэмилтон оценил силу Mercedes в новом сезоне

Формула 1 проведет в Имоле квалификационный эксперимент

Формула 1 проведет в Имоле квалификационный эксперимент

Формула 1

Формула 1 проведет в Имоле квалификационный эксперимент Формула 1 проведет в Имоле квалификационный эксперимент

Протеже Алонсо выиграл первую гонку сезона в Формуле 3

Протеже Алонсо выиграл первую гонку сезона в Формуле 3

Формула 3

Протеже Алонсо выиграл первую гонку сезона в Формуле 3 Протеже Алонсо выиграл первую гонку сезона в Формуле 3

Когда Макс и Льюис не первые. Непривычные рейтинги пилотов Формулы 1

Когда Макс и Льюис не первые. Непривычные рейтинги пилотов Формулы 1

Формула 1

Когда Макс и Льюис не первые. Непривычные рейтинги пилотов Формулы 1 Когда Макс и Льюис не первые. Непривычные рейтинги пилотов Формулы 1

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.