Пуршер выиграл первую квалификацию сезона Ф2 с перевесом в 0,75 секунды

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Вице чемпион прошлого сезона Формулы 2 Тео Пуршел наголову разгромил соперников в споре за стартовые позиции на трассе в Сахире. Ранее по ходу дня француз стал лучшим в тренировке, а вечером с результатом 1.40.903 получил два бонусных балла за первый с сезоне и второй в карьере поул.

Второй результат остался за новичком класса, действующим победителем Ф3 Виктором Мартеном, также представляющим команду ART – однако уступил он сразу 0,751 секунды. Примерно таким же оказалось преимущество самого Мартена над пилотом, замкнувшим протокол.

Квартет лидеров дополнили Рихард Версхор из Van Amersfoort Racing и Деннис Хаугер из MP Motorsport, тогда как запасной пилот Alpine Джек Дуэн неожиданно остался только 17-м – австралиец рискнул и выехал на трассу раньше соперников, чтобы не попасть в трафик. В результате условия во время его быстрой попытки были далеки от оптимальных, что отразилось на результате.

Реверсивный поул субботней гонки достался старожилу Ф2 Ральфу Бошунгу – швейцарец выступает в главной серии поддержки Ф1 с 2017 года.

Результаты квалификации Формулы 2 в Бахрейне