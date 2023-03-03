Пуршер выиграл первую квалификацию сезона Ф2 с перевесом в 0,75 секунды
Протеже Sauber стал сильнейшим по итогам пятничной квалификации в Бахрейне, его партнер по ART Виктор Мартен стал вторым
Вице чемпион прошлого сезона Формулы 2 Тео Пуршел наголову разгромил соперников в споре за стартовые позиции на трассе в Сахире. Ранее по ходу дня француз стал лучшим в тренировке, а вечером с результатом 1.40.903 получил два бонусных балла за первый с сезоне и второй в карьере поул.
Второй результат остался за новичком класса, действующим победителем Ф3 Виктором Мартеном, также представляющим команду ART – однако уступил он сразу 0,751 секунды. Примерно таким же оказалось преимущество самого Мартена над пилотом, замкнувшим протокол.
Квартет лидеров дополнили Рихард Версхор из Van Amersfoort Racing и Деннис Хаугер из MP Motorsport, тогда как запасной пилот Alpine Джек Дуэн неожиданно остался только 17-м – австралиец рискнул и выехал на трассу раньше соперников, чтобы не попасть в трафик. В результате условия во время его быстрой попытки были далеки от оптимальных, что отразилось на результате.
Реверсивный поул субботней гонки достался старожилу Ф2 Ральфу Бошунгу – швейцарец выступает в главной серии поддержки Ф1 с 2017 года.
Результаты квалификации Формулы 2 в Бахрейне
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Время
|Отрыв
|1
|Тео Пуршер
|ART Grand Prix
|1'40.903
|2
|Виктор Мартен
|ART Grand Prix
|1'41.654
|0.751
|3
|Рихард Версхор
|Van Amersfoort Racing
|1'41.803
|0.900
|4
|Деннис Хаугер
|MP Motorsport
|1'41.831
|0.928
|5
|Фредерик Вести
|Prema Powerteam
|1'41.897
|0.994
|6
|Куш Майни
|Campos Racing
|1'41.927
|1.024
|7
|Аюму Иваса
|DAMS
|1'41.934
|1.031
|8
|Артур Леклер
|DAMS
|1'41.973
|1.070
|9
|Роман Станек
|Trident
|1'41.988
|1.085
|10
|Ральф Бошунг
|Campos Racing
|1'42.010
|1.107
|11
|Джехан Дарувала
|MP Motorsport
|1'42.017
|1.114
|12
|Оливер Бирман
|Prema Powerteam
|1'42.026
|1.123
|13
|Энцо Фиттипальди
|Rodin Carlin
|1'42.049
|1.146
|14
|Исак Хаджар
|Hitech Pulse-Eight
|1'42.092
|1.189
|15
|Амори Кордил
|Invicta Virtuosi Racing
|1'42.092
|1.189
|16
|Хуан Мануэль Корреа
|Van Amersfoort Racing
|1'42.109
|1.206
|17
|Джек Дуэн
|Invicta Virtuosi Racing
|1'42.112
|1.209
|18
|Зейн Мэлони
|Rodin Carlin
|1'42.185
|1.282
|19
|Джек Кроуфорд
|Hitech Pulse-Eight
|1'42.234
|1.331
|20
|Брэд Бенавидес
|PHM Racing by Charouz
|1'42.493
|1.590
|21
|Рой Ниссани
|PHM Racing by Charouz
|1'42.502
|1.599
|22
|Клемент Новалак
|Trident
|1'42.570
|1.667
|Полные результаты
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