Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Скачать приложения
© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Положение в общем зачете Ф2 после этапа в Саудовской Аравии
Формула 2 / Джидда Новости

Пуршер рассказал о состоянии после аварии Ф2. И упомянул Фиттипальди

Автор:
, редактор

С Тео «в целом все в порядке», а Энцо «травмирован» после страшного столкновения в начале воскресного заезда Ф2 в Джидде

Пуршер рассказал о состоянии после аварии Ф2. И упомянул Фиттипальди

Во время третьей гонки Формулы 2 в Саудовской Аравии произошла серьезная авария. На старте машина Тео Пуршера заглохла, а начинавший заезд из конца пелотона Энцо Фиттипальди не заметил француза и на скорости въехал в заднюю часть его автомобиля. Сессию остановили красными флагами, обоих пилотов на вертолете доставили в больницу.

Через час после инцидента FIA выпустила заявление, в котором коротко говорилось о состоянии гонщиков: они оба были в сознании, а из машин их доставали специальные спасательные команды. И только уже ночью, 6 декабря, появилась дополнительная информация. Пуршер отписался на личной странице в социальных сетях о самочувствии и также упомянул Фиттипальди.

 

«Всем привет, – написал Пуршер в Twitter. – Просто хотел сказать, что в целом со мной все в порядке. На данный момент я не знаю, закончился ли для меня уже сезон или нет. Но это не самое главное. Авария была серьезной, а Энцо получил травму. Я желаю ему поправиться как можно скорее!».

Официально о состоянии здоровья Фиттипальди никакой информации пока не поступало. По слухам, у него возможна травма лодыжки. 

Читайте также:

Поделились
Комментарии
Положение в общем зачете Ф2 после этапа в Саудовской Аравии
Предыдущая новость

Положение в общем зачете Ф2 после этапа в Саудовской Аравии
Загрузить комментарии
Больше от
Александра Шубина
Ферстаппена оштрафовали за столкновение с Хэмилтоном в Джидде Гран При Саудовской Аравии
Формула 1

Ферстаппена оштрафовали за столкновение с Хэмилтоном в Джидде

Хэмилтон: Ферстаппен как будто хотел оттормозить меня Гран При Саудовской Аравии
Формула 1

Хэмилтон: Ферстаппен как будто хотел оттормозить меня

Неудача Ферстаппена и успех Леклера. Герои и неудачники Джидды Гран При Саудовской Аравии
Формула 1

Неудача Ферстаппена и успех Леклера. Герои и неудачники Джидды

Энцо Фиттипальди Больше от
Энцо Фиттипальди
FIA сообщила о состоянии здоровья пилотов Ф2 после аварии Джидда
Формула 2

FIA сообщила о состоянии здоровья пилотов Ф2 после аварии

Фиттипальди отчислили из команды Формулы 3 Спа
Формула 3

Фиттипальди отчислили из команды Формулы 3

Сын Мика Дуэна перейдет в Формулу 3 с Фиттипальди
Формула 3

Сын Мика Дуэна перейдет в Формулу 3 с Фиттипальди

ART Grand Prix Больше от
ART Grand Prix
Смоляр стал лучшим на тестах Формулы 3
Формула 3

Смоляр стал лучшим на тестах Формулы 3

Участник смертельной аварии Юбера вернется в гонки
Формула 3

Участник смертельной аварии Юбера вернется в гонки

Смоляр проведет сезон-2021 в Формуле 3
Формула 3

Смоляр проведет сезон-2021 в Формуле 3

Самое важное:

Пуршер рассказал о состоянии после аварии Ф2. И упомянул Фиттипальди
Формула 2 Формула 2

Пуршер рассказал о состоянии после аварии Ф2. И упомянул Фиттипальди

Положение в общем зачете Ф2 после этапа в Саудовской Аравии
Формула 2 Формула 2

Положение в общем зачете Ф2 после этапа в Саудовской Аравии

FIA сообщила о состоянии здоровья пилотов Ф2 после аварии
Формула 2 Формула 2

FIA сообщила о состоянии здоровья пилотов Ф2 после аварии

Шварцман стал 2-м в короткой и аварийной гонке Ф2 в Джидде
Формула 2 Формула 2

Шварцман стал 2-м в короткой и аварийной гонке Ф2 в Джидде

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.