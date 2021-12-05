Пуршер рассказал о состоянии после аварии Ф2. И упомянул Фиттипальди

Во время третьей гонки Формулы 2 в Саудовской Аравии произошла серьезная авария. На старте машина Тео Пуршера заглохла, а начинавший заезд из конца пелотона Энцо Фиттипальди не заметил француза и на скорости въехал в заднюю часть его автомобиля. Сессию остановили красными флагами, обоих пилотов на вертолете доставили в больницу.

Через час после инцидента FIA выпустила заявление, в котором коротко говорилось о состоянии гонщиков: они оба были в сознании, а из машин их доставали специальные спасательные команды. И только уже ночью, 6 декабря, появилась дополнительная информация. Пуршер отписался на личной странице в социальных сетях о самочувствии и также упомянул Фиттипальди.

«Всем привет, – написал Пуршер в Twitter. – Просто хотел сказать, что в целом со мной все в порядке. На данный момент я не знаю, закончился ли для меня уже сезон или нет. Но это не самое главное. Авария была серьезной, а Энцо получил травму. Я желаю ему поправиться как можно скорее!».

Официально о состоянии здоровья Фиттипальди никакой информации пока не поступало. По слухам, у него возможна травма лодыжки.