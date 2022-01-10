Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Билеты MC Shop Watch Shop Jobs
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты MC Shop Watch Shop Jobs
Предыдущая / Алонсо и Греция, Маркес и грунт – 7 ярких возвращений 2021 года
Формула 2 Новости

Пуршер продолжит выступления в Формуле 2 за ART

Автор:
, главный редактор

Эту новость трудно назвать новостью: у французского гонщика по сути не было других вариантов продолжения карьеры

Пуршер продолжит выступления в Формуле 2 за ART

Выступающая в Формуле 2 команда ART объявила, что Тео Пуршер в этом году продолжит пилотировать один из ее болидов.

Напомним, что в прошлом сезоне француз (которому сейчас 18 лет) дебютировал в Ф2 после вице-чемпионского титула в Формуле 3 (завоеванного тоже в составе ART). В 2021 году пилот записал на свой счет одну победу в квалификации и две выигранных гонки (в том числе одну воскресную – на этапе в Монако), а по итогам сезона стал 5-м в общем зачете.

Поскольку Пуршер является пилотом юниорской программы команды Sauber (выступающей сейчас в Формуле 1 как Alfa Romeo), журналисты не раз включали его в список претендентов на место в основном составе швейцарского коллектива в 2022 году. Впрочем, руководитель команды Фредерик Вассер не раз заявлял, что столь ранний дебют в чемпионате мира не пойдет на пользу молодому гонщику – и в итоге подписал контракт с Гуаньюем Чжоу, одним из соперников Пуршера по Формуле 2.

Читайте также:

Новость о продлении французом контракта с ART была вдвойне ожидаемой, так как совладельцем этого выступающего в младших формулах коллектива является все тот же Вассер.

Читайте также:

 

Поделились
Комментарии
Алонсо и Греция, Маркес и грунт – 7 ярких возвращений 2021 года
Предыдущая новость

Алонсо и Греция, Маркес и грунт – 7 ярких возвращений 2021 года
Загрузить комментарии
Кирилл Качнов Больше от
Кирилл Качнов
5-й этап «Дакара»: КАМАЗы доминируют, Карякин упустил победу Дакар
Дакар

5-й этап «Дакара»: КАМАЗы доминируют, Карякин упустил победу

Toyota выиграла очередной этап «Дакара», у Audi опять проблемы Дакар
Дакар

Toyota выиграла очередной этап «Дакара», у Audi опять проблемы

Экс-пилот Ф1: Mercedes взяла в напарники Хэму не того пилота
Формула 1

Экс-пилот Ф1: Mercedes взяла в напарники Хэму не того пилота

ART Grand Prix Больше от
ART Grand Prix
Пуршер рассказал о состоянии после аварии Ф2. И упомянул Фиттипальди Джидда
Формула 2

Пуршер рассказал о состоянии после аварии Ф2. И упомянул Фиттипальди

Смоляр стал лучшим на тестах Формулы 3
Формула 3

Смоляр стал лучшим на тестах Формулы 3

Участник смертельной аварии Юбера вернется в гонки
Формула 3

Участник смертельной аварии Юбера вернется в гонки

Самое важное:

Пуршер продолжит выступления в Формуле 2 за ART
Формула 2 Формула 2

Пуршер продолжит выступления в Формуле 2 за ART

Алонсо и Греция, Маркес и грунт – 7 ярких возвращений 2021 года
Формула 1 Формула 1

Алонсо и Греция, Маркес и грунт – 7 ярких возвращений 2021 года

Леб и Норрис, Росси и Hyundai – 7 гоночных провалов года
Формула 1 Формула 1

Леб и Норрис, Росси и Hyundai – 7 гоночных провалов года

Тесты Формулы 2 прошли без россиян. Лучшим стал Дарувала
Формула 2 Формула 2

Тесты Формулы 2 прошли без россиян. Лучшим стал Дарувала

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.