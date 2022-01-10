Пуршер продолжит выступления в Формуле 2 за ART

Выступающая в Формуле 2 команда ART объявила, что Тео Пуршер в этом году продолжит пилотировать один из ее болидов.

Напомним, что в прошлом сезоне француз (которому сейчас 18 лет) дебютировал в Ф2 после вице-чемпионского титула в Формуле 3 (завоеванного тоже в составе ART). В 2021 году пилот записал на свой счет одну победу в квалификации и две выигранных гонки (в том числе одну воскресную – на этапе в Монако), а по итогам сезона стал 5-м в общем зачете.

Поскольку Пуршер является пилотом юниорской программы команды Sauber (выступающей сейчас в Формуле 1 как Alfa Romeo), журналисты не раз включали его в список претендентов на место в основном составе швейцарского коллектива в 2022 году. Впрочем, руководитель команды Фредерик Вассер не раз заявлял, что столь ранний дебют в чемпионате мира не пойдет на пользу молодому гонщику – и в итоге подписал контракт с Гуаньюем Чжоу, одним из соперников Пуршера по Формуле 2.

Новость о продлении французом контракта с ART была вдвойне ожидаемой, так как совладельцем этого выступающего в младших формулах коллектива является все тот же Вассер.