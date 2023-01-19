Пуршер продлил контракт с ART и останется в Формуле 2 на третий сезон
Запасной пилот Alfa Romeo в Формуле 1 продолжит выступления в главной молодежной серии FIA
В минувшем сезоне Тео Пуршера многие считали главным фаворитом – он действительно одержал три победы и семь раз поднимался на подиум, но не смог конкурировать с невероятно стабильным Фелипе Друговичем и в общем зачете остался вторым.
Кроме того, в американском Остине гонщик Академии Sauber провел первую тренировку Гран При за рулем Alfa Romeo.
Так как вакансии в Ф1 закончились еще в конце 2022 года, продолжение карьеры вызывало вопросы. Среди молодых гонщиков бытует мнение, что выступать в Формуле 2 больше двух лет не всегда правильно. Однако в четверг стало известно, что 19-летний Тео останется в ART.
«В прошлом году удача была не на нашей стороне, потому важно как можно лучше подготовиться к сезону-2023, – цитирует Пуршера пресс-служба. – Команда знает меня и знает, как создать мне наилучшие условия.
Нам не слишком везло в 2022-м,однако мы получили опыт и стали еще сильнее. Я сделаю все возможное, чтобы принести титул ART Grand Prix».
Последним чемпионом в составе ART был Джордж Расселл в 2018 году.
Кто станет напарником Пуршера, команда пока не объявила. Новый сезон Ф2 стартует в первый уик-энд марта в Бахрейне одновременно с Формулой 1.
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