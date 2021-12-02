Пуршер: Пилотам Ф1 в Джидде будет проще, чем пилотам Ф2

Предыдущий этап Формулы 2 прошел два месяца назад, в Сочи. С того момента гонщики младшей формулы не садились в автомобили и ждали следующего гоночного уик-энда, который пройдет в грядущие выходные в Саудовской Аравии. Таким большим перерывом между гонками оказался недоволен пилот ART Тео Пуршер. Он считает, что более частые заезды и обилие тренировок (в рамках Гран При) помогут пилотам Ф1 гораздо быстрее и лучше адаптироваться к новой трассе в Джидде.

«У Ф1 три практики, поэтому, в сравнении с Ф2 у них гораздо больше времени привыкнуть к треку, – приводит слова Пуршера Motor Sport Magazine. – У нас есть только 45 минут, и это сумасшествие. Мы должны ждать Джидду два с половиной месяца, впервые выехать на трассу на 45 минут – а потом сразу же соревноваться в квалификации. В Ф1 есть три тренировки – по часу каждая, поэтому там все совсем по-другому. Так что, для меня Ф1 в этом плане проще».

Тео Пуршер, ART Grand Prix Фото: ART Grand Prix

Пуршер входит в юниорскую программу Sauber, но на следующий сезон путь в Ф1 для него уже закрыт: в Alfa Romeo поедут Валттери Боттас и Гуаньюй Чжоу. Однако глава коллектива Фредерик Вассер планирует дать Тео проехать на машине чемпионата в практиках.

«Вполне возможно, что я проеду тренировку в Формуле 1, – также сказал Пуршер. – Мы уже подогнали сиденье. Нужно лишь дождаться подтверждения от Alfa Romeo. Но я вполне уверен, что все состоится – и в данный момент занимаюсь другими делами».