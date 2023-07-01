Протеже Red Bull Кроуфорд впервые победил в Формуле 2
Американец из команды Hitech наилучшим образом использовал реверсивный поул и никого не пропустил за 27 кругов по сырой трассе
18-летний Джек Кроуфорд уже трижды по ходу нынешнего сезона поднимался на подиум Ф1, но покорить его вершину смог только на этапе в Шпильберге.
Выбор сликов для старта на мокром асфальте поначалу отбросил гонщика назад, но уже после пяти кругов стало ясно, что это правильный шаг, который стал залогом итогового успеха – когда соперники, сделавшие ставку на дождевую резину, поехали на пит-стопы, Джек вернулся вперед.
Виктор Мартен из ART и Клемент Новалак из Trident дополнили пьедестал почета, причем последний прорвался в тройку с 20-го места на решетке.
Лидер сезона Фредерик Вести по ходу первого круга поднялся на дождевых шинах с девятого места на третье, но в итоге не смог заработать очков. Однако его главные преследователи – Тео Пуршер, Аюму Иваса и Олли Бирман – тоже финишировали за пределами восьмерки сильнейших
Джек Дуэн в дебюте улетел в гравий, не справившись со сложными условиями, но сумел не только вернуться на трассу, но и финишировать восьмым. А вот Джехан Дарувала после похожей ошибку не смог продолжить гонку. Для эвакуации его машины потребовался выезд автомобиля безопасности.
Позже закрутился в борьбе с Кушем Майни Энцо Фиттипальди – на этот раз судьи ограничились режимом VSC.
Результаты субботней гонки Формулы 2 в Шпильберге (27 кругов)
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Время
|Отрыв
|1
|Джек Кроуфорд
|Hitech Pulse-Eight
|2
|Виктор Мартен
|ART Grand Prix
|2.2
|3
|Клемент Новалак
|Trident
|3.9
|4
|Исак Хаджар
|Hitech Pulse-Eight
|4.3
|5
|Хуан Мануэль Корреа
|Van Amersfoort Racing
|9.5
|6
|Роман Станек
|Trident
|10.1
|7
|Деннис Хаугер
|MP Motorsport
|10.6
|8
|Джек Дуэн
|Invicta Virtuosi Racing
|11.4
|9
|Оливер Бирман
|Prema Powerteam
|12.4
|10
|Фредерик Вести
|Prema Powerteam
|12.9
|11
|Рой Ниссани
|PHM Racing by Charouz
|13.5
|12
|Куш Майни
|Campos Racing
|16.4
|13
|Аюму Иваса
|DAMS
|17.7
|14
|Брэд Бенавидес
|PHM Racing by Charouz
|19.0
|15
|Артур Леклер
|DAMS
|20.6
|16
|Тео Пуршер
|ART Grand Prix
|22.0
|17
|Амори Кордил
|Invicta Virtuosi Racing
|22.2
|18
|Ральф Бошунг
|Campos Racing
|26.8
|19
|Зейн Мэлони
|Rodin Carlin
|1'01.4
|20
|Энцо Фиттипальди
|Rodin Carlin
|10 laps
|21
|Рихард Версхор
|Van Amersfoort Racing
|23 laps
|22
|Джехан Дарувала
|MP Motorsport
|Полные результаты
Самое важное:
«Были бы на три позиции выше». Расселл пожалел, что поздно поставил слики
«Были бы на три позиции выше». Расселл пожалел, что поздно поставил слики «Были бы на три позиции выше». Расселл пожалел, что поздно поставил слики
«Меня понесло, мотор чуть не заглох…». Норрис объяснил неудачу в спринте
«Меня понесло, мотор чуть не заглох…». Норрис объяснил неудачу в спринте «Меня понесло, мотор чуть не заглох…». Норрис объяснил неудачу в спринте
Хюлькенберг: Мы на круг опоздали с пит-стопом, а то обогнали бы Aston
Хюлькенберг: Мы на круг опоздали с пит-стопом, а то обогнали бы Aston Хюлькенберг: Мы на круг опоздали с пит-стопом, а то обогнали бы Aston
«А я его не видел». Перес объяснил, почему чуть не вынес Макса с трассы
«А я его не видел». Перес объяснил, почему чуть не вынес Макса с трассы «А я его не видел». Перес объяснил, почему чуть не вынес Макса с трассы
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.