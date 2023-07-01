Предыдущая / Организаторы Ф2 и Ф3 случайно выдали секрет Формулы 1
Формула 2 / Шпильберг Отчет о гонке

Протеже Red Bull Кроуфорд впервые победил в Формуле 2

Американец из команды Hitech наилучшим образом использовал реверсивный поул и никого не пропустил за 27 кругов по сырой трассе

Меган Уайт
Автор:
Джек Кроуфорд, Hitech GP

18-летний Джек Кроуфорд уже трижды по ходу нынешнего сезона поднимался на подиум Ф1, но покорить его вершину смог только на этапе в Шпильберге.

Выбор сликов для старта на мокром асфальте поначалу отбросил гонщика назад, но уже после пяти кругов стало ясно, что это правильный шаг, который стал залогом итогового успеха – когда соперники, сделавшие ставку на дождевую резину, поехали на пит-стопы, Джек вернулся вперед. 

Виктор Мартен из ART и Клемент Новалак из Trident дополнили пьедестал почета, причем последний прорвался в тройку с 20-го места на решетке. 

Лидер сезона Фредерик Вести по ходу первого круга поднялся на дождевых шинах с девятого места на третье, но в итоге не смог заработать очков. Однако его главные преследователи – Тео Пуршер, Аюму Иваса и Олли Бирман – тоже финишировали за пределами восьмерки сильнейших 

Джек Дуэн в дебюте улетел в гравий, не справившись со сложными условиями, но сумел не только вернуться на трассу, но и финишировать восьмым. А вот Джехан Дарувала после похожей ошибку не смог продолжить гонку. Для эвакуации его машины потребовался выезд автомобиля безопасности. 

Позже закрутился в борьбе с Кушем Майни Энцо Фиттипальди – на этот раз судьи ограничились режимом VSC. 

Результаты субботней гонки Формулы 2 в Шпильберге (27 кругов)

Позиция Гонщик Команда Время Отрыв
1 United States Джек Кроуфорд Hitech Pulse-Eight    
2 France Виктор Мартен France ART Grand Prix 2.2  
3 France Клемент Новалак Italy Trident 3.9  
4 France Исак Хаджар Hitech Pulse-Eight 4.3  
5 United States Хуан Мануэль Корреа Netherlands Van Amersfoort Racing 9.5  
6 Czech Republic Роман Станек Italy Trident 10.1  
7 Norway Деннис Хаугер Netherlands MP Motorsport 10.6  
8 Australia Джек Дуэн Invicta Virtuosi Racing 11.4  
9 United Kingdom Оливер Бирман Italy Prema Powerteam 12.4  
10 Denmark Фредерик Вести Italy Prema Powerteam 12.9  
11 Israel Рой Ниссани PHM Racing by Charouz 13.5  
12 India Куш Майни Spain Campos Racing 16.4  
13 Japan Аюму Иваса France DAMS 17.7  
14 United States Брэд Бенавидес PHM Racing by Charouz 19.0  
15 Monaco Артур Леклер France DAMS 20.6  
16 France Тео Пуршер France ART Grand Prix 22.0  
17 Belgium Амори Кордил Invicta Virtuosi Racing 22.2  
18 Switzerland Ральф Бошунг Spain Campos Racing 26.8  
19 Barbados Зейн Мэлони Rodin Carlin 1'01.4  
20 Brazil Энцо Фиттипальди Rodin Carlin 10 laps  
21 Netherlands Рихард Версхор Netherlands Van Amersfoort Racing 23 laps  
22 India Джехан Дарувала Netherlands MP Motorsport    
Полные результаты
Поделились
Комментарии

Организаторы Ф2 и Ф3 случайно выдали секрет Формулы 1
Меган Уайт Больше от
Меган Уайт
Команда Prema продолжила победную серию в Ф2. На этот раз выиграл Бирман

Команда Prema продолжила победную серию в Ф2. На этот раз выиграл Бирман

Формула 2
Барселона

Команда Prema продолжила победную серию в Ф2. На этот раз выиграл Бирман Команда Prema продолжила победную серию в Ф2. На этот раз выиграл Бирман

Соперники и дождь не смогли помешать Вести выиграть гонку Ф2 в Испании

Соперники и дождь не смогли помешать Вести выиграть гонку Ф2 в Испании

Формула 2
Барселона

Соперники и дождь не смогли помешать Вести выиграть гонку Ф2 в Испании Соперники и дождь не смогли помешать Вести выиграть гонку Ф2 в Испании

Вести выиграл воскресную гонку Ф2 в Монако после красных флагов

Вести выиграл воскресную гонку Ф2 в Монако после красных флагов

Формула 2
Монте-Карло

Вести выиграл воскресную гонку Ф2 в Монако после красных флагов Вести выиграл воскресную гонку Ф2 в Монако после красных флагов

Самое важное:

«Были бы на три позиции выше». Расселл пожалел, что поздно поставил слики

«Были бы на три позиции выше». Расселл пожалел, что поздно поставил слики

F1 Формула 1
Гран При Австрии

«Были бы на три позиции выше». Расселл пожалел, что поздно поставил слики «Были бы на три позиции выше». Расселл пожалел, что поздно поставил слики

«Меня понесло, мотор чуть не заглох…». Норрис объяснил неудачу в спринте

«Меня понесло, мотор чуть не заглох…». Норрис объяснил неудачу в спринте

F1 Формула 1
Гран При Австрии

«Меня понесло, мотор чуть не заглох…». Норрис объяснил неудачу в спринте «Меня понесло, мотор чуть не заглох…». Норрис объяснил неудачу в спринте

Хюлькенберг: Мы на круг опоздали с пит-стопом, а то обогнали бы Aston

Хюлькенберг: Мы на круг опоздали с пит-стопом, а то обогнали бы Aston

F1 Формула 1
Гран При Австрии

Хюлькенберг: Мы на круг опоздали с пит-стопом, а то обогнали бы Aston Хюлькенберг: Мы на круг опоздали с пит-стопом, а то обогнали бы Aston

«А я его не видел». Перес объяснил, почему чуть не вынес Макса с трассы

«А я его не видел». Перес объяснил, почему чуть не вынес Макса с трассы

F1 Формула 1
Гран При Австрии

«А я его не видел». Перес объяснил, почему чуть не вынес Макса с трассы «А я его не видел». Перес объяснил, почему чуть не вынес Макса с трассы

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.