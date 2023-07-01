Протеже Red Bull Кроуфорд впервые победил в Формуле 2

18-летний Джек Кроуфорд уже трижды по ходу нынешнего сезона поднимался на подиум Ф1, но покорить его вершину смог только на этапе в Шпильберге.

Выбор сликов для старта на мокром асфальте поначалу отбросил гонщика назад, но уже после пяти кругов стало ясно, что это правильный шаг, который стал залогом итогового успеха – когда соперники, сделавшие ставку на дождевую резину, поехали на пит-стопы, Джек вернулся вперед.

Виктор Мартен из ART и Клемент Новалак из Trident дополнили пьедестал почета, причем последний прорвался в тройку с 20-го места на решетке.

Лидер сезона Фредерик Вести по ходу первого круга поднялся на дождевых шинах с девятого места на третье, но в итоге не смог заработать очков. Однако его главные преследователи – Тео Пуршер, Аюму Иваса и Олли Бирман – тоже финишировали за пределами восьмерки сильнейших

Джек Дуэн в дебюте улетел в гравий, не справившись со сложными условиями, но сумел не только вернуться на трассу, но и финишировать восьмым. А вот Джехан Дарувала после похожей ошибку не смог продолжить гонку. Для эвакуации его машины потребовался выезд автомобиля безопасности.

Позже закрутился в борьбе с Кушем Майни Энцо Фиттипальди – на этот раз судьи ограничились режимом VSC.

Результаты субботней гонки Формулы 2 в Шпильберге (27 кругов)