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Так как имя чемпиона в Формуле 2 уже известно (титул досрочно завоевал Фелипе Другович), главная интрига заключительного этапа состоит в том, заработает ли Логан Сарджент Суперлицензию – сейчас только она отделяет американца от контракта с Williams.

Пока для американца все складывается неплохо – хоть ему и пришлось спешно менять машину после участия в первой тренировке Ф1, Логан сумел опередить двух принципиальных соперников: Лиам Лоусон остался девятым, Энцо Фиттипальди – и вовсе 13-м.

Лишь Джек Дуэн проехал быстрее Саджента, но всего на 0,004 секунды, что равносильно одной позиции.

Лучшим же во второй раз в сезоне после Венгрии стал участник молодежной программы Red Bull Аюму Иваса. Японец показал время 1:36.290, причем сделал это в самый последний момент – его предыдущую попытку не засчитали судьи.

Вторым стал еще один пилот DAMS Рой Ниссани, показавший лучший результат в карьере. Второй ряд в воскресенье поделят Тео Пуршер и чемпион Другович.

Квалификацию пришлось досрочно остановить красными флагами из-за ошибки дебютанта серии, вице-чемпиона Ф3 Зака Мэлони в девятом повороте.

Реверсивный субботний поул достался Рихарду Версхору.

Результаты квалификации Ф2 в Абу-Даби