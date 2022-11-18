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Формула 2 / Абу-Даби Отчет о квалификации

Протеже Red Bull Иваса выиграл финальную квалификацию сезона в Ф2

Логан Сарджент, для которого этот уик-энд станет определяющим, показал шестой результат

Меган Уайт
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Протеже Red Bull Иваса выиграл финальную квалификацию сезона в Ф2
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Так как имя чемпиона в Формуле 2 уже известно (титул досрочно завоевал Фелипе Другович), главная интрига заключительного этапа состоит в том, заработает ли Логан Сарджент Суперлицензию – сейчас только она отделяет американца от контракта с Williams

Пока для американца все складывается неплохо – хоть ему и пришлось спешно менять машину после участия в первой тренировке Ф1, Логан сумел опередить двух принципиальных соперников: Лиам Лоусон остался девятым, Энцо Фиттипальди – и вовсе 13-м. 

Лишь Джек Дуэн проехал быстрее Саджента, но всего на 0,004 секунды, что равносильно одной позиции.

Лучшим же во второй раз в сезоне после Венгрии стал участник молодежной программы Red Bull Аюму Иваса. Японец показал время 1:36.290, причем сделал это в самый последний момент – его предыдущую попытку не засчитали судьи.  

Вторым стал еще один пилот DAMS Рой Ниссани, показавший лучший результат в карьере. Второй ряд в воскресенье поделят Тео Пуршер и чемпион Другович.

Квалификацию пришлось досрочно остановить красными флагами из-за ошибки дебютанта серии, вице-чемпиона Ф3 Зака Мэлони в девятом повороте. 

Реверсивный субботний поул достался Рихарду Версхору. 

Результаты квалификации Ф2 в Абу-Даби

Позиция Гонщик Команда Время Отрыв
1 Japan Аюму Иваса France DAMS 1'36.290  
2 Israel Рой Ниссани France DAMS 1'36.326 0.036
3 France Тео Пуршер France ART Grand Prix 1'36.372 0.082
4 Brazil Фелипе Другович Netherlands MP Motorsport 1'36.482 0.192
5 Australia Джек Дуэн United Kingdom UNI-Virtuosi 1'36.510 0.220
6 United States Логан Сарджент United Kingdom Carlin 1'36.514 0.224
7 Norway Деннис Хаугер Italy Prema Powerteam 1'36.550 0.260
8 Belgium Амори Кордил Netherlands Van Amersfoort Racing 1'36.578 0.288
9 New Zealand Лайам Лоусон United Kingdom Carlin 1'36.588 0.298
10 Netherlands Рихард Версхор Italy Trident 1'36.588 0.298
11 New Zealand Маркус Армстронг United Kingdom Hitech Racing 1'36.619 0.329
12 India Джехан Дарувала Italy Prema Powerteam 1'36.630 0.340
13 Brazil Энцо Фиттипальди Czech Republic Charouz Racing System 1'36.680 0.390
14 Switzerland Ральф Бошунг Spain Campos Racing 1'36.685 0.395
15 Estonia Юри Випс United Kingdom Hitech Racing 1'36.794 0.504
16 Denmark Фредерик Вести France ART Grand Prix 1'37.023 0.733
17 France Клемент Новалак Netherlands MP Motorsport 1'37.045 0.755
18 United States Хуан Мануэль Корреа Netherlands Van Amersfoort Racing 1'37.084 0.794
19 Barbados Зейн Малони Italy Trident 1'37.100 0.810
20 United Kingdom Оливер Калдуэлл Spain Campos Racing 1'37.208 0.918
21 Colombia Татьяна Кальдерон Czech Republic Charouz Racing System 1'37.828 1.538
22 Japan Марино Сато United Kingdom UNI-Virtuosi 1'59.749 23.459
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