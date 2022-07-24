Протеже Red Bull Иваса впервые победил в Формуле 2

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На первых метрах aранцузской гонки в лидеры вырвался Джек Дуэн, который на решетке был только четвертым. Однако еще до конца первого круга австралийца оставил позади Аюму Иваса.

20-летний дебютант нынешнего сезона и прежде показывал, что весьма быстр. В Барселоне и Сильверстоуне он финишировал вторым, но этому способствовала субботняя реверсивная стартовая решетка.

Но в этот раз Аюму был объективно лучшим: он не допускал ошибок, постепенно наращивал преимущество и в итоге уехал от преследователей на восемь с лишним секунд. Иваса стал уже десятым победителем в 18 гонках Ф2.

Куда более острым вышел в Ле-Кастелле спор за второе место. Тео Пуршер к радости трибун на 15-м круге опередил Дуэна, тот пробовал удержаться за французом – но на 20-м круге закрутился на трассе.

Это принесло команде ART двойной подиум: следом за Пуршером финишировал его напарник Фредерик Вести, который до самого конца дистанции сдерживал прессинг лидера сезона Фелипе Друговича.

Стартовавший с поула Логан Сарджент сразу проиграл несколько позиций, а затем и вовсе сошел из-за отказа мотора по ходу планового пит-стопа.

Победитель субботней гонке Лиам Лоусон финишировал шестым.

Первый круг принес столкновение Маркуса Армстронга с Деннисом Хаугером, а перед самым финишем отказала машина у занимавшего восьмое место Рихарда Версхора, в остальном гонка прошла без серьезных происшествий.

После французского этапа у Друговича стало 173 очка в общем зачете, следом идут Пуршер (134), Сарджент (118) и Дарувала (94). Участники Формулы 2 продолжат сезон уже в следующую пятницу в Будапеште.

Результаты воскресной гонки Формулы 2 в Ле-Кастелле