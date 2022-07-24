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Формула 2 / Ле-Кастелле Отчет о гонке

Протеже Red Bull Иваса впервые победил в Формуле 2

Японец уехал от соперников в Ле-Кастелле, а Тео Пуршер вернулся на второе место в общем зачете и сократил отставание от Фелипе Друговича

Меган Уайт
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Протеже Red Bull Иваса впервые победил в Формуле 2
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На первых метрах aранцузской гонки в лидеры вырвался Джек Дуэн, который на решетке был только четвертым. Однако еще до конца первого круга австралийца оставил позади Аюму Иваса. 

20-летний дебютант нынешнего сезона и прежде показывал, что весьма быстр. В Барселоне и Сильверстоуне он финишировал вторым, но этому способствовала субботняя реверсивная стартовая решетка. 

Но в этот раз Аюму был объективно лучшим: он не допускал ошибок, постепенно наращивал преимущество и в итоге уехал от преследователей на восемь с лишним секунд. Иваса стал уже десятым победителем в 18 гонках Ф2.

Куда более острым вышел в Ле-Кастелле спор за второе место. Тео Пуршер к радости трибун на 15-м круге опередил Дуэна, тот пробовал удержаться за французом – но на 20-м круге закрутился на трассе. 

Это принесло команде ART двойной подиум: следом за Пуршером финишировал его напарник Фредерик Вести, который до самого конца дистанции сдерживал прессинг лидера сезона Фелипе Друговича. 

Стартовавший с поула Логан Сарджент сразу проиграл несколько позиций, а затем и вовсе сошел из-за отказа мотора по ходу планового пит-стопа. 

Победитель субботней гонке Лиам Лоусон финишировал шестым.

Первый круг принес столкновение Маркуса Армстронга с Деннисом Хаугером, а перед самым финишем отказала машина у занимавшего восьмое место Рихарда Версхора, в остальном гонка прошла без серьезных происшествий.

После французского этапа у Друговича стало 173 очка в общем зачете, следом идут Пуршер (134), Сарджент (118) и Дарувала (94). Участники Формулы 2 продолжат сезон уже в следующую пятницу в Будапеште.

Результаты воскресной гонки Формулы 2 в Ле-Кастелле

Позиция Гонщик Команда Время Отрыв
1 Japan Аюму Иваса France DAMS 57'54.568  
2 France Тео Пуршер France ART Grand Prix 58'03.217 8.649
3 Denmark Фредерик Вести France ART Grand Prix 58'04.455 9.887
4 Brazil Фелипе Другович Netherlands MP Motorsport 58'04.821 10.253
5 Australia Джек Дуэн United Kingdom UNI-Virtuosi 58'10.618 16.050
6 New Zealand Лайам Лоусон United Kingdom Carlin 58'14.248 19.680
7 India Джехан Дарувала Italy Prema Powerteam 58'22.126 27.558
8 France Клемент Новалак Netherlands MP Motorsport 58'27.420 32.852
9 Israel Рой Ниссани France DAMS 58'31.082 36.514
10 Brazil Энцо Фиттипальди Czech Republic Charouz Racing System 58'32.254 37.686
11 Australia Калан Уильямс Italy Trident 58'34.782 40.214
12 Estonia Юри Випс United Kingdom Hitech Racing 58'40.152 45.584
13 United Kingdom Оливер Калдуэлл Spain Campos Racing 58'41.044 46.476
14 Germany Давид Бекманн Netherlands Van Amersfoort Racing 58'43.069 48.501
15 Belgium Амори Кордил Netherlands Van Amersfoort Racing 58'43.660 49.092
16 Norway Деннис Хаугер Italy Prema Powerteam 59'19.704 1'25.136
17 Netherlands Рихард Версхор Italy Trident 54'47.917 2 Laps
  Turkey Джем Болукбаси Czech Republic Charouz Racing System 6 laps  
  United States Логан Сарджент United Kingdom Carlin 19 laps  
  Spain Роберто Мери Spain Campos Racing 21 laps  
  New Zealand Маркус Армстронг United Kingdom Hitech Racing 30 laps  
  Japan Марино Сато United Kingdom UNI-Virtuosi 30 laps  
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Лоусон обогнал Дарувалу и выиграл субботнюю гонку Ф2 во Франции
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Протеже Red Bull Иваса впервые победил в Формуле 2
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Протеже Red Bull Иваса впервые победил в Формуле 2

Японец уехал от соперников в Ле-Кастелле, а Тео Пуршер вернулся на второе место в общем зачете и сократил отставание от Фелипе Друговича

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