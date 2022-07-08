Протеже Mercedes Вести завоевал первый поул в Ф2
Гонщик команды ART выиграл квалификацию, опередив на 0,035 секунды Юри Випса
После того, как несколько его быстрых попыток не были засчитаны за нарушение границ трассы, Фредерик Вести рисковал остаться вовсе без зачетного времени. Но в концовке квалификации датчанин собрался и показал время 1:14.123, которое сделало его пятым в нынешнем сезоне обладателем поула в Формуле 2.
Юри Випс, который после всех злоключений остался юниором Red Bull, уступил лучшему результату 0,035 секунды – но еще более плотной получилась следующая группа: третье место Логана Сарджента и шестой результат Джека Дуэна разделили всего 0,030!
Между двумя победителями прошлого этапа в Сильверстоуне втиснулись еще и прогрессирующий Аюму Иваса с лидером сезона Фелипе Друговичем.
Вернувшийся в серию после отбытия штрафа Амори Кордель показал лучший в карьере седьмой результат – прежде он ни разу не поднимался в квалификации выше 15-й строчки.
Тео Пуршер – главный соперник Друговича в чемпионате – будет стартовать в главной гонке девятым, зато в субботу разделит первый ряд с Маркусом Армстронгом.
Ветеран Ф2 и Ф1 Роберто Мери прямо перед началом этапа заменил в Campos Ральфа Бошунга, у которого возникли проблемы с шеей. Испанец уступил времени поула всего секунду, но этого хватило лишь для предпоследнего результата.
Результаты квалификации Формулы 2 в Австрии
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