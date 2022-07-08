Протеже Mercedes Вести завоевал первый поул в Ф2

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После того, как несколько его быстрых попыток не были засчитаны за нарушение границ трассы, Фредерик Вести рисковал остаться вовсе без зачетного времени. Но в концовке квалификации датчанин собрался и показал время 1:14.123, которое сделало его пятым в нынешнем сезоне обладателем поула в Формуле 2.

Юри Випс, который после всех злоключений остался юниором Red Bull, уступил лучшему результату 0,035 секунды – но еще более плотной получилась следующая группа: третье место Логана Сарджента и шестой результат Джека Дуэна разделили всего 0,030!

Между двумя победителями прошлого этапа в Сильверстоуне втиснулись еще и прогрессирующий Аюму Иваса с лидером сезона Фелипе Друговичем.

Вернувшийся в серию после отбытия штрафа Амори Кордель показал лучший в карьере седьмой результат – прежде он ни разу не поднимался в квалификации выше 15-й строчки.

Тео Пуршер – главный соперник Друговича в чемпионате – будет стартовать в главной гонке девятым, зато в субботу разделит первый ряд с Маркусом Армстронгом.

Ветеран Ф2 и Ф1 Роберто Мери прямо перед началом этапа заменил в Campos Ральфа Бошунга, у которого возникли проблемы с шеей. Испанец уступил времени поула всего секунду, но этого хватило лишь для предпоследнего результата.

Результаты квалификации Формулы 2 в Австрии