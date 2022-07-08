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Формула 2 / Шпильберг Отчет о квалификации

Протеже Mercedes Вести завоевал первый поул в Ф2

Гонщик команды ART выиграл квалификацию, опередив на 0,035 секунды Юри Випса

Меган Уайт
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Протеже Mercedes Вести завоевал первый поул в Ф2
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После того, как несколько его быстрых попыток не были засчитаны за нарушение границ трассы, Фредерик Вести рисковал остаться вовсе без зачетного времени. Но в концовке квалификации датчанин собрался и показал время 1:14.123, которое сделало его пятым в нынешнем сезоне обладателем поула в Формуле 2. 

Юри Випс, который после всех злоключений остался юниором Red Bull, уступил лучшему результату 0,035 секунды – но еще более плотной получилась следующая группа: третье место Логана Сарджента и шестой результат Джека Дуэна разделили всего 0,030!

Между двумя победителями прошлого этапа в Сильверстоуне втиснулись еще и прогрессирующий Аюму Иваса с лидером сезона Фелипе Друговичем.

Вернувшийся в серию после отбытия штрафа Амори Кордель показал лучший в карьере седьмой результат – прежде он ни разу не поднимался в квалификации выше 15-й строчки. 

Тео Пуршер – главный соперник Друговича в чемпионате – будет стартовать в главной гонке девятым, зато в субботу разделит первый ряд с Маркусом Армстронгом.

Ветеран Ф2 и Ф1 Роберто Мери прямо перед началом этапа заменил в Campos Ральфа Бошунга, у которого возникли проблемы с шеей. Испанец уступил времени поула всего секунду, но этого хватило лишь для предпоследнего результата.

Результаты квалификации Формулы 2 в Австрии

Позиция Гонщик Команда Время Отрыв
1 Denmark Фредерик Вести France ART Grand Prix 1'14.123  
2 Estonia Юри Випс United Kingdom Hitech Racing 1'14.158 0.035
3 United States Логан Сарджент United Kingdom Carlin 1'14.288 0.165
4 Japan Аюму Иваса France DAMS 1'14.307 0.184
5 Brazil Фелипе Другович Netherlands MP Motorsport 1'14.315 0.192
6 Australia Джек Дуэн United Kingdom UNI-Virtuosi 1'14.318 0.195
7 Belgium Амори Кордил Netherlands Van Amersfoort Racing 1'14.457 0.334
8 Netherlands Рихард Версхор Italy Trident 1'14.568 0.445
9 France Тео Пуршер France ART Grand Prix 1'14.616 0.493
10 New Zealand Маркус Армстронг United Kingdom Hitech Racing 1'14.670 0.547
11 India Джехан Дарувала Italy Prema Powerteam 1'14.702 0.579
12 Brazil Энцо Фиттипальди Czech Republic Charouz Racing System 1'14.740 0.617
13 Turkey Джем Болукбаси Czech Republic Charouz Racing System 1'14.765 0.642
14 New Zealand Лайам Лоусон United Kingdom Carlin 1'14.792 0.669
15 Norway Деннис Хаугер Italy Prema Powerteam 1'14.794 0.671
16 Australia Калан Уильямс Italy Trident 1'14.836 0.713
17 Israel Рой Ниссани France DAMS 1'14.895 0.772
18 Japan Марино Сато United Kingdom UNI-Virtuosi 1'14.936 0.813
19 United Kingdom Джейк Хьюз Netherlands Van Amersfoort Racing 1'15.005 0.882
20 France Клемент Новалак Netherlands MP Motorsport 1'15.123 1.000
21 Spain Роберто Мери Spain Campos Racing 1'15.200 1.077
22 United Kingdom Оливер Калдуэлл Spain Campos Racing 1'15.656 1.533
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