Протеже Mercedes Вести стал четвертым по счету победителем в Формуле 2

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Для Фредерика Вести воскресная гонка Ф2 на городской саудовской трассе с самого начала развивалась по удачному сценарию: сразу после старта он отыграл две позиции, а чуть позже во время параллельного пит-стопа на шестом круге оставил позади и Джека Дуэна.

Но это вывело 21-летнего гонщика лишь на третье место: впереди оставались обладатель поула Виктор Мартен и Оли Бирман. Удивительно, но оба допустили ошибки и закрутились на трассе, открыв Вести путь к победе – первой в нынешнем сезоне и третьей в карьере.

Фредерик пересек линию финиша на четыре секунды раньше Дуэна, а замкнул тройку призеров второй день подряд Джехан Дарувала из MP Motorsport.

Гонку пришлось прервать режимом VSC на втором круге после столкновения Амори Корделя и Брэда Бенавидеса в глубине пелотона, но главные события произошли несколько позже: на 17-м круге Бирман закрутился в 22-м повороте, и почти сразу Мартен допустил ошибку в пятом.

Британский гонщик хотя бы смог поехать дальше и финишировать на десятом месте, а вот французскому чемпиону Ф3 пришлось сойти.

Триумфатор субботы Аюму Иваса заработал важные очки за четвертое место, опередив Денниса Хаугера и Рихарда Версхора.

Приехавший в Джидду лидером сезона Тео Пуршер вновь не смог добиться результата: за аварию в первой гонке его переставили на пять стартовых позиций, после чего пилот ART финишировал лишь 13-м.

Ветеран Ф2 Ральф Бошунг тоже не попал в десятку, однако сохранил лидерство в таблице с 33 очками. Вплотную за ним расположились Пуршер (32), стабильный Иваса (31) и Вести (28).

Четыре первые гонки молодежной серии принесли победы четырем разным гонщикам из четырех команд. Сезон продолжится через две недели в Мельбурне.

Fезультаты воскресной гонки Формулы 2 в Саудовской Аравии (28 кругов)