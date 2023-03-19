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Протеже Mercedes Вести стал четвертым по счету победителем в Формуле 2

Датский пилот Prema воспользовался ошибками соперник и пробился на вершину подиума в Джидде с шестой позиции на решетке

Меган Уайт
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Протеже Mercedes Вести стал четвертым по счету победителем в Формуле 2
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Для Фредерика Вести воскресная гонка Ф2 на городской саудовской трассе с самого начала развивалась по удачному сценарию: сразу после старта он отыграл две позиции, а чуть позже во время параллельного пит-стопа на шестом круге оставил позади и Джека Дуэна. 

Но это вывело 21-летнего гонщика лишь на третье место: впереди оставались обладатель поула Виктор Мартен и Оли Бирман. Удивительно, но оба допустили ошибки и закрутились на трассе, открыв Вести путь к победе – первой в нынешнем сезоне и третьей в карьере. 

Фредерик пересек линию финиша на четыре секунды раньше Дуэна, а замкнул тройку призеров второй день подряд Джехан Дарувала из MP Motorsport.

Гонку пришлось прервать режимом VSC на втором круге после столкновения Амори Корделя и Брэда Бенавидеса в глубине пелотона, но главные события произошли несколько позже: на 17-м круге Бирман закрутился в 22-м повороте, и почти сразу Мартен допустил ошибку в пятом. 

Британский гонщик хотя бы смог поехать дальше и финишировать на десятом месте, а вот французскому чемпиону Ф3 пришлось сойти. 

Триумфатор субботы Аюму Иваса заработал важные очки за четвертое место, опередив Денниса Хаугера и Рихарда Версхора. 

Приехавший в Джидду лидером сезона Тео Пуршер вновь не смог добиться результата: за аварию в первой гонке его переставили на пять стартовых позиций, после чего пилот ART финишировал лишь 13-м.

Ветеран Ф2 Ральф Бошунг тоже не попал в десятку, однако сохранил лидерство в таблице с 33 очками. Вплотную за ним расположились Пуршер (32), стабильный Иваса (31) и Вести (28).

Четыре первые гонки молодежной серии принесли победы четырем разным гонщикам из четырех команд. Сезон продолжится через две недели в Мельбурне. 

Fезультаты воскресной гонки Формулы 2 в Саудовской Аравии (28 кругов)

Позиция Гонщик Команда Время Отрыв
1 Denmark Фредерик Вести Italy Prema Powerteam 50'45.587  
2 Australia Джек Дуэн Invicta Virtuosi Racing 50'49.546 3.959
3 India Джехан Дарувала Netherlands MP Motorsport 50'53.133 7.546
4 Japan Аюму Иваса France DAMS 50'56.966 11.379
5 Norway Деннис Хаугер Netherlands MP Motorsport 50'57.299 11.712
6 Netherlands Рихард Версхор Netherlands Van Amersfoort Racing 50'59.601 14.014
7 Brazil Энцо Фиттипальди Rodin Carlin 50'59.807 14.220
8 Monaco Артур Леклер France DAMS 51'02.599 17.012
9 France Исак Хаджар Hitech Pulse-Eight 51'07.233 21.646
10 United Kingdom Оливер Бирман Italy Prema Powerteam 51'09.497 23.910
11 Israel Рой Ниссани PHM Racing by Charouz 51'14.441 28.854
12 India Куш Майни Spain Campos Racing 51'15.318 29.731
13 France Тео Пуршер France ART Grand Prix 51'16.825 31.238
14 Czech Republic Роман Станек Italy Trident 51'17.606 32.019
15 United States Джек Кроуфорд Hitech Pulse-Eight 51'18.560 32.973
16 France Клемент Новалак Italy Trident 51'21.718 36.131
17 Barbados Зейн Мэлони Rodin Carlin 51'22.663 37.076
18 United States Хуан Мануэль Корреа Netherlands Van Amersfoort Racing 51'25.926 40.339
19 Switzerland Ральф Бошунг Spain Campos Racing 51'32.684 47.097
20 Belgium Амори Кордил Invicta Virtuosi Racing 52'17.086 1'31.499
  France Виктор Мартен France ART Grand Prix 12 laps  
  United States Брэд Бенавидес PHM Racing by Charouz 27 laps  
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Иваса выиграл субботнюю гонку Ф2 в Джидде, лидер сезона Пуршер разбил машину
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