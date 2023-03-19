Протеже Mercedes Вести стал четвертым по счету победителем в Формуле 2
Датский пилот Prema воспользовался ошибками соперник и пробился на вершину подиума в Джидде с шестой позиции на решетке
Для Фредерика Вести воскресная гонка Ф2 на городской саудовской трассе с самого начала развивалась по удачному сценарию: сразу после старта он отыграл две позиции, а чуть позже во время параллельного пит-стопа на шестом круге оставил позади и Джека Дуэна.
Но это вывело 21-летнего гонщика лишь на третье место: впереди оставались обладатель поула Виктор Мартен и Оли Бирман. Удивительно, но оба допустили ошибки и закрутились на трассе, открыв Вести путь к победе – первой в нынешнем сезоне и третьей в карьере.
Фредерик пересек линию финиша на четыре секунды раньше Дуэна, а замкнул тройку призеров второй день подряд Джехан Дарувала из MP Motorsport.
Гонку пришлось прервать режимом VSC на втором круге после столкновения Амори Корделя и Брэда Бенавидеса в глубине пелотона, но главные события произошли несколько позже: на 17-м круге Бирман закрутился в 22-м повороте, и почти сразу Мартен допустил ошибку в пятом.
Британский гонщик хотя бы смог поехать дальше и финишировать на десятом месте, а вот французскому чемпиону Ф3 пришлось сойти.
Триумфатор субботы Аюму Иваса заработал важные очки за четвертое место, опередив Денниса Хаугера и Рихарда Версхора.
Приехавший в Джидду лидером сезона Тео Пуршер вновь не смог добиться результата: за аварию в первой гонке его переставили на пять стартовых позиций, после чего пилот ART финишировал лишь 13-м.
Ветеран Ф2 Ральф Бошунг тоже не попал в десятку, однако сохранил лидерство в таблице с 33 очками. Вплотную за ним расположились Пуршер (32), стабильный Иваса (31) и Вести (28).
Четыре первые гонки молодежной серии принесли победы четырем разным гонщикам из четырех команд. Сезон продолжится через две недели в Мельбурне.
Fезультаты воскресной гонки Формулы 2 в Саудовской Аравии (28 кругов)
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Время
|Отрыв
|1
|Фредерик Вести
|Prema Powerteam
|50'45.587
|2
|Джек Дуэн
|Invicta Virtuosi Racing
|50'49.546
|3.959
|3
|Джехан Дарувала
|MP Motorsport
|50'53.133
|7.546
|4
|Аюму Иваса
|DAMS
|50'56.966
|11.379
|5
|Деннис Хаугер
|MP Motorsport
|50'57.299
|11.712
|6
|Рихард Версхор
|Van Amersfoort Racing
|50'59.601
|14.014
|7
|Энцо Фиттипальди
|Rodin Carlin
|50'59.807
|14.220
|8
|Артур Леклер
|DAMS
|51'02.599
|17.012
|9
|Исак Хаджар
|Hitech Pulse-Eight
|51'07.233
|21.646
|10
|Оливер Бирман
|Prema Powerteam
|51'09.497
|23.910
|11
|Рой Ниссани
|PHM Racing by Charouz
|51'14.441
|28.854
|12
|Куш Майни
|Campos Racing
|51'15.318
|29.731
|13
|Тео Пуршер
|ART Grand Prix
|51'16.825
|31.238
|14
|Роман Станек
|Trident
|51'17.606
|32.019
|15
|Джек Кроуфорд
|Hitech Pulse-Eight
|51'18.560
|32.973
|16
|Клемент Новалак
|Trident
|51'21.718
|36.131
|17
|Зейн Мэлони
|Rodin Carlin
|51'22.663
|37.076
|18
|Хуан Мануэль Корреа
|Van Amersfoort Racing
|51'25.926
|40.339
|19
|Ральф Бошунг
|Campos Racing
|51'32.684
|47.097
|20
|Амори Кордил
|Invicta Virtuosi Racing
|52'17.086
|1'31.499
|Виктор Мартен
|ART Grand Prix
|12 laps
|Брэд Бенавидес
|PHM Racing by Charouz
|27 laps
|Полные результаты
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