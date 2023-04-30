Протеже Ferrari Бирман добился двойной победы на этапе Ф2 в Баку

Если первая победа Оливера Бирмана стала следствием множества аварий и удачного для гонщика стечения обстоятельств, то во второй он стал сильнейшим безо всяких скидок и оговорок.

Если до визита в Баку гонщик Prema занимал в общем зачете лишь 16-е место, то двойной успех позволил ему не только взлететь на четвертое, но и войти в очень узкий список тех, кто выигрывал обе гонки уик-энда в GP2/Ф2 – прежде это удавалось лишь Нико Росбергу, Льюису Хэмилтону, Нико Хюлькенбергу и Давиде Вальсекки.

В воскресенье гонщик Академии Ferrari стартовал с поула, и хотя на третьем круге пропустил было Тео Пуршера, уже на следующем вернул лидерство и больше не упускал инициативу.

Энцо Фиттипальди из Carlin обогнал Пуршера за пять кругов до финиша и стал вторым, повторив лучший результат в карьере, сам француз остался третьим. Его напарник по ART Виктор Мартен замкнул квартет лидеров, далеко уехавший от всех остальных.

Обновление: Мартен был дисквалифицировал после технической инспекции за слишком малый клиренс его машины.

Гонка, в отличие от субботней, прошла без заметных происшествий. Лишь раз – на десятом круге – потребовался режим VSC, когда уехал в барьер аутсайдер Брэд Бенавидес.

Лидер общего зачета Аюму Иваса после скверной квалификации попытался спасти хоть какие-то очки за счет предельно позднего пит-стопа. Японец даже вышел в лидеры, но после смены шин откатился во второй десяток.

На заработав в Баку очков, гонщик DAMS откатился на третье место в таблице – у него 58 баллов против 65 у Пуршера и 62 у Фредерика Вести, который финишировал пятым, а в протоколе оказался четвертым. Следом идет герой уик-энда Бирман – 41.

Сезон молодежной серии продолжится через три недели в итальянской Имоле.

Результаты воскресной гонки Ф2 в Баку (29 кругов)