Протеже Ferrari Бирман добился двойной победы на этапе Ф2 в Баку
Вслед за субботней 17-летний британец выиграл и воскресную гонку молодежной серии, Тео Пуршер вышел в лидеры общего зачета
Если первая победа Оливера Бирмана стала следствием множества аварий и удачного для гонщика стечения обстоятельств, то во второй он стал сильнейшим безо всяких скидок и оговорок.
Если до визита в Баку гонщик Prema занимал в общем зачете лишь 16-е место, то двойной успех позволил ему не только взлететь на четвертое, но и войти в очень узкий список тех, кто выигрывал обе гонки уик-энда в GP2/Ф2 – прежде это удавалось лишь Нико Росбергу, Льюису Хэмилтону, Нико Хюлькенбергу и Давиде Вальсекки.
В воскресенье гонщик Академии Ferrari стартовал с поула, и хотя на третьем круге пропустил было Тео Пуршера, уже на следующем вернул лидерство и больше не упускал инициативу.
Энцо Фиттипальди из Carlin обогнал Пуршера за пять кругов до финиша и стал вторым, повторив лучший результат в карьере, сам француз остался третьим. Его напарник по ART Виктор Мартен замкнул квартет лидеров, далеко уехавший от всех остальных.
Обновление: Мартен был дисквалифицировал после технической инспекции за слишком малый клиренс его машины.
Гонка, в отличие от субботней, прошла без заметных происшествий. Лишь раз – на десятом круге – потребовался режим VSC, когда уехал в барьер аутсайдер Брэд Бенавидес.
Лидер общего зачета Аюму Иваса после скверной квалификации попытался спасти хоть какие-то очки за счет предельно позднего пит-стопа. Японец даже вышел в лидеры, но после смены шин откатился во второй десяток.
На заработав в Баку очков, гонщик DAMS откатился на третье место в таблице – у него 58 баллов против 65 у Пуршера и 62 у Фредерика Вести, который финишировал пятым, а в протоколе оказался четвертым. Следом идет герой уик-энда Бирман – 41.
Сезон молодежной серии продолжится через три недели в итальянской Имоле.
Результаты воскресной гонки Ф2 в Баку (29 кругов)
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Время
|Отрыв
|1
|Оливер Бирман
|Prema Powerteam
|57'23.163
|2
|Энцо Фиттипальди
|Rodin Carlin
|57'25.478
|2.315
|3
|Тео Пуршер
|ART Grand Prix
|57'25.770
|2.607
|4
|Виктор Мартен
|ART Grand Prix
|57'26.974
|3.811
|5
|Фредерик Вести
|Prema Powerteam
|57'38.386
|15.223
|6
|Куш Майни
|Campos Racing
|57'38.955
|15.792
|7
|Деннис Хаугер
|MP Motorsport
|57'40.464
|17.301
|8
|Исак Хаджар
|Hitech Pulse-Eight
|57'42.739
|19.576
|9
|Рихард Версхор
|Van Amersfoort Racing
|57'50.032
|26.869
|10
|Джек Кроуфорд
|Hitech Pulse-Eight
|57'50.704
|27.541
|11
|Артур Леклер
|DAMS
|57'52.858
|29.695
|12
|Зейн Мэлони
|Rodin Carlin
|57'53.553
|30.390
|13
|Аюму Иваса
|DAMS
|57'55.969
|32.806
|14
|Хуан Мануэль Корреа
|Van Amersfoort Racing
|58'02.255
|39.092
|15
|Джехан Дарувала
|MP Motorsport
|58'02.406
|39.243
|16
|Джек Дуэн
|Invicta Virtuosi Racing
|58'03.170
|40.007
|17
|Клемент Новалак
|Trident
|58'03.180
|40.017
|18
|Роман Станек
|Trident
|58'05.186
|42.023
|19
|Рой Ниссани
|PHM Racing by Charouz
|58'16.365
|53.202
|20
|Амори Кордил
|Invicta Virtuosi Racing
|58'21.021
|57.858
|21
|Ральф Бошунг
|Campos Racing
|58'24.430
|1'01.267
|Брэд Бенавидес
|PHM Racing by Charouz
|21 laps
|Полные результаты
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