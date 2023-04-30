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Формула 2 / Баку Отчет о гонке

Протеже Ferrari Бирман добился двойной победы на этапе Ф2 в Баку

Вслед за субботней 17-летний британец выиграл и воскресную гонку молодежной серии, Тео Пуршер вышел в лидеры общего зачета

Меган Уайт
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Протеже Ferrari Бирман добился двойной победы на этапе Ф2 в Баку

Если первая победа Оливера Бирмана стала следствием множества аварий и удачного для гонщика стечения обстоятельств, то во второй он стал сильнейшим безо всяких скидок и оговорок. 

Если до визита в Баку гонщик Prema занимал в общем зачете лишь 16-е место, то двойной успех позволил ему не только взлететь на четвертое, но и войти в очень узкий список тех, кто выигрывал обе гонки уик-энда в GP2/Ф2 – прежде это удавалось лишь Нико Росбергу, Льюису Хэмилтону, Нико Хюлькенбергу и Давиде Вальсекки. 

В воскресенье гонщик Академии Ferrari стартовал с поула, и хотя на третьем круге пропустил было Тео Пуршера, уже на следующем вернул лидерство и больше не упускал инициативу.  

Энцо Фиттипальди из Carlin обогнал Пуршера за пять кругов до финиша и стал вторым, повторив лучший результат в карьере, сам француз остался третьим. Его напарник по ART Виктор Мартен замкнул квартет лидеров, далеко уехавший от всех остальных. 

Обновление: Мартен был дисквалифицировал после технической инспекции за слишком малый клиренс его машины. 

Гонка, в отличие от субботней, прошла без заметных происшествий. Лишь раз – на десятом круге – потребовался режим VSC, когда уехал в барьер аутсайдер Брэд Бенавидес. 

Лидер общего зачета Аюму Иваса после скверной квалификации попытался спасти хоть какие-то очки за счет предельно позднего пит-стопа. Японец даже вышел в лидеры, но после смены шин откатился во второй десяток. 

На заработав в Баку очков, гонщик DAMS откатился на третье место в таблице – у него 58 баллов против 65 у Пуршера и 62 у Фредерика Вести, который финишировал пятым, а в протоколе оказался четвертым. Следом идет герой уик-энда Бирман – 41.

Сезон молодежной серии продолжится через три недели в итальянской Имоле.

Результаты воскресной гонки Ф2 в Баку (29 кругов)

Позиция Гонщик Команда Время Отрыв
1 United Kingdom Оливер Бирман Italy Prema Powerteam 57'23.163  
2 Brazil Энцо Фиттипальди Rodin Carlin 57'25.478 2.315
3 France Тео Пуршер France ART Grand Prix 57'25.770 2.607
4 France Виктор Мартен France ART Grand Prix 57'26.974 3.811
5 Denmark Фредерик Вести Italy Prema Powerteam 57'38.386 15.223
6 India Куш Майни Spain Campos Racing 57'38.955 15.792
7 Norway Деннис Хаугер Netherlands MP Motorsport 57'40.464 17.301
8 France Исак Хаджар Hitech Pulse-Eight 57'42.739 19.576
9 Netherlands Рихард Версхор Netherlands Van Amersfoort Racing 57'50.032 26.869
10 United States Джек Кроуфорд Hitech Pulse-Eight 57'50.704 27.541
11 Monaco Артур Леклер France DAMS 57'52.858 29.695
12 Barbados Зейн Мэлони Rodin Carlin 57'53.553 30.390
13 Japan Аюму Иваса France DAMS 57'55.969 32.806
14 United States Хуан Мануэль Корреа Netherlands Van Amersfoort Racing 58'02.255 39.092
15 India Джехан Дарувала Netherlands MP Motorsport 58'02.406 39.243
16 Australia Джек Дуэн Invicta Virtuosi Racing 58'03.170 40.007
17 France Клемент Новалак Italy Trident 58'03.180 40.017
18 Czech Republic Роман Станек Italy Trident 58'05.186 42.023
19 Israel Рой Ниссани PHM Racing by Charouz 58'16.365 53.202
20 Belgium Амори Кордил Invicta Virtuosi Racing 58'21.021 57.858
21 Switzerland Ральф Бошунг Spain Campos Racing 58'24.430 1'01.267
  United States Брэд Бенавидес PHM Racing by Charouz 21 laps  
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Грандиозный завал на рестарте принес команде Prema дубль в Ф2
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