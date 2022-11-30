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Сын легенды MotoGP Мика Дуэна дебютировал в Формуле 2 в нынешнем сезоне. Он одержал три победы, еще трижды поднимался на подиум и финишировал шестым в общем зачете. В среду стало известно, что Джек продолжит выступления за свою прежнюю команду Virtuosi Racing в сезоне-2023.

Гонщик Академии Alpine имел возможность попасть в Формулу 1 – он получил бы такую возможность, если бы команда из Энстоуна не смогла договориться с Red Bull о переходе Пьера Гасли. Джек уже попробовал свои силы в Гран При, проведя первую пятничную тренировку в Мехико и Абу-Даби.

Так как переход Гасли в итоге состоялся, Дуэна ждут выступления в Ф2.

Его напарником вместо Марино Сато стал Амори Кордель. Бельгиец также дебютировал в молодежной серии в этом году и выступал за Van Amersfoort Racing, но лишь под конец чемпионата смог несколько раз заработать очки.

На этой неделе национальные СМИ сообщили, что Кордель влип в неприятную историю – еще в декабре 2020 года дорожная полиция поймала его на превышении скорости (гонщик разогнался до 179 км/ч). Состоявшийся недавно суд оштрафовал Амори на 3 тысячи евро и на полгода лишил водительской лицензии.