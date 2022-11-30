Протеже Alpine Дуэн проведет еще год в Ф2 в паре с пилотом-нарушителем
Австралиец остался в команде Virtuosi Racing, его напарником стал Амори Кордель
Сын легенды MotoGP Мика Дуэна дебютировал в Формуле 2 в нынешнем сезоне. Он одержал три победы, еще трижды поднимался на подиум и финишировал шестым в общем зачете. В среду стало известно, что Джек продолжит выступления за свою прежнюю команду Virtuosi Racing в сезоне-2023.
Гонщик Академии Alpine имел возможность попасть в Формулу 1 – он получил бы такую возможность, если бы команда из Энстоуна не смогла договориться с Red Bull о переходе Пьера Гасли. Джек уже попробовал свои силы в Гран При, проведя первую пятничную тренировку в Мехико и Абу-Даби.
Так как переход Гасли в итоге состоялся, Дуэна ждут выступления в Ф2.
Его напарником вместо Марино Сато стал Амори Кордель. Бельгиец также дебютировал в молодежной серии в этом году и выступал за Van Amersfoort Racing, но лишь под конец чемпионата смог несколько раз заработать очки.
На этой неделе национальные СМИ сообщили, что Кордель влип в неприятную историю – еще в декабре 2020 года дорожная полиция поймала его на превышении скорости (гонщик разогнался до 179 км/ч). Состоявшийся недавно суд оштрафовал Амори на 3 тысячи евро и на полгода лишил водительской лицензии.
Самое важное:
Aston Martin построила новую базу за £200 млн. Вот что мы увидели внутри
Уже в тот момент, когда Лоуренс Стролл озвучил планы предстоящей реконструкции в Сильверстоуне, стало понятно: с амбициями у него все в полном порядке
AMuS: Ferrari предлагала пост босса Хорнеру и Зайдлю
Как пишет немецкое издание, еще прошлой зимой Скудерия выходила на связь с руководителями Red Bull и McLaren…
Сарджент выбрал номер для Формулы 1. Довольно нескромный
Американец решил, что будет стартовать в дебютном сезоне под №2
Пиастри провел тесты на McLaren 2021 года в Барселоне
Пока Формула 1 отдыхает на зимних каникулах, австралийский гонщик продолжил подготовку к дебюту за рулем McLaren MCL35M