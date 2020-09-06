После второй гонки Формулы 2 в Монце Шварцман опустился на 3-е место в общем зачете
Воскресная гонка была не слишком насыщена событиями, но привела к заметным изменениям в таблице общего зачета
Дэн Тиктум, выступающий за команду DAMS, выиграл вторую гонку в рамках этапа Формулы 2 на трассе в Монце. Британец, начавший гонку с поула, лидировал от старта до финиша заезда. Правда, в итоге автомобиль Тиктума остановился на трассе – но произошло это уже после финиша заезда.
Обновление: Тиктум потерял победу в гонке Ф2
Роберт Шварцман, сражающийся за чемпионский титул, провел не слишком яркую гонку – но стартовав с 9-й позиции, смог отыграть у соперников несколько мест и закончить заезд на 6-м месте. Однако непосредственные соперники россиянина оказались впереди: Каллум Илотт финишировал 2-м, Мик Шумахер – 4-м. В результате и британец, и немец в общем зачете опередили петербуржца, который перед началом этапа лидировал в серии.
Единственным из лидеров сезона, кто остался в воскресенье без очков, стал Юки Цунода. Японец в какой-то момент потерял темп, после чего дважды заезжал в боксы и добрался до финиша только 21-м с отставанием в 6 кругов.
Еще два российских участника очков набрать не смогли: Никита Мазепин финишировал на 9-й позиции, Артем Маркелов – на 17-й.
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Результаты гонки
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Отрыв
|Отставание
|1
|Даниэль Тиктум
|DAMS
|2
|Каллум Илотт
|UNI-Virtuosi
|4.663
|4.663
|3
|Кристиан Лундгор
|ART Grand Prix
|5.299
|0.636
|4
|Мик Шумахер
|Prema Powerteam
|6.615
|1.316
|5
|Луи Делетраз
|Charouz Racing System
|7.072
|0.457
|6
|Роберт Шварцман
|Prema Powerteam
|7.338
|0.266
|7
|Джехан Дарувала
|Carlin
|10.989
|3.651
|8
|Джек Эйткен
|Campos Racing
|16.962
|5.973
|9
|Никита Мазепин
|Hitech Racing
|18.782
|1.820
|10
|Юри Випс
|DAMS
|19.685
|0.903
|11
|Рой Ниссани
|Trident
|30.844
|11.159
|12
|Нобухару Мацушита
|MP Motorsport
|31.079
|0.235
|13
|Джулиано Алези
|HWA AG
|32.331
|1.252
|14
|Марино Сато
|Trident
|33.112
|0.781
|15
|Гильерме Самайя
|Campos Racing
|41.766
|8.654
|16
|Лука Гьотто
|Hitech Racing
|1'00.054
|18.288
|17
|Артем Маркелов
|HWA AG
|1 Lap
|1 Lap
|18
|Педро Пике
|Charouz Racing System
|1 Lap
|0.578
|19
|Маркус Армстронг
|ART Grand Prix
|1 Lap
|24.861
|Фелипе Другович
|MP Motorsport
|Юки Цунода
|Carlin
|Гуаньюй Чжоу
|UNI-Virtuosi
|Полные результаты
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Об этой статье
|Серия
|Формула 2
|Этап
|Монца
|Пилоты
|Роберт Шварцман
|Автор
|Кирилл Качнов