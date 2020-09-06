Дэн Тиктум, выступающий за команду DAMS, выиграл вторую гонку в рамках этапа Формулы 2 на трассе в Монце. Британец, начавший гонку с поула, лидировал от старта до финиша заезда. Правда, в итоге автомобиль Тиктума остановился на трассе – но произошло это уже после финиша заезда.

Обновление: Тиктум потерял победу в гонке Ф2

Роберт Шварцман, сражающийся за чемпионский титул, провел не слишком яркую гонку – но стартовав с 9-й позиции, смог отыграть у соперников несколько мест и закончить заезд на 6-м месте. Однако непосредственные соперники россиянина оказались впереди: Каллум Илотт финишировал 2-м, Мик Шумахер – 4-м. В результате и британец, и немец в общем зачете опередили петербуржца, который перед началом этапа лидировал в серии.

Единственным из лидеров сезона, кто остался в воскресенье без очков, стал Юки Цунода. Японец в какой-то момент потерял темп, после чего дважды заезжал в боксы и добрался до финиша только 21-м с отставанием в 6 кругов.

Еще два российских участника очков набрать не смогли: Никита Мазепин финишировал на 9-й позиции, Артем Маркелов – на 17-й.

Результаты гонки