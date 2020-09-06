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Формула 2 / Монца / Отчет о гонке

После второй гонки Формулы 2 в Монце Шварцман опустился на 3-е место в общем зачете

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После второй гонки Формулы 2 в Монце Шварцман опустился на 3-е место в общем зачете
Автор:
, Главный редактор

Воскресная гонка была не слишком насыщена событиями, но привела к заметным изменениям в таблице общего зачета

Дэн Тиктум, выступающий за команду DAMS, выиграл вторую гонку в рамках этапа Формулы 2 на трассе в Монце. Британец, начавший гонку с поула, лидировал от старта до финиша заезда. Правда, в итоге автомобиль Тиктума остановился на трассе – но произошло это уже после финиша заезда.

Обновление: Тиктум потерял победу в гонке Ф2

Роберт Шварцман, сражающийся за чемпионский титул, провел не слишком яркую гонку – но стартовав с 9-й позиции, смог отыграть у соперников несколько мест и закончить заезд на 6-м месте. Однако непосредственные соперники россиянина оказались впереди: Каллум Илотт финишировал 2-м, Мик Шумахер – 4-м. В результате и британец, и немец в общем зачете опередили петербуржца, который перед началом этапа лидировал в серии.

Единственным из лидеров сезона, кто остался в воскресенье без очков, стал Юки Цунода. Японец в какой-то момент потерял темп, после чего дважды заезжал в боксы и добрался до финиша только 21-м с отставанием в 6 кругов.

Еще два российских участника очков набрать не смогли: Никита Мазепин финишировал на 9-й позиции, Артем Маркелов – на 17-й.

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Результаты гонки

Позиция Гонщик Команда Отрыв Отставание
1 United Kingdom Даниэль Тиктум France DAMS    
2 United Kingdom Каллум Илотт United Kingdom UNI-Virtuosi 4.663 4.663
3 Denmark Кристиан Лундгор France ART Grand Prix 5.299 0.636
4 Germany Мик Шумахер Italy Prema Powerteam 6.615 1.316
5 Switzerland Луи Делетраз Czech Republic Charouz Racing System 7.072 0.457
6 Russian Federation Роберт Шварцман Italy Prema Powerteam 7.338 0.266
7 India Джехан Дарувала United Kingdom Carlin 10.989 3.651
8 United Kingdom Джек Эйткен Spain Campos Racing 16.962 5.973
9 Russian Federation Никита Мазепин United Kingdom Hitech Racing 18.782 1.820
10 Estonia Юри Випс France DAMS 19.685 0.903
11 Israel Рой Ниссани Italy Trident 30.844 11.159
12 Japan Нобухару Мацушита Netherlands MP Motorsport 31.079 0.235
13 France Джулиано Алези Germany HWA AG 32.331 1.252
14 Japan Марино Сато Italy Trident 33.112 0.781
15 Brazil Гильерме Самайя Spain Campos Racing 41.766 8.654
16 Italy Лука Гьотто United Kingdom Hitech Racing 1'00.054 18.288
17 Russian Federation Артем Маркелов Germany HWA AG 1 Lap 1 Lap
18 Brazil Педро Пике Czech Republic Charouz Racing System 1 Lap 0.578
19 New Zealand Маркус Армстронг France ART Grand Prix 1 Lap 24.861
  Brazil Фелипе Другович Netherlands MP Motorsport    
  Japan Юки Цунода United Kingdom Carlin    
  China Гуаньюй Чжоу United Kingdom UNI-Virtuosi    
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Об этой статье

Серия Формула 2
Этап Монца
Пилоты Роберт Шварцман
Автор Кирилл Качнов

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