Роберт Шварцман финишировал третьим в своей дебютной гонке Формулы 2. На последних кругах россиянин сражался боролся за второе место с Маркусом Армстронгом, но так и не сумел опередить новозеландского пилота, с которым год назад боролся за титул в Формуле 3.

Армстронг поначалу ехал позади Шварцмана, однако первым в пелотоне отправился на пит-стоп для перехода на жесткий состав. На свежих шинах Маркус дважды подряд обновил лучшее время круга в гонке. После остановки в боксах россиянин вернулся на трассу позади своего старого соперника.

«К сожалению, у нас произошла небольшая заминка с передним левым колесом, – рассказал Шварцман после финиша. – Но так бывает, я не переживаю по этому поводу. Вернувшись на трассу, я не смог сходу атаковать Армстронга на непрогретых шинах.

Я пытался наседать на него в конце гонки, предпринял несколько попыток атаки. Но опыт в Формуле 3 научил меня с первой гонки думать обо всем чемпионате, набирать очки, так что я не хотел сильно рисковать».

В свою очередь Армстронг признался, что второе место ему помогла удержать машина безопасности. Пейс-кар выехал на трассу, чтобы маршалы могли убрать сломавшийся болид еще одного россиянина, Артема Маркелова. Это позволило Маркусу остудить шины, сохранить их в хорошем состоянии и на последних кругах отбить атаки Шварцмана.