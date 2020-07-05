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Поломка Маркелова отняла у Шварцмана второе место в гонке Формулы 2

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Поломка Маркелова отняла у Шварцмана второе место в гонке Формулы 2
Автор:
, Редактор
5 июл. 2020 г., 05:15

Поломка болида под пилотом из Москвы дала передышку Маркусу Армстронгу. Он сражался за позицию с гонщиком из Санкт-Петербурга

Роберт Шварцман финишировал третьим в своей дебютной гонке Формулы 2. На последних кругах россиянин сражался боролся за второе место с Маркусом Армстронгом, но так и не сумел опередить новозеландского пилота, с которым год назад боролся за титул в Формуле 3.

Армстронг поначалу ехал позади Шварцмана, однако первым в пелотоне отправился на пит-стоп для перехода на жесткий состав. На свежих шинах Маркус дважды подряд обновил лучшее время круга в гонке. После остановки в боксах россиянин вернулся на трассу позади своего старого соперника.

«К сожалению, у нас произошла небольшая заминка с передним левым колесом, – рассказал Шварцман после финиша. –  Но так бывает, я не переживаю по этому поводу. Вернувшись на трассу, я не смог сходу атаковать Армстронга на непрогретых шинах.

Я пытался наседать на него в конце гонки, предпринял несколько попыток атаки. Но опыт в Формуле 3 научил меня с первой гонки думать обо всем чемпионате, набирать очки, так что я не хотел сильно рисковать».

В свою очередь Армстронг признался, что второе место ему помогла удержать машина безопасности. Пейс-кар выехал на трассу, чтобы маршалы могли убрать сломавшийся болид еще одного россиянина, Артема Маркелова. Это позволило Маркусу остудить шины, сохранить их в хорошем состоянии и на последних кругах отбить атаки Шварцмана.

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Об этой статье

Серия Формула 2
Этап Шпильберг
Сессия Гонка 1
Местонахождение Red Bull Ринг
Пилоты Артем Маркелов , Роберт Шварцман , Маркус Армстронг
Команды Prema Powerteam
Автор Сергей Иванов

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