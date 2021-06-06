Подиум в Баку сделал Шварцмана 3-м в общем зачете Формулы 2

Роберт Шварцман закончил на 3-й позиции воскресную гонку Формулы 2 в Баку. Это позволило россиянину отыграть два места в общем зачете и попасть на 3-ю строчку турнирной таблицы.

Немало позиций петербуржцу подарили соперники. К примеру, стартовавший с поула и сразу упустивший лидерство Лайам Лоусон получил 10-секундный штраф за некорректную оборону 2-й позиции. Еще три пилота пострадали в столкновении на первом круге. Сражаясь за 4-ю позицию, Даниэль Тиктум, Тео Пуршер и Маркус Армстронг пытались втроем вписаться в поворот, в результате чего новозеланец врезался в стену и сошел (уже в 5-й раз в 9-ти гонках), француз вернулся в боксы и прекратил борьбу, а британец потерял немало времени (получив вдобавок штрафные секунды как виновник инцидента).

Проблемы у Пуршера и Тиктума были особенно на руку Шварцману, так как два этих пилота находились непосредственно перед россиянином в общем зачете турнира.

Впрочем, петербуржец не ограничивался наблюдением за неудачами соперников и в первой половине гонки совершил несколько обгонов (опередив в том числе лидирующего в чемпионате Гуанью Чжоу), которые позволили пилоту к середине дистанции войти в первую тройку. Последним приятным сюрпризом для Шварцмана стали 5 штрафных секунд, которые получил напарник россиянина Оскар Пиастри, занимавший 2-е место и наказанный за небезопасный выезд на пит-лейн после пит-стопа. Но австралийцу удалось создать необходимый отрыв и сохранить позицию даже после прибавления штрафных секунд к своему результату.

Пиастри теперь является главным соперником Шварцмана в общем зачете: россиянин отстает от австралийца на 7 баллов (а от сохранившего лидерство Гуанью Чжоу – на 12).

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Победу в заезде одержал Юри Випс, выступающий за команду Hitech. На старте эстонец опередил своего напарника Лоусона – а проиграв на пит-стопах позицию Оскару Пиастри, вскоре обогнал австралийца на трассе. Вторая подряд победа позволила Випсу стать 4-м в общем зачете с отставанием в 3 очка от Шварцмана.