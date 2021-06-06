Подиум в Баку сделал Шварцмана 3-м в общем зачете Формулы 2
Россиянин воспользовался многочисленными ошибками соперников – но не попал бы на подиум, если бы сам не совершил несколько уверенных обгонов
Роберт Шварцман закончил на 3-й позиции воскресную гонку Формулы 2 в Баку. Это позволило россиянину отыграть два места в общем зачете и попасть на 3-ю строчку турнирной таблицы.
Немало позиций петербуржцу подарили соперники. К примеру, стартовавший с поула и сразу упустивший лидерство Лайам Лоусон получил 10-секундный штраф за некорректную оборону 2-й позиции. Еще три пилота пострадали в столкновении на первом круге. Сражаясь за 4-ю позицию, Даниэль Тиктум, Тео Пуршер и Маркус Армстронг пытались втроем вписаться в поворот, в результате чего новозеланец врезался в стену и сошел (уже в 5-й раз в 9-ти гонках), француз вернулся в боксы и прекратил борьбу, а британец потерял немало времени (получив вдобавок штрафные секунды как виновник инцидента).
Проблемы у Пуршера и Тиктума были особенно на руку Шварцману, так как два этих пилота находились непосредственно перед россиянином в общем зачете турнира.
Впрочем, петербуржец не ограничивался наблюдением за неудачами соперников и в первой половине гонки совершил несколько обгонов (опередив в том числе лидирующего в чемпионате Гуанью Чжоу), которые позволили пилоту к середине дистанции войти в первую тройку. Последним приятным сюрпризом для Шварцмана стали 5 штрафных секунд, которые получил напарник россиянина Оскар Пиастри, занимавший 2-е место и наказанный за небезопасный выезд на пит-лейн после пит-стопа. Но австралийцу удалось создать необходимый отрыв и сохранить позицию даже после прибавления штрафных секунд к своему результату.
Пиастри теперь является главным соперником Шварцмана в общем зачете: россиянин отстает от австралийца на 7 баллов (а от сохранившего лидерство Гуанью Чжоу – на 12).
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Победу в заезде одержал Юри Випс, выступающий за команду Hitech. На старте эстонец опередил своего напарника Лоусона – а проиграв на пит-стопах позицию Оскару Пиастри, вскоре обогнал австралийца на трассе. Вторая подряд победа позволила Випсу стать 4-м в общем зачете с отставанием в 3 очка от Шварцмана.
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|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Отрыв
|Отставание
|1
|Юри Випс
|Hitech Racing
|2
|Оскар Пиастри
|Prema Powerteam
|6.100
|6.100
|3
|Роберт Шварцман
|Prema Powerteam
|12.600
|6.500
|4
|Фелипе Другович
|UNI-Virtuosi
|22.400
|9.800
|5
|Ральф Бошунг
|Campos Racing
|24.400
|2.000
|6
|Лайам Лоусон
|Hitech Racing
|26.200
|1.800
|7
|Джехан Дарувала
|Carlin
|28.000
|1.800
|8
|Даниэль Тиктум
|Carlin
|29.800
|1.800
|9
|Кристиан Лундгор
|ART Grand Prix
|34.000
|4.200
|10
|Лирим Цендели
|MP Motorsport
|36.100
|2.100
|11
|Джек Эйткен
|HWA Racelab
|36.900
|0.800
|12
|Давид Бекманн
|Charouz Racing System
|39.900
|3.000
|13
|Гуаньюй Чжоу
|UNI-Virtuosi
|47.900
|8.000
|14
|Рихард Версхор
|MP Motorsport
|48.700
|0.800
|15
|Марино Сато
|Trident
|55.400
|6.700
|16
|Рой Ниссани
|DAMS
|55.800
|0.400
|17
|Бент Вискал
|Trident
|56.900
|1.100
|18
|Гильерме Самайя
|Charouz Racing System
|19
|Алессио Деледда
|HWA Racelab
|Тео Пуршер
|ART Grand Prix
|Маркус Армстронг
|DAMS
|Маттео Наннини
|Campos Racing
|Полные результаты
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Об этой статье
|Серия
|Формула 2
|Этап
|Баку
|Пилоты
|Роберт Шварцман
|Автор
|Кирилл Качнов