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Формула 2 / Баку Отчет о гонке

Подиум в Баку сделал Шварцмана 3-м в общем зачете Формулы 2

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, Главный редактор

Россиянин воспользовался многочисленными ошибками соперников – но не попал бы на подиум, если бы сам не совершил несколько уверенных обгонов

Подиум в Баку сделал Шварцмана 3-м в общем зачете Формулы 2

Роберт Шварцман закончил на 3-й позиции воскресную гонку Формулы 2 в Баку. Это позволило россиянину отыграть два места в общем зачете и попасть на 3-ю строчку турнирной таблицы.

Немало позиций петербуржцу подарили соперники. К примеру, стартовавший с поула и сразу упустивший лидерство Лайам Лоусон получил 10-секундный штраф за некорректную оборону 2-й позиции. Еще три пилота пострадали в столкновении на первом круге. Сражаясь за 4-ю позицию, Даниэль Тиктум, Тео Пуршер и Маркус Армстронг пытались втроем вписаться в поворот, в результате чего новозеланец врезался в стену и сошел (уже в 5-й раз в 9-ти гонках), француз вернулся в боксы и прекратил борьбу, а британец потерял немало времени (получив вдобавок штрафные секунды как виновник инцидента). 

 

Проблемы у Пуршера и Тиктума были особенно на руку Шварцману, так как два этих пилота находились непосредственно перед россиянином в общем зачете турнира.

Впрочем, петербуржец не ограничивался наблюдением за неудачами соперников и в первой половине гонки совершил несколько обгонов (опередив в том числе лидирующего в чемпионате Гуанью Чжоу), которые позволили пилоту к середине дистанции войти в первую тройку. Последним приятным сюрпризом для Шварцмана стали 5 штрафных секунд, которые получил напарник россиянина Оскар Пиастри, занимавший 2-е место и наказанный за небезопасный выезд на пит-лейн после пит-стопа. Но австралийцу удалось создать необходимый отрыв и сохранить позицию даже после прибавления штрафных секунд к своему результату.

Пиастри теперь является главным соперником Шварцмана в общем зачете: россиянин отстает от австралийца на 7 баллов (а от сохранившего лидерство Гуанью Чжоу – на 12).

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Победу в заезде одержал Юри Випс, выступающий за команду Hitech. На старте эстонец опередил своего напарника Лоусона – а проиграв на пит-стопах позицию Оскару Пиастри, вскоре обогнал австралийца на трассе. Вторая подряд победа позволила Випсу стать 4-м в общем зачете с отставанием в 3 очка от Шварцмана.

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Позиция Гонщик Команда Отрыв Отставание
1 Estonia Юри Випс United Kingdom Hitech Racing    
2 Australia Оскар Пиастри Italy Prema Powerteam 6.100 6.100
3 Russian Federation Роберт Шварцман Italy Prema Powerteam 12.600 6.500
4 Brazil Фелипе Другович United Kingdom UNI-Virtuosi 22.400 9.800
5 Switzerland Ральф Бошунг Spain Campos Racing 24.400 2.000
6 New Zealand Лайам Лоусон United Kingdom Hitech Racing 26.200 1.800
7 India Джехан Дарувала United Kingdom Carlin 28.000 1.800
8 United Kingdom Даниэль Тиктум United Kingdom Carlin 29.800 1.800
9 Denmark Кристиан Лундгор France ART Grand Prix 34.000 4.200
10 Germany Лирим Цендели Netherlands MP Motorsport 36.100 2.100
11 United Kingdom Джек Эйткен HWA Racelab 36.900 0.800
12 Germany Давид Бекманн Czech Republic Charouz Racing System 39.900 3.000
13 China Гуаньюй Чжоу United Kingdom UNI-Virtuosi 47.900 8.000
14 Netherlands Рихард Версхор Netherlands MP Motorsport 48.700 0.800
15 Japan Марино Сато Italy Trident 55.400 6.700
16 Israel Рой Ниссани France DAMS 55.800 0.400
17 Netherlands Бент Вискал Italy Trident 56.900 1.100
18 Brazil Гильерме Самайя Czech Republic Charouz Racing System    
19 Italy Алессио Деледда HWA Racelab    
  France Тео Пуршер France ART Grand Prix    
  New Zealand Маркус Армстронг France DAMS    
  Italy Маттео Наннини Spain Campos Racing    
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Об этой статье

Серия Формула 2
Этап Баку
Пилоты Роберт Шварцман
Автор Кирилл Качнов

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